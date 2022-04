Taille du marché des scellants à bois, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2030

Wood Sealer Growth 2022-2030, rapport de recherche Covid 19 Outbreak Impact ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, des parts de marché, des tendances et des stratégies pour ce marché. Il retrace l’historique du marché et prévoit la croissance du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte du scellant à bois au sens large et le compare à d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché, prévision de la taille du scellant à bois , données de marché et graphiques et statistiques, tableaux, graphiques à barres et à secteurs, et bien d’autres pour l’intelligence d’affaires.

Le marché mondial des scellants à bois devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision pour atteindre une valeur de 2,68 milliards de dollars d’ici 2024.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour les scellants à bois .

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR353

Marché des scellants à bois – Tendances et prévisions des opportunités des contraintes des conducteurs mondiaux jusqu’en 2024

Le bois « en tant que matériau naturel » présente de nombreuses irrégularités et pores à la surface qui sont généralement remplis de divers vernis à l’huile et/ou de résines polymères telles que l’époxy et le polyuréthane. Ces matériaux qui remplissent les pores de la surface (et de l’objet en bois) sont connus sous le nom de bouche-pores. Les scellants pour bois rendent non seulement la surface plus ouvrable, mais améliorent également la durée de vie du produit en protégeant le bois de l’humidité, des intempéries et des micro-organismes.

Méthodologie de recherche

Le marché des scellants à bois a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne ainsi qu’un mélange irremplaçable d’idées primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR353

Informations clés sur le marché

Les scellants traditionnels pour bois tels que les vernis et les huiles sont bon marché et facilement disponibles, mais ont une efficacité relativement moindre et nécessitent un réapprovisionnement périodique pour remplir efficacement leurs fonctions. D’autre part, les résines polymères ont une durée de vie plus longue et ne se dégradent pas facilement. Même parmi ceux-ci, les « résines époxy ont été plus populaires en raison de leur esthétique brillante, de leur haute résistance aux rayures et de leur longue durée de vie.

Le polyuréthane et l’uréthane acrylique ont pris de l’ampleur grâce à la facilité d’application et à la composition à base d’eau respectueuse de l’environnement.

À l’échelle mondiale, les États-Unis sont le plus grand marché pour les scellants à bois, bien que la Chine suive de près et que les deux pays mènent la croissance de la demande dans leur région respective. Les deux marchés régionaux représentent différents extrêmes du modèle de consommation de scellant à bois.

Les marchés asiatiques profitent largement du remplacement des scellants traditionnels à base d’huile et de vernis, tandis que la croissance du marché nord-américain provient d’une pénétration plus élevée des produits haut de gamme, en particulier dans le segment Do It Yourself (DIY). La croissance du marché européen provient d’une pénétration plus élevée dans la région orientale ainsi que d’une croissance favorable des produits respectueux de l’environnement dans la partie occidentale.

L’étude du marché mondial des scellants à bois fournit des informations sur la taille du marché et les tendances de l’industrie, ainsi que les paramètres et les facteurs qui l’influencent à court et à long terme. L’étude couvre également le scénario concurrentiel du marché par rapport aux principaux acteurs avec leurs stratégies de marque et leurs facteurs de différenciation, entre autres.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR353

L’étude garantit une vue à 360 ° faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Ces informations aident les décideurs de l’entreprise à élaborer de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour l’entreprise future. De plus, l’étude aide les capital-risqueurs et les professionnels de l’investissement à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Selon Infoholic Research, le marché mondial des scellants pour bois devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision pour atteindre une valeur de 2,68 milliards de dollars d’ici 2024. Parmi les applications, le mobilier devrait maintenir sa domination tandis que la construction devrait connaissent une croissance relativement plus élevée. Le prix du pétrole brut devrait se stabiliser dans les années à venir, tandis que les facteurs environnementaux devraient jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché.

Le scénario concurrentiel est très fragmenté avec un grand nombre d’acteurs en compétition les uns avec les autres dans presque tous les segments. La saine concurrence maintient le prix du scellant à bois sous contrôle, tandis que les facteurs économiques importants tels que l’approvisionnement en matières premières et la perturbation soudaine de l’équilibre entre l’offre et la demande ont un impact sur la rentabilité des producteurs. Peu d’acteurs de premier plan sur le marché mondial des scellants pour bois sont BASF SE’ Evonik Industries’ Sika AG’ Sherwin-Williams Company’ et Arkema SA

Portée du rapport :

> Types

o Acrylique Uréthane

o Epoxy

o Polyuréthane

o Autres

> Applications

o Construction

o Mobilier

o Équipements sportifs

o Autres (outils en bois’ objets décoratifs’ etc.)

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR353

> Régions

o Asie-Pacifique

o Europe

o Amérique du Nord

o Reste du monde

> Perspectives du secteur : contraintes et opportunités des moteurs des tendances du marché

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Reste du monde

Principaux acteurs couverts dans le rapport

BASF SE’ Evonik Industries’ Sika AG’ Sherwin-Williams Company’ et Arkema SA

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR353

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/