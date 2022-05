Taille du marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le rapport de classe mondiale sur le marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes du secteur, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport d’étude de marché belge et néerlandais sur les soins avancés des plaies comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 2,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 284,29 millions USD d’ici 2028. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché des soins avancés des plaies sont les lancements de nouveaux produits et le nombre croissant de patients subissant des interventions chirurgicales.

Les plaies endommagent la peau saine et les muqueuses, qui se présentent sous de nombreuses formes telles que l’abrasion, la lacération, la perforation et les avulsions. Ils peuvent être chroniques ou aigus. Les plaies aiguës sont causées par un traumatisme et entretenues par une intervention chirurgicale. En revanche, les blessures chroniques sont associées à des maladies systémiques majeures telles que l’infection, l’ulcération buccale, la stomatite et une mauvaise cicatrisation des plaies et ne guérissent généralement pas correctement et rapidement. Les patients cancéreux courent un risque élevé de développer des plaies causées par des complications dues au cancer, à de mauvaises performances et à des causes iatrogènes telles que la chimiothérapie et la radiothérapie. Le traitement et la prévention des plaies peuvent être compliqués, en particulier si le patient vit avec des facteurs de complication qui peuvent augmenter les risques de nouvelles blessures et retarder la guérison des blessures existantes.

Des produits avancés de soin des plaies ont été développés pour traiter les plaies plus complexes. Ces produits comprennent des alginates, des hydrogels, des films, des hydrocolloïdes et des pansements en mousse. La thérapie avancée des plaies se concentre sur le principe de la thérapie par l’humidité, qui fournit de l’humidité à la plaie pour la cicatrisation naturelle des cellules et permet même à la plaie de respirer. Les matériaux utilisés dans les soins des plaies humides sont généralement plus résistants aux toxines chimiques et aux contaminants internes de différentes formes et tailles de plaies.

Segmentation:

Le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté en quatre segments notables en fonction du type de produit, du type de plaie, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté en pansements, produits biologiques, dispositifs thérapeutiques et autres. En 2021, le segment des pansements devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante des produits de pansement pour des problèmes tels que les plaies chirurgicales, les ulcères, etc.

Sur la base du type de plaie, le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté en soins primaires des plaies, soins secondaires des plaies et soins tertiaires des plaies. En 2021, le segment des soins primaires des plaies devrait dominer le marché car il est considéré comme la première étape du traitement des plaies, qui est souvent utilisé en cas de blessure.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de soins des plaies, centres ambulatoires, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché car un plus grand nombre de patients préfèrent se rendre dans les hôpitaux pour différents cas tels que les plaies chirurgicales, les brûlures, les ulcères et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer en raison de la croissance du marché des appels d’offres directs dans le milieu médical.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas sont:

Les principales entreprises du marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies sont 3M, B. Braun Melsungen AG, Coloplast Group, Johnson & Johnson Services, Inc. (Medical Devices Business Services, Inc.) Medtronic, Smith & Nephew, Integra LifeSciences Corporation, Hollister Incorporated, Zimmer Biomet, Organogenesis Inc., ConvaTec Group PLC, Brightwake Ltd, AVERY DENNISON CORPORATION, MIMEDX, Advanced Medical Solutions Group plc, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractions du rapport sur le marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché belge et néerlandais des soins avancés des plaies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas

Partie 04 : Dimensionnement du marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas

Partie 05: Segmentation du marché des soins avancés des plaies en Belgique et aux Pays-Bas par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

