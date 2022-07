Taille du marché des services de traitement des eaux usées industrielles, opportunités de croissance, analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le dernier rapport de recherche est un prototype de l’ industrie des services de traitement des eaux usées industrielles, servant de source précieuse de données et d’informations pertinentes pour le marché mondial des services de traitement des eaux usées industrielles. La taille du marché mondial des services de traitement des eaux usées industrielles devrait atteindre 31,70 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée au besoin croissant de répondre aux exigences gouvernementales en matière de qualité des eaux usées. Les industries adoptent de plus en plus des services de traitement des eaux usées industrielles pour répondre aux normes et conditions préalables strictes de prétraitement ou de traitement des rejets directs, ce qui devrait stimuler la croissance de ce marché dans les pays développés et en développement. Le besoin croissant de convertir les eaux usées en énergie verte est un facteur clé contribuant à l’utilisation croissante des services de traitement des eaux usées industrielles. Le biogaz peut être généré à partir des eaux usées à l’aide de la digestion anaérobie, ce qui se traduit par la production d’énergie renouvelable rentable et économique. La présence de solides en suspension, de graisses-huiles-graisses, de bactéries, de sélénium, de métaux lourds et d’autres produits chimiques et substances réglementés fait que les services de traitement des eaux usées industrielles ont besoin de minimiser leurs effets nocifs sur l’environnement et la santé publique.

Si vous êtes un fournisseur de services de traitement des eaux usées industrielles et des offres dans les importations d’exportations, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances impactantes.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Veolia, SUEZ, Xylem Inc., Ecolab, Thermax Group, Pentair, Evoqua Water Technologies, WOG Technologies, Golder Associates et SWA Water Australia

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives de la méthode de traitement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Filtration Désinfection dessalement Test



Type de service Outlook ( Chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2018-2028) contrôle des processus en conception et ingénierie installation Maintenance et Autres



et Conseil Opération Construction réparation et& Gas Others



Analyse régionale :

Le marché mondial des services de traitement des eaux usées industrielles se compose de divers segments régionaux importants. Dans cette section du rapport, la demande de produits, la production et la part de revenus estimée de chaque région ont été déterminées. Les régions les plus importantes qui dictent le marché mondial sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Équateur, Chili)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée )

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Iran)

Pour plus d’informations sur cette analyse, veuillez consulter https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-wastewater-treatment-service-market

@Faits saillants du rapport

En février 2020, Biochemica Water Ltd., spécialiste du traitement de l’eau et des eaux usées, a été acquise par l’expert en technologie de l’eau Veolia Water Technologies UK. L’acquisition aiderait Veolia à devenir l’un des principaux fournisseurs de bout en bout des secteurs municipaux et industriels au Royaume-Uni.

Le segment de la filtration représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les industries adoptent de plus en plus la filtration des eaux usées car elle élimine toutes les traces restantes de solides en suspension des eaux usées et permet une élimination appropriée des contaminants.

Les revenus du segment Exploitation et contrôle des processus devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Le développement industriel rapide dans les pays en développement entraîne un déploiement croissant de services d’exploitation et de contrôle de processus dans diverses industries pour le traitement des eaux usées.

Le segment de la production d’électricité représentait une part de revenus significativement élevée sur le marché des services de traitement des eaux usées industrielles en 2020. Le besoin croissant d’atteindre les objectifs de minimisation des déchets pour la réutilisation de l’eau, la désulfuration des gaz de combustion ou l’élimination de contaminants spécifiques tels que les métaux lourds devrait augmenter l’utilisation. des services de traitement des eaux usées.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial des services de traitement des eaux usées industrielles en 2020. L’augmentation des volumes de contaminants rejetés par les industries, l’augmentation des activités industrielles et la réduction rapide des sources d’eau douce sont des facteurs qui stimulent la demande de services de traitement des eaux usées industrielles dans les pays du Région.

