Taille du marché des sièges automobiles 2022 Part, croissance, défis commerciaux, opportunités d’investissement, rapport de recherche prévisionnel 2030

Le marché des sièges automobiles a été calculé à 76,3 milliards de dollars américains en 2020. Le marché des sièges automobiles devrait atteindre 134 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. .

Le siège automobile est un élément essentiel des automobiles qui donne aux véhicules une meilleure apparence et améliore la commodité pour les conducteurs. De plus, les sièges automobiles sont obligatoires dans chaque automobile car ils fournissent un appui-tête aux passagers voyageant dans le véhicule.

Les facteurs influant

Le commerce croissant de véhicules de luxe dans les pays émergents devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

En raison du besoin croissant de sièges légers, les acteurs du marché devraient assister à des opportunités favorables au cours de la période de prévision.

Les organisations gouvernementales se concentrent sur la réduction des émissions mondiales des véhicules. L’émission de gaz nocifs est liée au poids des véhicules. En conséquence, cela alimenterait la demande de véhicules légers. En janvier 2018, Adient, un important fabricant de sièges automobiles, a dévoilé de nouvelles solutions légères qui devraient réduire le poids des sièges automobiles de 20 à 30 %. De telles avancées créeraient de meilleures opportunités pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Les progrès technologiques dans l’industrie des sièges automobiles propulseraient la croissance du marché. En 2019, Lear et Gentherm ont annoncé un partenariat pour améliorer le potentiel des solutions de sièges thermiques. Ces sièges n’étaient auparavant disponibles que dans les automobiles de luxe.

La disponibilité d’autres alternatives peut ralentir la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

Analyse régionale

La croissance du marché mondial des sièges automobiles est principalement propulsée par la région Asie-Pacifique, la Chine étant le premier contributeur. Les avancées croissantes de l’industrie automobile stimulent la croissance régionale. De plus, l’adoption croissante de l’automobile dans les pays émergents, comme l’Inde, la Chine et le Japon, pourrait alimenter la contribution régionale dans les années à venir.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’industrie automobile a été l’une des industries les plus touchées par la pandémie de COVID-19. En conséquence, il a stoppé la croissance du marché mondial des sièges automobiles. L’adoption de véhicules ayant considérablement diminué, elle a ralenti la croissance globale du marché. De plus, les réglementations strictes en matière de voyage et l’obstruction des activités d’importation et d’exportation ont davantage perturbé la chaîne d’approvisionnement. Tous ces problèmes ont eu une influence négative sur le marché mondial des sièges automobiles.

Malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, la plupart des fabricants d’équipement d’origine (OEM) ont repris la production de véhicules en mai 2020. Volkswagen, Nissan, Hyundai et Honda, par exemple, ont rouvert des usines en Chine. De plus, FCA, Honda et Toyota ont redémarré la production aux États-Unis. Ces facteurs peuvent amorcer la reprise du marché au cours de la période d’analyse.

Segmentation du marché

Par type de véhicule

Véhicule de tourisme

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

PAR MATÉRIAU DE GARNITURE

en tissu

Cuir synthétique

Cuir véritable

Par type de siège

Siège baquet

Banquette

Par source d’énergie du véhicule

De l’essence

Diesel

Électrique

GPL

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Adient SA

Aisin Seiki Co., Ltd

Faurecia

Gentherm

Société Lear

Magna International Inc.

NHK Spring Co., Ltd

Tachi-S Co., Ltd

Société Toyota Boshoku

TS Tech Co., Ltd

Autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

