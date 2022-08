Taille du marché des soins actifs des plaies d’une valeur de 2487,67 millions USD: par type de produit, application et prévisions jusqu’en 2029

Marché des soins actifs des plaiesest le rapport d’étude de marché incomparable qui effectue des analyses de l’industrie sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et de nombreux pays à l’échelle internationale. Les informations sur le marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques ont également été analysées dans ce rapport. Le rapport traite de nombreux paramètres en détail pour répondre aux exigences des entreprises ou des clients. Ces paramètres vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités et de l’analyse stratégique aux informations et à l’innovation. Tous ces éléments sont analysés et évalués par une équipe de chercheurs et de prévisionnistes innovants, enthousiastes et motivés afin que rien ne reste à découvrir dans le vaste rapport sur les soins actifs des plaies.

En outre, le document sur les soins actifs des plaies analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Les entreprises peuvent obtenir des informations détaillées avec ce rapport qui les aident à prendre avec assurance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing. Afin d’offrir aux clients le meilleur de l’industrie, une équipe d’experts, d’analystes compétents, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs chevronnés travaille méticuleusement à la préparation de ce rapport sur l’industrie. L’important rapport sur le marché des soins actifs des plaies a été préparé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins des entreprises de toutes tailles.

Le segment des produits de soins actifs des plaies détenait la plus grande part du marché. Les solutions actives de soin des plaies sont de plus en plus populaires en tant que première ligne de traitement. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la physiothérapie était évalué à 1664,63 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 2487,67 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,15% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Scénario de marché mondial des soins actifs des plaies

Le soin actif des plaies comprend des produits pour le traitement des plaies aiguës et chroniques telles que les ulcères, les brûlures et les plaies post-opératoires. Les traitements actifs de soin des plaies, y compris les pansements en film et en mousse, les hydrogels, les alginates et les hydrocolloïdes, maintiennent la plaie humide et favorisent la cicatrisation sans l’occlusion.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins actifs des plaies dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de traitements avancés pour les plaies chroniques, des politiques de remboursement favorables, de l’augmentation de la population vieillissante et de l’augmentation des investissements en R&D pour de nouveaux soins de santé. solutions.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs actifs du marché des soins des plaies devraient cibler ? Data Bridge Market Research a estimé que les leaders du marché ciblent les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins actifs des plaies sont

Mölnlycke Health Care AB. (Suède)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

AVITA Medical (Royaume-Uni)

ConvaTec Inc. (Royaume-Uni)

Cytori Therapeutics Inc. (États-Unis)

Human BioSciences (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Organogenesis Inc. ( États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Portée du marché mondial des soins actifs des plaies et taille du marché

Le marché des soins actifs des plaies est segmenté en fonction du type de produit, de l’indication, du type de plaie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Allogreffe Greffes de

peau synthétique

Xénogreffes

Pansements au collagène

Greffes de tissu amniotique

Facteurs de croissance

Les facteurs de croissance sont en outre sous-segmentés en facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), plasma riche en plaquettes (PRP), facteurs de croissance épidermique (EGF), facteurs de croissance basiques des fibroblastes (BFGF), facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF), talactoferrine ALFA , le peptide de thrombine et le facteur de croissance des kératinocytes (KGF).

Indication

Brûlures

Ulcères du pied diabétique Escarres

Ulcères des

membres inférieurs

Sur la base des indications, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres et ulcères des membres inférieurs.

Type de plaie

Plaies chroniques Plaie

aiguë

Les plaies chroniques sont subdivisées en escarres, ulcères du pied diabétique, ulcères veineux et autres plaies chroniques. La plaie aiguë est ensuite sous-segmentée en plaies et brûlures chirurgicales et traumatiques.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques Centres de

chirurgie ambulatoire Centres de

diagnostic Établissements

de soins à domicile

Autres

Dynamique du marché des soins actifs des plaies

Conducteurs

Augmentation des maladies et affections affectant les capacités de cicatrisation des plaies

Les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales ont toutes un impact délétère sur le processus de cicatrisation. Au cours de la dernière décennie, la survenue de plaies aiguës, chroniques et chirurgicales a considérablement augmenté, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la population gériatrique

La population vieillissante est plus sujette au développement d’affections telles que les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales. Les blessures sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ce qui contribue à la croissance du marché.

Augmentation de l’incidence de divers troubles du mode de vie

Les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les escarres ne sont que quelques-unes des maladies liées au mode de vie qui peuvent contribuer aux plaies chroniques et accéléreront encore la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la prise de conscience croissante d’une gestion appropriée des soins des plaies et le potentiel croissant des économies en développement offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des soins actifs des plaies dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation du coût des produits de soins actifs des plaies devrait encore entraver la croissance du marché des soins actifs des plaies au cours de la période. Cependant, les dangers liés à l’utilisation de produits avancés de soin des plaies pourraient encore remettre en question la croissance du marché des soins actifs des plaies dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des soins actifs des plaies fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins actifs des plaies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des soins actifs des plaies

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des soins actifs des plaies. Au cours de la première moitié de la période de projection, l’épidémie de COVID-19 aura une influence sur le marché du soin des plaies. En raison des fermetures, les chirurgies électives ont été annulées ou reportées et l’augmentation des lésions cutanées chez les travailleurs de la santé COVID-19, l’industrie du soin des plaies a été affectée négativement. Cependant, avec le développement rapide du vaccin, les pays ont ouvert leurs frontières internationales, en conséquence, le marché actif du soin des plaies devrait stimuler la période post-COVID-19.

Développement récent

Integra LifeSciences a finalisé l’acquisition d’Acell Inc. en janvier 2021. Tous deux sont ravis de continuer à repousser les limites de l’innovation dans le traitement des plaies.

ConvaMaxTM, un pansement hyper absorbant pour la prise en charge des plaies très suintantes telles que les ulcères de jambe, les ulcères du pied diabétique et autres, a été lancé par ConvaTec Group Plc en janvier 2020. À la suite de l’introduction de nouveaux systèmes thérapeutiques.

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins actifs des plaies

Le marché des soins actifs des plaies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, indication, type de plaie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins actifs des plaies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins actifs des plaies en raison de la présence d’une large base de population. En outre, l’augmentation du nombre de patients dans plusieurs pays et le vieillissement croissant de la population stimuleront davantage la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des soins actifs des plaies en raison de l’évolution des modes de vie et de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. De plus, le nombre croissant de chirurgies pratiquées devrait encore propulser la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins actifs des plaies vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins actifs des plaies, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des soins actifs des plaies. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché Soins actifs des plaies?

Quel est le taux de croissance du marché Soins actifs des plaies?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Soins actifs des plaies?

Quels pays les données sont couvertes par le marché Soins actifs des plaies?

Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché des soins actifs des plaies?

