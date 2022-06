Taille du marché des services d’évaluation des entreprises, aperçu avec analyse détaillée, paysage concurrentiel, prévisions jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché des services d’évaluation d’entreprise fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les grandes entreprises mondiales de premier plan fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, les ventes, le chiffre d’affaires, la part de marché et les coordonnées. Enfin, la commercialisation et la faisabilité de nouveaux projets d’investissement sont évaluées et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

Le marché des services d’évaluation des entreprises était évalué à 2 715,56 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 4 690,01 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

La mondialisation a entraîné une augmentation du nombre d’immigrants d’emploi, principalement dans les pays développés du monde. Selon les statistiques, plus de 44,5 millions d’immigrants résidaient aux États-Unis en 2017. Il y a eu un afflux accru d’immigrants dans des emplois peu qualifiés et des emplois hautement professionnels dans les pays développés tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Allemagne. L’habillement, le textile, le cuir, l’agriculture, l’informatique, etc., sont les secteurs qui connaissent un nombre croissant d’immigrants d’emplois. Selon une enquête menée par la Society for Human Resource Management (SHRM), un large éventail de services d’évaluation d’entreprise, tels qu’un service de sélection pour les immigrants d’emploi, est nécessaire en raison des nouvelles réglementations mises en place par les nouveaux gouvernements, des avancées technologiques pour des services plus rapides et plus efficaces. vérification des antécédents, augmentation de la volonté des candidats de présenter de manière trompeuse leurs titres de compétences et concurrence accrue entre les candidats en raison de la rareté des emplois après la période de récession. En outre, l’augmentation du nombre d’immigrants et de main-d’œuvre mobile en raison de la mondialisation croissante ainsi que l’augmentation des activités frauduleuses des candidats sont quelques-uns des facteurs qui conduisent à une plus grande demande de vérification efficace des antécédents par diverses organisations, ce qui entraîne le marché des services d’évaluation des entreprises

Progrès de la technologie Big Data

Internet a été l’un des principaux moteurs de l’intégration des applications Big Data dans les offres de services d’évaluation. Internet a permis aux moteurs de recherche, aux spécialistes du marketing, aux sites de réseaux sociaux et à d’autres de collecter facilement d’énormes volumes d’informations sur les employés. Les données recueillies à l’aide de la technologie Big Data peuvent être utilisées par les entreprises pour améliorer les promotions internes. Selon l’American Statistical Association (ASA), 53 % des départements RH utilisent cette technologie pour prendre des décisions stratégiques concernant la sélection et le recrutement, gérer les talents et suivre les performances. Le Big Data, qui facilite l’analyse d’énormes volumes de données, modifie la façon dont les entreprises acquièrent des talents. Divers domaines, tels que le marketing, les ventes et les opérations, dépendent de cette technologie pour prendre des décisions commerciales. Selon une étude de Capgemini,

Aperçu du marché des produits

Les produits d’évaluation corporative se sont considérablement développés au cours des dernières années dans toutes les régions afin d’embaucher la meilleure ressource pour l’organisation. Dans le cadre de l’embauche, les entreprises utilisent divers produits pour offrir des offres d’emploi et vendre l’organisation et sa marque. Certaines entreprises offrent des expériences d’embauche qui améliorent la marque qui attireraient des candidats et les conserveraient en tant que clients, même si on ne leur propose pas d’emplois. L’un des changements les plus spectaculaires sur le marché de l’évaluation des entreprises comprend l’évolution du marché du travail axé sur les candidats, qui a changé la façon dont les entreprises se font concurrence pour attirer les talents et la nature de leurs procédures d’évaluation.

Les acteurs opérant sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En septembre 2019, Arctic Shores a levé 5,5 millions de dollars américains (5 millions d’euros) en investissement de série A, la société utiliserait l’investissement dans l’expansion des bureaux internationaux et lancerait également un produit SaaS pour élargir son portefeuille de produits. .

En mai 2019, Aspiring Minds a annoncé une suite de fonctionnalités d’accessibilité avancées qui rendraient ses outils d’évaluation et d’entretien plus accessibles aux personnes handicapées, y compris les déficiences auditives et visuelles.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

AON Plc

Arctic Shores Limitée

Esprits en herbe

Birkman International, Inc.

Développement Dimensions International, Inc.

HireVue

Ferry Korn

Société IBM

Évaluation en ligne Mettl

SHL

