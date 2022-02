Taille du marché des serrures de porte intelligentes, croissance, ventes aux entreprises, prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des serrures de porte intelligentes est sur le point de croître à une valeur TCAC élevée. Le rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT – par produit (serrures d’empreintes digitales, serrures à distance, serrures à chiffrement électronique, autres); Technologie (basée sur une application mobile, basée sur une application non mobile) ; Utilisateur final (commercial, résidentiel) et géographie.

Principaux joueurs clés : –

ADEL

Allégion plc

ASSA ABLOY

Guangdong Level Intelligent Lock Industrial Co., Ltd.

Honeywell International Inc.

Kwikset

Locstar Technology Co., Ltd

Master Lock Company LLC.

MIWA Lock Company, Ltd.

FDS SAMSUNG

L’augmentation de la population urbanisée combinée à une forte demande de serrures de porte dans différentes industries d’utilisateurs finaux est le principal facteur de croissance du marché des serrures de porte intelligentes. De plus, les préoccupations croissantes des clients concernant la sécurité et la sûreté des locaux de bureau et des autres locaux privés devraient étendre la croissance du marché des serrures de porte intelligentes. De plus, le gouvernement et les entreprises privées mettent à niveau leurs systèmes d’installation de sécurité, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des serrures de porte intelligentes.

Rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes par type de segmentation:

Serrures d’empreintes digitales, serrures à distance, serrures à chiffrement électronique, autres

Rapport sur le marché des serrures de porte intelligentes par application de segmentation:

Basé sur une application mobile, basé sur une application non mobile

Informations clés couvertes :

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de Covid-19 sur le marché des serrures de porte intelligentes

Variables, tendances et moteurs du marché des serrures de porte intelligentes

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Points clés traités dans le rapport sur le marché Serrure de porte intelligente :

– Aperçu, définition et classification des serrures de porte intelligentes, perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché des serrures de porte intelligentes par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur le marché des serrures de porte intelligentes

– Part de serrure de porte intelligente, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché des serrures de porte intelligentes par application, facteurs moteurs et tendances futures

– Fourniture, consommation, exportation, importation de serrures de porte intelligentes par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

