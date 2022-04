Taille du marché des services énergétiques, tendances du secteur, croissance, revenus, demande et part par entreprise, stratégie de développement, analyse historique et prévisions d’ici 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances du secteur et les prévisions pour 2030 du marché de Blockchain in Energy Utilities, couvrant divers éléments du secteur et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La blockchain mondiale sur le marché des services énergétiques est estimée à 210,4 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 3 460,4 millions de dollars d’ici 2024�?�, avec un TCAC de 59,4 % au cours de la période de prévision 2018-2024.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les secteurs de la santé, des TIC et de la chimie, ce qui créera un vaste marché pour la blockchain dans les services publics d’énergie.

Marché mondial de la blockchain dans les services publics d’énergie: tendances et prévisions des opportunités des contraintes des conducteurs jusqu’en 2024

Présentation :

La blockchain prend en charge le commerce de l’énergie sur un large éventail de marchés de matières premières, notamment le pétrole brut, les produits raffinés, le gaz naturel et l’électricité. Au sein de chaque segment d’activité, une solution basée sur la blockchain peut être déployée pour produire des informations sur le « raffinage », la distribution » et le commerce de détail liées à la tarification, à la gestion de la position, à la logistique et aux rapports sur les risques. De plus, les services publics d’électricité peuvent optimiser la production, la distribution et la consommation d’électricité grâce aux technologies de la chaîne de blocs.

Le développement de solutions blockchain spécialement conçues pour les réseaux électriques et de nouveaux acteurs tels que les producteurs décentralisés d’énergies renouvelables génèrent régulièrement de grandes quantités de données que les énergéticiens doivent traiter. Les nouveaux utilisateurs d’électricité tels que les « maisons connectées » des véhicules électriques et les nouveaux équipements communicants tels que les compteurs intelligents, les capteurs et les télécommandes provoquent également un afflux de données que les énergéticiens devront « capturer » et examiner afin de prendre des décisions éclairées.

Les technologies de la chaîne de blocs offrent des solutions adaptées aux services publics d’électricité pour atteindre une plus grande fiabilité « efficacité » et flexibilité » et pour préserver l’équilibre entre la consommation et la production dans un paysage énergétique en évolution rapide.

De plus, « il manque des normes industrielles » qui sont encore en phase de développement. Dans le monde numériquement connecté, la blockchain sur le marché des services publics d’énergie a enregistré une croissance significative et offre de nombreuses opportunités aux acteurs de l’industrie. Les solutions et services de blockchain sont utilisés par des organisations de toutes tailles (petites, moyennes et grandes) du secteur de l’électricité et du secteur pétrolier et gazier.

Analyse du marché :

Selon Infoholic Research, la blockchain mondiale sur le marché des services énergétiques est estimée à 210,4 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 3 460,4 millions de dollars d’ici 2024�?�, avec un TCAC de 59,4 % au cours de la période de prévision 2018- 2024. Les ventes d’énergie distribuée et d’électricité peer-to-peer sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours des 5 à 6 prochaines années. En raison de l’automatisation croissante des services publics d’énergie, les organisations apportent des modifications en temps réel à l’infrastructure qui les aideront à se convertir en logiciels alimentés par la blockchain et à réduire le coût total de possession. Les solutions basées sur la blockchain aident également les services publics d’énergie à améliorer leur productivité globale.

Analyse de la segmentation du marché :

L’étude couvre et analyse la blockchain mondiale sur le marché des services publics d’énergie par composants « par services » par applications « par secteurs verticaux de l’industrie » et régions. En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances, les scénarios de marché actuels, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées. Les régions couvertes comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les revenus proviennent principalement de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord est en tête du marché, suivie de l’Europe, l’Asie-Pacifique émergeant dans la blockchain sur le marché des services publics d’énergie.

Analyse des régions et des fournisseurs :

le rapport contient une analyse approfondie des profils des fournisseurs, qui comprend la santé financière, les principales priorités commerciales, la stratégie SWOT et les points de vue. Les fournisseurs clés et importants couverts dans le rapport incluent SAP SE’ IBM Corporation’ Microsoft Corporation’ Infosys Limited’ et HCL Technologies Limited parmi plusieurs autres. Les fournisseurs ont été identifiés sur la base de la « présence géographique », de la génération de revenus des canaux de commercialisation et de distribution du portefeuille et des investissements importants en R&D.

Avantages :

Le rapport englobe l’étude de la blockchain sur le marché des services énergétiques par des composants tels que la plate-forme et les services de la blockchain ; par des services tels que les services de conseil et de conseil, les services de développement et d’intégration, les services de test et autres (support et maintenance) ; par des applications telles que la gestion du réseau, le commerce de l’énergie, les systèmes de paiement, la chaîne d’approvisionnement et la logistique, etc.

L’innovation basée sur la blockchain a reçu beaucoup de succès au cours des trois dernières années. L’innovation de la blockchain a un large éventail d’utilisations dans l’énergie et les services publics. Par exemple, la « chaîne de blocs peut aider les utilisateurs à effectuer des paiements avec une crypto-monnaie », à vérifier les échanges, à conclure des contrats informatisés, à exécuter des échanges, entre autres applications. L’évolution de technologies telles que le cloud computing, l’informatique cognitive et l’apprentissage automatique ouvrent la voie à la croissance de la blockchain dans les services publics d’énergie. De plus, le rapport fournit des détails sur les principaux défis ayant un impact sur la croissance du marché.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

Europe

Reste du monde

Principaux acteurs couverts dans le rapport

SAP SE’ IBM Corporation’ Microsoft Corporation’ Infosys Limited’ et HCL Technologies Limited entre autres

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

