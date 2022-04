Taille du marché des soins aux personnes âgées, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances || DBMR

Marché des soins aux personnes âgées rapport d’activité de recherche analyse les principaux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée et dans les années à venir, ce qui donne des idées aux autres acteurs du marché sur les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Selon World Population Prospects 2020, il y aura 703 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde en 2020. D’ici 2050, le nombre de personnes âgées devrait doubler pour atteindre 1,5 milliard. Les personnes qui atteignent l’âge de 65 ans sont plus susceptibles d’avoir besoin de services de soins de longue durée, ce qui propulsera la croissance du marché. De plus, il y a également eu un déplacement des hôpitaux vers les soins à domicile. Par conséquent, avec l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde, le marché affichera une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées était évalué à 1 204 074 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 246 567 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «soins à domicile» représentent le plus grand segment de services sur le marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision en raison des économies de coûts qu’ils offrent par rapport aux séjours à l’hôpital ou aux maisons de soins infirmiers, augmentant la sensibilisation à ces établissements combinée à la surveillance proactive de la santé. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché des soins aux personnes âgées comprend essentiellement les services et les installations qui fournissent généralement des soins médicaux aux personnes âgées. Ces services visent à améliorer la santé des personnes âgées en évitant et en traitant les maladies. Il s’agit de coordonner et de planifier les soins aux personnes âgées ayant une déficience mentale et/ou physique afin de répondre à leurs besoins de soins de longue durée, de maintenir leur autonomie et d’améliorer leur qualité de vie, entre autres. Les soins aux personnes âgées comprennent les soins de santé ainsi qu’une variété d’autres services nécessaires tels que les soins à domicile, l’aide aux tâches quotidiennes et la planification financière, entre autres.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels), service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes), application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Right at Home, LLC (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), BAYADA Home Health Care (États-Unis), Econ Healthcare Group (Singapour), Home Replace, Inc. (États-Unis), ORPEA GROUPE (France), St Luke’s Eldercare Ltd (Singapour), Rosewood Care (Australie), Medtronic (Irlande), Interim HealthCare Inc (États-Unis), United Medicare Pte Ltd. (Singapour), Trinity Health (États-Unis), Exceptional Living Centers (États-Unis), Amedisys (États-Unis), Living Assistance Services, (États-Unis), ElderCareCanada (Canada), Encompass Health Corporation (États-Unis), Extendicare (Canada) et Prolifico (États-Unis) Opportunités de marché Accroître les investissements et le soutien de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux Développement de robots capables d’assister les personnes âgées Accroissement de l’avancée technologique

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance de la population âgée et des maladies connexes

La population gériatrique augmente largement dans le monde entier, ce qui est le facteur le plus important de croissance de ce marché. De plus, diverses maladies très répandues chez les personnes âgées, en particulier la maladie d’Alzheimer, la démence et d’autres maladies cardiovasculaires telles que la cataracte, l’arthrite et les maladies cardiaques, devraient également accélérer la croissance globale du marché.

Essor de la télésanté et autres services numériques

De plus, la montée en puissance de la télésanté et de l’assistance à distance exacerbée par la pandémie, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour collecter et analyser les données, l’adoption de l’infrastructure cloud et plusieurs acteurs du marché développant des logiciels de soins de santé pour les personnes âgées devraient également amortir la croissance du marché. croissance au cours de la période de prévision.

En outre, la sensibilisation croissante aux différents établissements de soins de longue durée (SLD) et l’augmentation de la couverture médicale pour les soins à domicile devraient également alimenter la croissance du marché. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Avancées technologiques et investissements

De plus, on estime que la recrudescence des progrès technologiques et le développement de robots capables d’aider les personnes âgées à effectuer diverses opérations et tâches quotidiennes génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Les investissements et le soutien croissants de diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des soins aux personnes âgées

Faible sensibilisation ou ignorance

Un grand nombre de personnes âgées ignorent les services de soins aux personnes âgées. De plus, il existe également une réticence ou une ignorance parmi la population gériatrique concernant les soins aux personnes âgées, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Politiques inadéquates

Les politiques publiques sont inadéquates, ce qui entrave la croissance globale du marché. En outre, le marché comprend d’autres restrictions telles que l’évolution des structures familiales, le manque de financement financier et le manque de mentalité collaborative des prestataires de soins, qui devraient défier le marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins aux personnes âgées, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des soins aux personnes âgées

Le secteur de la santé a été largement touché par l’épidémie de COVID-19 . Le marché des soins aux personnes âgées a été largement impacté par l’émergence de la maladie car il y a eu une augmentation importante de la demande de services de soins gériatriques dans le monde. La population gériatrique de nombreuses économies est confrontée aux plus grands obstacles et dangers dus à la pandémie, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services de soins aux personnes âgées. Les soins aux personnes âgées sont essentiels pour fournir des soins de longue durée aux personnes âgées et réduire le risque de maladies graves s’ils contractent le coronavirus. Les Centers for Disease Control and Prevention, par exemple, ont établi des critères pour les travailleurs, les bénévoles et les administrateurs des garderies pour adultes.

De plus, les entreprises de soins à domicile du monde entier proposent une gamme de services d’assistance d’urgence et non médicaux pour aider les personnes âgées à rester indépendantes et en bonne santé dans leur propre maison. Ces services ont contribué à un certain nombre d’avantages tout au long de l’épidémie, notamment en fournissant une assistance cruciale aux familles, en réduisant la pression sur les ressources hospitalières limitées et en fournissant une réponse d’urgence rapide, entre autres. Par conséquent, le marché a connu un rythme de croissance sans précédent pendant le COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2021, Epoch Elder Care, un fournisseur de soins spécialisés dans la démence et de résidences-services pour personnes âgées, a été acquis par Age Care Labs, la plateforme de Lumis pour la construction, l’achat et l’investissement dans des entreprises de soins aux personnes âgées. Selon une déclaration de la société, l’acquisition élargit le continuum des soins aux personnes âgées en fournissant des services à la fois à domicile (avec Emoha) et dans des résidences-services (avec Epoch).

En 2020, NTUC Health a fusionné ses marques Silver Circle, SilverACE, SilverCOVE et Care@Home pour les personnes âgées, ainsi que les marques Unity, en une seule marque «NTUC Health». Les individus et les familles auront ainsi plus facilement accès à toute la gamme de services de soins aux personnes âgées et de vieillissement actif.

Portée du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en fonction du type de produit, du service et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques et logements et appareils fonctionnels.

Un service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Sur la base des services, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes. Le segment des soins à domicile augmentera au rythme le plus élevé en raison des économies de coûts qu’ils offrent par rapport aux séjours à l’hôpital ou aux maisons de soins infirmiers, augmentant la sensibilisation à ces établissements combinée à la surveillance proactive de la santé.

Application

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Autres

Sur la base des applications, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, troubles neurologiques, respiratoires et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins aux personnes âgées

Le marché des soins aux personnes âgées est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins aux personnes âgées en raison du changement de mode de vie ainsi que de la sensibilisation élevée des personnes âgées. Les gens profitent des avantages et deviennent dépendants des installations fournies dans cette région avec une meilleure infrastructure de soins de santé dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique associée au nombre de maladies. La Chine pourrait dominer la croissance du marché car elle a une forte population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins aux personnes âgées vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins aux personnes âgées, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des soins aux personnes âgées. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soins aux personnes âgées

Le paysage concurrentiel du marché des soins aux personnes âgées fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins aux personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont

Right at Home, LLC (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Soins de santé à domicile BAYADA (États-Unis)

Econ Healthcare Group (Singapour)

À la place de la maison, Inc. (États-Unis)

ORPEA GROUPE (France)

St Luke’s Eldercare Ltd. (Singapour)

Rosewood Care (Australie)

Medtronic (Irlande)

Interim HealthCare Inc (États-Unis)

United Medicare Pte Ltd. (Singapour)

Trinity Health (États-Unis)

Centres de vie exceptionnels (États-Unis)

Amedisys (États-Unis)

Services d’aide à la vie, (États-Unis)

ElderCareCanada (Canada)

Encompass Health Corporation (États-Unis)

Prolongicare (Canada)

Prolifique (États-Unis)

Méthodologie de recherche : marché mondial des soins aux personnes âgées

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

