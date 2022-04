Taille du marché des services d’ingénierie IoT, part des revenus, principaux acteurs, analyse de croissance et prévisions, 2020-2027

Le besoin croissant d’une efficacité opérationnelle améliorée et d’un dépannage système réduit stimule le marché des services d’ingénierie IoT.

Taille du marché – 15,01 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 21,1 %, tendances du marché – Accélération des technologies sociales, mobiles, analytiques et cloud (SMAC).

Le marché mondial des services d’ingénierie IoT devrait atteindre 65,02 milliards USD d’ici 2027. L’Internet des objets (IoT) gagne en popularité sur la base de ses avancées récentes et de son accessibilité croissante. Le besoin croissant de dépannage système réduit et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’exigence croissante d’atténuation des risques pour réduire la perte de données et l’adoption croissante des microservices stimulent le marché des services d’ingénierie IoT. Cependant, la gestion des appareils sur des milliards d’appareils connectés représente un défi pour le marché.

L’acceptation croissante des appareils mobiles intelligents dans la vie quotidienne encourage les sociétés d’ingénierie à ouvrir de nouvelles voies et à utiliser la technologie pour les affaires. Les produits compatibles IoT sont connectés à la technologie intégrée pour faciliter la communication entre les produits. Les ingénieurs rendent les choses plus pertinentes dans le développement d’appareils tout en améliorant la proposition de service sur le marché. Par exemple, grâce aux améliorations de la technologie IoT, les maisons ou les installations industrielles dans les sites distants peuvent être surveillées sans fil de manière plus détaillée et avec une plus grande précision.

Les principaux participants sont Aricent, Wipro, Capgemini, IBM, TCS, Happiest Minds, Infosys, Cognizant, eInfochips et Tech Mahindra, entre autres.

L’impact du COVID-19 :

Le marché fait face à une réponse mitigée car une partie du secteur connaît une réduction de la demande, tandis que les autres ont connu une augmentation . L’imposition du verrouillage a réduit la consommation des consommateurs, ce qui a eu un impact sur l’analyse des consommateurs. Le secteur connaît une forte baisse de la demande car les dépenses de consommation se limitent à l’essentiel. Sans verrouillage forcé, les outils d’accès à distance connaissent une augmentation avec des applications vidéo comme le zoom. Les jumeaux numériques sont également utilisés pour créer des représentations numériques de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout qui permettent aux clients d’explorer des options d’approvisionnement dynamiques, d’évaluer les risques et d’évaluer les compromis pour accélérer ou automatiser les décisions.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les appareils compatibles avec l’IdO ont rendu possible la surveillance à distance dans le secteur de la santé, et aident les patients à rester en sécurité et en bonne santé, et permettent également aux médecins de fournir de meilleurs soins. Il augmente également l’engagement des patients et la satisfaction avec les médecins plus facilement et plus efficacement. Elle a également un impact significatif sur la réduction des coûts des soins de santé et l’amélioration des résultats des traitements.

Les grandes entreprises adoptent rapidement le marché après avoir pris conscience de ses avantages. Par exemple, HCL Technologies a utilisé une solution basée sur l’IdO pour permettre la surveillance à distance des usines de refroidissement, ce qui a permis d’améliorer la visibilité sur les performances de la base installée de refroidisseurs sur l’un des sites de ses clients. Cela signifie que la société de services technologiques a aidé ses clients du domaine de l’ingénierie à fournir une meilleure prévisibilité des machines et à contenir les pannes.

L’industrie 4.0 stimule l’adoption de la technologie Digital Twin dans la fabrication, la santé, les services publics, le transport et la logistique, et d’autres secteurs. L’adoption croissante du marché en plein essor des services d’ingénierie IoT dans différents secteurs stimule sa demande dans la région nord-américaine.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 26,2 % au cours de la période de prévision. Les fournisseurs de services IoT envisagent d’étendre leur base dans la plupart des pays de la région, en raison de l’amélioration des infrastructures et d’autres initiatives stratégiques commerciales. La croissance rapide des innovations technologiques et l’application accrue des appareils connectés ont conduit les organisations à investir dans des services de sécurité avancés.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont été segmentés en Marché mondial des services d’ingénierie IoT sur la base du type d’application, de la taille de l’organisation, des utilisateurs finaux et de la région :

Type d’application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Ingénierie des produits

Cloud Engineering

Experience Engineering

Analytics Services Services

maintenance

Ingénierie de la sécurité

Autres

Taille de l’organisation Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Automobile

Aéronautique et défense

Santé

Transport et logistique

Informatique et télécommunications

Industrie Industrie

Énergie et services publics

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

