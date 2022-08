Taille du marché des soins aux personnes âgées, croissance, demande, développement, industrie mondiale, affaires, segmentation, portée, tendances, part et prévisions

En utilisant les rapports d’études de marché sur les pensions , il est facile de mieux positionner les entreprises sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et pour développer et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport compile soigneusement les informations pertinentes pour l’entreprise afin que l’entreprise puisse se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux développements et à la volatilité du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent retrouver une illustration des plans d’affaires, y compris des recherches exclusives sur l’entreprise, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Des rapports d’études de marché sur les soins aux personnes âgées soigneusement sélectionnés aident à éviter les risques de marché et d’investissement, à cartographier et à décrire de manière exhaustive les concurrents et l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter est utilisé dans le rapport Reliable Aged Care Market pour comprendre le secteur en analysant cinq critères différents et le niveau de pouvoir, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la concurrence, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir des acheteurs et le pouvoir des fournisseurs. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour étudier les forces internes, les faiblesses ainsi que les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités immédiates sur lesquels l’entreprise peut continuer, s’appuyer, se concentrer et travailler à surmonter.

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins gériatriques et comprennent la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, le besoin de soins aux personnes âgées augmente également, car les personnes âgées ont besoin d’une aide physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec le développement de la technologie médicale, les pays en développement ont commencé à choisir ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et services non médicaux. Après une intervention chirurgicale ou une blessure, les services aux personnes âgées sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux. Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissant à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché devrait atteindre 2357 746,52 millions USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Étendue du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

médicament

Logement et équipement d’assistance

En fonction du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels.

Servez

Soins institutionnels

soins à domicile

Garderie adulte

Sur la base du service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

application

cardiopathie

cancer

maladie du rein

Diabète

arthrite

Ostéoporose

Neurologie

respirer

autre

Sur la base des applications, le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, système nerveux, système respiratoire et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des pensions sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide de la population gériatrique, augmentant finalement la demande de produits et de services de soins aux personnes âgées.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des modifications réglementaires du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes nouvelles et alternatives, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente, sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des retraites

Le paysage concurrentiel du marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des informations détaillées aux concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et les applications dominantes. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché mondial des soins aux personnes âgées.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées figurent LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Converse, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care, etc.

