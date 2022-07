Taille du marché des services de lancement spatial, opportunités, tendances, produits, analyse des revenus, pour 2022-2030

mondial des services de lancement spatial a atteint 6,59 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 14,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de petits satellites et de données satellitaires sont des facteurs clés qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les petits satellites sont rentables et réduisent le temps de fabrication et de lancement en orbite. Ces satellites sont normalement lancés en groupe, ce qui atténue les risques d’échec et permet plusieurs points de collecte de données. De plus, les lanceurs peuvent transporter et placer un plus grand nombre de petits satellites en orbite ou plus loin en même temps, ce qui est un facteur clé augmentant la demande de petits satellites, et devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial à l’avenir.

Le besoin croissant de petits satellites et la demande de données satellitaires font partie des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

Les données satellitaires jouent un rôle crucial dans la prise de décision et l’élaboration de politiques efficaces parmi le personnel de la défense et dans diverses agences. Les données d’imagerie satellitaire sont analysées à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) afin de surveiller les changements dans l’empiétement des frontières, les conditions météorologiques, l’utilisation des terres, l’utilisation efficace de l’eau et l’urbanisme. Les données satellitaires peuvent également jouer un rôle important dans l’atténuation des risques lors de catastrophes naturelles. La demande croissante de données satellitaires pour améliorer la prise de décision a entraîné un nombre croissant d’initiatives spatiales financées par le gouvernement et l’envoi de satellites sur l’orbite terrestre.

développement de la technologie des véhicules de lancement réutilisables (RLV) est un autre facteur majeur qui devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché mondial des services de lancement spatial. L’utilisation de RLV peut réduire considérablement les coûts des missions spatiales. Les lanceurs conventionnels tels que les lanceurs de satellites polaires (PSLV) et les lanceurs de satellites géosynchrones (GSLV) sont lancés une fois, puis jetés car ils brûlent lors de leur rentrée dans l’atmosphère. Les lanceurs réutilisables peuvent servir à lancer plusieurs charges utiles en orbite, ce qui garantit la génération de beaucoup moins de débris spatiaux.

Cependant, les lois internationales ont restreint la portée des investissements plus élevés des entreprises privées en limitant la propriété des propriétés dans les corps célestes dans l’espace extra-atmosphérique. Un autre facteur clé qui entrave la croissance du marché mondial des services de lancement spatial est l’augmentation des volumes de débris spatiaux. De plus, le taux de réussite et les coûts élevés impliqués sont des facteurs qui sont sérieusement pris en compte car chaque mission peut ne pas donner les résultats souhaités. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui entravent la croissance potentielle du marché.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Space Exploration Technologies Corporation, Spaceflight Industries, Inc., International Launch Services, Inc., Blue Origin, LLC, Eurockot Launch Services GmbH, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Arianespace SA, China Great Wall Industry Corporation ., Antrix Corporation Limited et International Space Company Kosmotras

Le rapport complet propose une analyse approfondie de la croissance et des tendances du marché, des facteurs influençant la croissance du marché, des estimations du marché, des moteurs, des contraintes et de l’analyse globale du marché . Le rapport comprend également un examen des principaux segments et sous-segments du marché Services de lancement spatial pour offrir une analyse à l’échelle de l’industrie.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives de la charge utile (revenus, milliards USD ; 2019-2030) Petit satellite Nanosatellite Microsatellite Minisatellite Moyen satellite Grand satellite des



services d’engins spatiaux habités (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) pré-lancement de gestion Intégrationlogistique , données et assistance télémétrique Assurance Services post-lancement Phase de lancement et d’exploitation précoce Missions de réapprovisionnement Stabilisation



Perspectives de l’orbite (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Orbite terrestre basse (LEO) Orbite terrestre moyenne (MEO) Orbite géosynchrone Orbite polaire



Segmentation du marché basée sur les régions géographiques clés :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points saillants du rapport sur le marché mondial des services de lancement spatial:

Les revenus du segment des petits satellites devraient enregistrer un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de petits satellites, en raison de la réduction de la fabrication et des coûts de lancement, d’une période plus courte pour la planification de la mission et de la flexibilité de lancer plusieurs satellites en une seule mission. De plus, les petits satellites peuvent être personnalisés selon les besoins, ce qui devrait stimuler la demande de petits satellites à l’avenir.

Le segment Low Earth Orbit (LEO) devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la capacité à fournir une connexion haut débit à faible latence, permettant une meilleure connectivité Internet et des capacités de prise de décision.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus plus robuste au cours de la période de prévision parmi d’autres marchés régionaux en raison de la présence de fournisseurs de services de lancement spatial internationaux et nationaux tels que Space Exploration Technologies Corporation., Blue Origin LLC et Spaceflight Industries, Inc., entre autres dans les pays de la région.

En novembre 2021, Spaceflight Industries, Inc. a lancé pour la première fois 13 charges utiles client sur deux orbites distinctes. Après avoir été lancés par la fusée Falcon 9 de SpaceX, les véhicules de transfert orbital (OTV) placeront d’abord quatre microsatellites et cinq CubeSats en orbite synchrone solaire (SSO), puis parcourront 500 kilomètres pour déployer les quatre CubeSats restants sur une orbite différente.

L’étude de renseignement professionnel sur le marché des services de lancement spatial répond à certaines des questions les plus critiques

: les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Services de lancement spatial?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Services de lancement spatial?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des services de lancement spatial ?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

En guise de conclusion, le rapport offre une vue panoramique du marché des services de lancement spatial aux niveaux mondial et régional. Il comprend des données statistiques clés et des faits vérifiés par l’industrie et évalue en profondeur la taille, la part et le volume du marché de l’industrie des services de lancement spatial pour prévoir la même chose sur 2020-2028.

