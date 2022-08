Taille du marché des soins avancés des plaies d’une valeur de 20,42 milliards USD d’ici 2027

La croissance du marché est tirée par l’incidence croissante du diabète et sa prévalence et la prévalence croissante des ulcères de plaies.

Le marché mondial des soins avancés des plaies devrait atteindre 20,42 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché est principalement tiré par l’augmentation de l’incidence et de la prévalence du diabète, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la prévalence des ulcères, l’avancement de la technologie dans les produits avancés de soin des plaies, l’augmentation du financement de la recherche sur le soin des plaies et l’augmentation des programmes de sensibilisation à la gestion des plaies.

L’augmentation de la population gériatrique à haut risque de plaies chroniques soutiendra la demande de produits de pointe pour le soin des plaies. Le nombre croissant de patients souffrant de blessures chroniques entraîne des charges financières importantes pour les systèmes de santé du monde entier.

Il est prévu que le coût actuel et croissant de ces plaies chroniques stimulera les investissements dans avancée de traitement des plaies , ce qui aura un impact positif significatif sur la croissance de l’industrie. Cependant, les coûts prohibitifs des produits du marché, qui compromettent souvent l’abordabilité du traitement, entraveront, dans un avenir prévisible, la croissance de l’industrie. Une cicatrisation altérée ou retardée de la plaie dans les maladies chroniques, ainsi qu’après des interventions chirurgicales, constitue une menace sérieuse pour les patients et les expose à un risque d’infection, d’amputation et de décès.

Portée du rapport

Le marché des soins avancés des plaies est encore segmenté en termes d’applications, d’utilisateur final, d’utilisation finale, de présence géographique, de sous-produits ainsi que de services . De plus, les experts en la matière évaluant l’industrie fournissent une perspective globale de l’industrie spécifique à une catégorie. Une collection complète de données sur les grandes entreprises qui occupent une place solide dans l’industrie ajoute une immense valeur à la recherche globale. L’évaluation des stratégies gagnantes suivies par ces entreprises peut aider les propriétaires d’entreprise non seulement à élaborer des stratégies, mais également à exécuter des opérations commerciales en se référant aux statistiques sur l’analyse des concurrents. Une évaluation minutieuse de l’analyse de l’industrie dans différentes régions ainsi que des informations vitales sur la taille, la part et le taux de croissance du marché font de ce rapport une merveilleuse ressource pour les évangélistes des affaires.

mondiale soins avancés des plaies par les TOP MANUFACTURERS, avec la production, le prix, les revenus (valeur) et la part de marché de chaque fabricant; les meilleurs joueurs dont :

Major participants include Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, B. Braun, ConvaTec Group, Coloplast, Integra Life Sciences, 3M, Cardinal Health, and Lohmann & Rauscher, among others.

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Pansements humides

Mousse Hydrocolloïde Film Alginates Hydrogel Collagène

Dispositifs de traitement des plaies

Dispositifs de décompression Systèmes de traitement des plaies par pression négative Équipement d’oxygène hyperbare Appareils de stimulation électrique Autres appareils de traitement des plaies

Soins actifs des plaies

Peau artificielle et substituts Autogreffes

Wound Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Plaies chirurgicales

Ulcères

Brûlures

Plaies traumatiques

Autres

perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Paramètres de soins à domicile

Hôpitaux et Cliniques

Autres

analyses régionales du marché :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques points saillants du rapport

La grande proportion de plaies chirurgicales dans le segment des types de plaies peut être attribuée à l’incidence croissante des ulcères du pied diabétique et des escarres et des plaies chirurgicales postopératoires. Les plaies chirurgicales prolongent le séjour à l’hôpital, entraînent un énorme fardeau économique et altèrent considérablement la qualité de vie. Le nombre croissant de chirurgies dues à des traumatismes, des accidents et la prévalence croissante des maladies chroniques stimuleront le marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation des admissions à l’hôpital en raison de l’incidence chronique et accrue des escarres nosocomiales est un moteur clé du marché pour la croissance de ce segment d’utilisateurs finaux. En outre, les séjours prolongés à l’hôpital des patients diabétiques dans ce segment d’utilisateurs finaux augmentent encore la demande de produits de pointe pour le soin des plaies.

Raisons d'acheter ce soins avancés des plaies :

Analyser les perspectives du marché avec les tendances récentes et l'analyse SWOT Scénario de dynamique du marché, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir Analyse de la segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l'impact des aspects économiques et non économiques Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l'offre qui influencent la croissance du marché. Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions d'unités) pour chaque segment et sous-segment Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années Profils d'entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l'analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Le rapport sur le marché des soins avancés des plaies comprend également une analyse des investissements et une analyse des tendances de croissance pour aider les lecteurs à maximiser leur retour sur investissement. Il met en évidence les opportunités de croissance existantes dans les segments de marché mondiaux des soins avancés des plaies. Il propose une enquête approfondie sur le statut des importations et des exportations et sur les taux de production et de consommation. Le rapport sur le marché des soins avancés des plaies fournit également certains des aspects essentiels du marché pour établir une prévision pour les années à venir sur la base des informations dérivées dans le cadre de l’analyse historique et d’une analyse du scénario de marché actuel.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou pour demander une personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

