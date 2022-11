Taille du marché des soins aux personnes âgées Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des soins aux personnes âgées est appelé soins aux personnes âgées, ce qui comprend la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. À mesure que les personnes âgées vieillissent, elles ont besoin d’une aide physique et mentale pour mener une vie productive, saine et indépendante, de sorte que le besoin de soins aux personnes âgées augmente. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec le développement de la technologie médicale, les pays en développement commencent également à choisir ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et services non médicaux. Après une intervention chirurgicale ou une blessure, les services aux personnes âgées sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissant à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché devrait atteindre 2357 746,52 millions USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Étendue du marché mondial des retraites

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les maigres segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

médicament

Logement et équipement d’assistance

En fonction du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels.

Servez

soins institutionnels

soins à domicile

Garderie adulte

Sur la base du service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

application

cardiopathie

cancer

maladie du rein

Diabète

arthrite

Ostéoporose

Neurologie

respirer

autre

Sur la base des applications, le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, système nerveux, système respiratoire et autres.

Dynamique du marché mondial des retraites

chauffeur

Sensibiliser à la prise en charge des personnes âgées

La sensibilisation croissante à travers le monde concernant les services de soins à domicile, les services de soins aux adultes, etc. augmentera la demande pour le marché. Avec la croissance rapide de la population âgée, la demande croissante de soins aux personnes âgées et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées stimuleront la croissance du marché.

Les cas de maladies chroniques en hausse

Le nombre de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires est en augmentation. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que les conseils appropriés d’un médecin. Mais depuis peu, le traitement peut aussi se faire à domicile grâce aux services de santé à domicile sans aller à l’hôpital.

Chance

Les tendances du marché des services de soins aux personnes âgées continuent de se renforcer

Une augmentation de la population âgée devrait être le moteur des services de soins aux personnes âgées. Les changements dans l’environnement économique et social ont augmenté la demande pour les entreprises de soins infirmiers. Une population âgée croissante exerce une pression sur les jeunes générations pour qu’elles prennent soin des membres âgés de la famille tout en travaillant. Par conséquent, cela crée une demande de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en service à court terme et service à long terme. Les services à court terme facilitent les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Les services de longue durée nécessitent une assistance médicale et des soins de jour.

Contraintes/Défis

Manque de travailleurs formés et expérimentés

La pénurie de professionnels qualifiés, en particulier dans les pays en développement, peut entraver la croissance du marché.

L’avantage principal:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché des soins aux personnes âgées, des prévisions et de la taille du marché pour identifier les opportunités actuelles.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leurs contributions aux revenus sont mentionnées.

Le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées donne également un aperçu de la localisation actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie des soins aux personnes âgées.

Méthodologie de recherche : marché mondial des soins aux personnes âgées

La collecte des données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide d’un module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et estimer les données du marché à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché.

La principale méthode de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En plus de cela, le modèle de données comprend des grilles de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, des aperçus et des guides du marché, des grilles de positionnement de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des mesures, des comparaisons mondiales. Analyse de la part des régions et des fournisseurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler l’analyste.

Points clés de la table des matières :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des soins aux personnes âgées

Chapitre 2 Classification des principaux types

Chapitre 3 Répartition des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Segmentation du marché des retraites de fabrication

Chapitre 5 Ventes et estimation des études de marché sur les soins aux personnes âgées

Chapitre 6 Production et ventes des principaux fabricants de segmentation comparative du marché des soins aux personnes âgées

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et motivation du marché des soins aux personnes âgées

Chapitre 9 Segmentation des entreprises clés par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexes

Les principales raisons d’acheter ce rapport :

Une analyse approfondie du marché fournit une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes clés et les solutions pour réduire les risques de développement.

Comprendre les moteurs et les forces contraignantes les plus influents dans l’analyse du marché des soins aux personnes âgées et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de mise sur le marché adoptées par les principales organisations.

Découvrez les perspectives d’avenir et les perspectives de la part de marché des soins aux personnes âgées.

Analyse des tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché au cours de la période de prévision 2022-2029 ? Quelle est la taille du marché sur la période projetée ? Quels sont les principaux moteurs affectant la fortune du marché des pensions au cours de la période de prévision ? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes pour les aider à prendre pied sur le marché des soins aux personnes âgées ? Quelles sont les principales tendances du marché affectant le développement du marché des soins aux personnes âgées dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis qui pourraient constituer des obstacles à la croissance du marché des soins aux personnes âgées? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent compter pour réussir et être rentables ?

