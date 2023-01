Taille du marché des séchoirs industriels, croissance historique, analyse, opportunités et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des séchoirs industriels atteindra une valorisation estimée à 6,68 milliards USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 4,40% pour la période de prévision de 2020 à 2027. La croissance de l’industrie pharmaceutique devrait créer de nouvelles opportunités de marché.

Le rapport sur le marché mondial des séchoirs industriels révèle la dynamique du marché de l’industrie clé. Ce rapport de renseignement comprend des recherches basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des projections futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux diagrammes, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et des développements futurs du marché. Il étudie également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT.

Les séchoirs industriels sont utilisés pour traiter de manière fiable de grandes quantités de matériaux en vrac qui nécessitent des niveaux d’humidité minimaux. Certains des types courants de sécheurs industriels sont les sécheurs rotatifs, les sécheurs par pulvérisation, les sécheurs fluidisés et autres.

L’application croissante des sécheurs industriels dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire devrait stimuler la croissance du marché. Certains des facteurs, tels que la demande croissante de sécheurs à lit fluidisé, la demande croissante de maintien d’une qualité de production élevée dans l’industrie chimique et pharmaceutique, la popularité croissante du séchage à la vapeur surchauffée et l’industrie agro-alimentaire en pleine croissance, devraient accélérer le marché des séchoirs industriels au cours de la période de prévision. de 2020 à 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des séchoirs industriels sont Thyssenkrupp, ANDRITZ, GEA Group Aktiengesellschaft, Metso Corporation, ANIVI INGENIERIA, SA, Carrier Vibrating Equipment, Inc., Comessa, Mitchell Dryers Ltd, Yamato Sanko Co., Ltd., Ventilex, FEECO International, Inc., Kerone Engineering Solutions LTD., Star Trace Private Limited, Gem Allied Industries Private Limited, TTPL parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée du Rapport sur le marché Séchoir industriel:

L’étude étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial des séchoirs industriels , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les derniers développements et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les futures tendances concurrentielles sur le marché mondial Séchoirs industriels.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en séchoirs directs, séchoirs indirects et séchoirs spécialisés.

En fonction du type, le marché des séchoirs industriels est divisé en séchoirs rotatifs, séchoirs à lit fluidisé, séchoirs par pulvérisation et autres tels que les séchoirs flash, les séchoirs à convoyeur, les séchoirs à tambour et les lyophilisateurs.

Le segment des applications du marché des séchoirs industriels est divisé en aliments, produits pharmaceutiques, produits chimiques, engrais, ciment et autres tels que les minéraux et les pâtes et papiers.

Analyse régionale pour le marché des séchoirs industriels:

Le marché des séchoirs industriels est analysé et des informations sont fournies sur le volume et la taille du marché par pays, produit, type et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des séchoirs industriels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché des séchoirs industriels au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Cela est dû à l’application croissante des séchoirs industriels dans les produits chimiques, les aliments et les boissons, le papier et la pâte à papier, les minéraux et autres. . accroître la demande du marché dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des séchoirs industriels fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs. utilisé pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données. du pays.

Il y a 13 sections pour afficher le marché mondial des séchoirs industriels :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre Deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre 7: Profils et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse des facteurs qui influencent le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion des études de marché sur les séchoirs industriels, annexe, méthodologie et source de données

