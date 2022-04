 Taille du marché des services de livraison de drones, part, croissance de l’industrie, tendance, opportunités commerciales, défis, rapports de recherche sur les moteurs et les contraintes d’ici 2027  

Le marché mondial des services de livraison de drones représentera 9,51 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’utilisation croissante des drones dans des applications commerciales telles que la livraison de nourriture et la livraison d’aides médicales est l’un des facteurs clés qui devrait alimenter la croissance du marché des services de livraison par drone. Les pays de régions comme l’Asie-Pacifique et l’Europe sont susceptibles d’être les nouveaux marchés générateurs de revenus pour les véhicules aériens sans pilote. De plus, diverses exemptions approuvées par la Federal Aviation Administration (FAA) pour autoriser et commercialiser l’utilisation de drones dans plusieurs industries stimulent également la croissance du marché de la logistique et du transport des drones.

Les facteurs influençant la croissance du marché des services de livraison par drone et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché Service de livraison par drone. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des services de livraison de drones. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des services de livraison de drones. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Points saillants du rapport.

Le ministère ghanéen de la Santé a collaboré avec Zipline, un fournisseur de services logistiques basé aux États-Unis et un fabricant de drones en avril 2019 afin de lancer un service de drones de livraison pour aider les fournisseurs médicaux à travers le Ghana.

L’accélération de la demande d’études ainsi que son développement correspondant de batteries au lithium-métal devraient alimenter la croissance du marché des services de livraison de drones sur la période prévue. En effet, en une seule charge, une batterie lithium-métal aide le drone à parcourir de plus longues distances. De plus, la taille de ces batteries est la moitié de celle d’une batterie lithium-ion et elle peut contenir une quantité de charge égale à celle d’une batterie lithium-ion plus grande.

Le marché à l’échelle mondiale est susceptible de devenir plus compétitif au cours des années à venir, car de nombreuses entreprises d’autres secteurs identifient les avantages potentiels de la livraison par drone. Ils prévoient également d’utiliser les opportunités et de réduire leurs coûts opérationnels à l’aide de la technologie.

Le rapport de recherche Drone Delivery Service comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

FedEx, Amazon.com, Inc, Boeing, DHL International GmbH, Matternet, Inc., United Parcel Service of America, Zipline, Drone Delivery Canada Corp., Flirtey, Workhorse Group Inc. et Flytrex, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des services de livraison de drones en fonction de la durée, de la gamme et de la taille de l’emballage , application et région :

Perspectives de durée (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

o Courte durée (<25 kilomètres)

o Longue durée (>25 kilomètres)

Perspectives à long terme (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

o Court terme (<25 kilomètres)

o Long terme (>25 kilomètres)

Perspectives de la taille de l’emballage (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

o <2 kilogrammes

o 2-5 kilogrammes

o >5 kilogrammes

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

o Livraison de nourriture

o marchandises au détail

o postale

o d’aides médicales

o Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

ou Europe

Royaume-Uni Allemagne France BÉNÉLUX Reste de l’Europe

ou Asie-Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

ou MEA

Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des services de livraison par drone

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

