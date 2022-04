Taille du marché des services d’ambulance aérienne 2022 Part de l’industrie, tendance, analyse approfondie des acteurs, revenus, croissance, demande à venir, perspectives régionales jusqu’en 2030

États-Unis – La taille du marché mondial des services d’ambulance aérienne devrait atteindre plus de 8,2 milliards de dollars d’ici 2026. La multiplication des cas de maladies potentiellement mortelles, telles que les maladies cardiaques nécessitant des soins médicaux d’urgence, soutient la croissance du marché des ambulances aériennes au cours de la période de prévision. De plus, l’attention croissante portée aux services de transport médical aérien stimule également la croissance du marché. En outre, des politiques de remboursement favorables et un soutien gouvernemental croissant prouvant que les services d’ambulance aérienne dans les pays développés, tels que les États-Unis et le Canada, aident les gens à bénéficier de ces services, même si le coût élevé des services.

Le raffinement des dépenses mondiales a entraîné une augmentation des dépenses de santé et, par conséquent, celles-ci ont assuré le bien-être de l’humanité. Les dépenses de santé par habitant ont augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie. Selon le Groupe de la Banque mondiale, les dépenses de santé ont augmenté d’environ 55 % au cours de la dernière décennie. En conséquence, la demande pour une récupération de santé meilleure et plus rapide est accrue. Ainsi, des facteurs tels que les longues distances de déplacement et la demande croissante de diagnostics précoces et de soins médicaux sont les facteurs qui propulsent de manière significative la croissance du marché mondial des services d’ambulance aérienne.

Le marché mondial des services d’ambulance aérienne est segmenté en fonction du type, du modèle de service et de la géographie. Sur la base du type, le marché mondial des services d’ambulance aérienne est segmenté en voilure tournante et voilure fixe. En 2017, on estime que le type à voilure tournante domine la croissance du marché mondial des services d’ambulance aérienne, principalement en raison de la vaste utilisation des transports sur des distances plus courtes. D’autre part, les services d’ambulance aérienne à voilure fixe comprennent un avion particulier avec des installations médicales et du personnel bien équipés. Pour le transport des patients sur de plus longues distances, ce type d’avion est utilisé.

En général, l’ambulance aérienne à voilure fixe est constituée de jets privés ou de jets d’affaires conçus pour accueillir les équipements médicaux ainsi que l’équipage. Sur la base du modèle de services, le marché mondial des services d’ambulance aérienne est encore segmenté en un modèle de services hospitaliers et communautaires. En 2017, le service hospitalier devrait dominer le segment du marché des services d’ambulance aérienne. La dominance est principalement due à la disponibilité de l’intervention d’urgence par l’équipe médicale présente dans l’ambulance aérienne. Les services communautaires sont assurés par des partenariats avec des entreprises privées et d’autres organismes de santé publique.

On estime que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des services d’ambulance aérienne. La disponibilité d’une organisation de soutien pour le transport médical aérien, des politiques de remboursement favorables et une forte présence de fournisseurs de services locaux et externes en Amérique du Nord génèrent la croissance rentable de ce marché des services d’ambulance aérienne. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance dominante au cours de la période de prévision. L’amélioration de l’environnement économique et le développement de la croissance significative des installations médicales aériennes dans des pays tels que l’Inde, la Chine, le Japon et la présence de sociétés multinationales marquent la croissance significative du marché des services d’ambulance aérienne en Asie-Pacifique.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial des services d’ambulance aérienne, citons AMR, PHI Air Medical, Scandinavian Air Ambulance, IAS Medical; Express AirMed Transport, Native American Air Ambulance, Lifeguard Air Ambulance, REVA Air Ambulance et Acadian, entre autres.

