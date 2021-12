Taille du marché des services de métrologie, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des services de métrologie aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des services de métrologie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des services de métrologie est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des services de métrologie devrait connaître un TCAC substantiel de 7,25% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Demande croissante de produits finis et popularité croissante des services de métrologie de l’industrie et les applications de production d’électricité sont le facteur de croissance de ce marché.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de métrologie sont Hexagon AB, Carl Zeiss AG, Renishaw plc, Nikon Metrology Inc., Quality Vision International, Optical Metrology Services Ltd, Perceptron, Inc., Intertek Group plc, Dimensional Metrology Services ., Marand Precision, Verus Precision Ltd, CREAFORM, East Coast Metrology, LLC, Metalock Engineering Group, Metrology Services, Inc., Rice Lake Weighing System, Roberts Metrology Services, Precision Optical, Covalent Metrology Services, Greywall, Inc, Apex Alabama parmi autres.

Facteurs de marché:

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sûreté stimuleront la croissance de ce marché

La popularité croissante des voitures connectées parmi la population propulsera également la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques, hybrides et de luxe parmi la population accélère également la croissance du marché

La mécanisation croissante dans le secteur agricole agit comme un facteur déterminant

Contraintes du marché :

La complexité associée à l’intensification de la conception limitera la croissance du marché

Le risque croissant de violations de données et de cyberattaques entrave également la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial des services de métrologie

Par produit

Machines à mesurer tridimensionnelles Machines à portique Machines à pont Machines à bras articulés Machines à bras horizontaux

Numériseurs et scanners optiques Scanners laser 3D Scanners à lumière blanche Traqueurs laser



Par application

Automobile

Aérospatial

Industriel

La production d’énergie

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Automated Precision, Inc a annoncé l’acquisition d’Exact Laser Measurements, Inc afin de pouvoir étendre ses produits d’automatisation de métrologie de contrôle de processus dans l’industrie automobile. Cela les aidera à renforcer leur position sur le marché et, avec les nouvelles technologies, à étendre leurs services de métrologie afin qu’ils puissent fournir de meilleurs services à leurs clients.

En février 2019, ZEISS Industrial Quality Solutions a annoncé l’ouverture de son nouveau site de services de métrologie à Los Angeles afin de pouvoir assurer la gestion de projet, la formation, les services et l’assistance. Cela les aidera à répondre aux besoins du client en leur fournissant différents types de formation logiciell.

