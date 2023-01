Taille du marché des  sacs à ordures biodégradables compostables , croissance des revenus, de la demande et des applications de l’industrie mondiale des affaires

« Marché mondial des sacs à ordures biodégradables compostables », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le sac poubelle biodégradable compostableLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les sacs poubelle biodégradables compostables. Les recherches et les analyses effectuées dans ce rapport sur les sacs poubelle biodégradables compostables aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Sac à déchets biodégradable compostable.

Le marché mondial des sacs poubelle biodégradables compostables était évalué à 265,69 millions USD en 2021 et devrait atteindre 514,06 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

Définition du marché

Les sacs poubelles compostables et biodégradables sont fabriqués à partir de matières organiques issues de plantes. Des mélanges d’amidons (maïs, pomme de terre et autres), d’acide polylactique (PLA), de PHA, de PBAT et d’autres matériaux à base de plantes sont utilisés pour créer des sacs à ordures compostables et biodégradables. La décomposition de ces sacs poubelles n’endommagera que très peu l’écosystème.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Capacité (7-20 gallons, 20-30 gallons, 30-40 gallons, 40-55 gallons, au-dessus de 55 gallons), type de produit (biodégradable, compostable), type de matériau (acide polylactique (PLA), polyhydroxyalkanoate (PHA), PBS , PBAT, mélanges d’amidon, cellophane, papier), épaisseur (0-0,7 mil, 7-0,9 mil, 9-1,5 mil, au-dessus de 1,5 mil), utilisation finale (vente au détail et grand public, industriel, institutionnel) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Mondi (Royaume-Uni), Vegware Ltd, (Royaume-Uni), VICTOR Güthoff & Partner GmbH (Allemagne), CeDo Ltd (Royaume-Uni), BioBag International AS (Norvège)., Polybags Limited. (Royaume-Uni), CLONDALKIN GROUP (Pays-Bas), Plastiroll Oy LTD (Finlande), The Biodegradable Bag Company Ltd. (Inde), MirPack (Espagne), The Compost Bag Company nv/sa (Belgique), SIMPAC. (Corée du Sud), TERDEX GmbH (Allemagne), Pack-It BV (Pays-Bas), Cromwell Polythene Ltd. (Royaume-Uni), Flexopack (Grèce), Virosac Srl (Italie) Opportunités de marché Progrès de la technologie

Initiatives gouvernementales en plein essor

Dynamique du marché des sacs poubelle biodégradables compostables

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance dans diverses industries d’utilisation finale

On estime que les utilisations croissantes de matériaux à base de plantes, associées à la demande croissante de produits provenant de diverses utilisations finales telles que l’industrie, la vente au détail et les consommateurs et les institutions, accéléreront largement la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Augmentation de la demande pour les alternatives au plastique

Ces sacs sont devenus un excellent remplacement pour les articles en plastique dangereux. En règle générale, ils sont constitués de matériaux organiques, qui sont totalement inoffensifs et se décomposent plus rapidement. Dans de nombreuses industries d’utilisation finale, ils sont maintenant des options acceptées pour la collecte des ordures. Les fabricants sont contraints de proposer des alternatives respectueuses de l’environnement en raison de l’accent accru mis sur la durabilité et de l’inquiétude croissante suscitée par les conséquences néfastes de l’utilisation de sacs en plastique, qui stimule la croissance du marché.

En outre, le nombre croissant d’industries à travers le monde va encore propulser le taux de croissance du marché des sacs poubelle biodégradables compostables. Les facteurs tels que la transition rapide vers les produits biologiques stimuleront la croissance de la valeur marchande. La capacité des sacs poubelles compostables et biodégradables à se décomposer complètement devrait également stimuler la demande du marché.

Opportunités

Initiatives gouvernementales en plein essor

Le nombre croissant d’initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir les alternatives aux produits en plastique et minimiser la pollution de l’environnement étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les gouvernements du monde entier lancent de nouveaux programmes pour réduire la pollution de l’environnement et l’utilisation excessive de plastique. Sacs. Par exemple, le gouvernement national indien a interdit les plastiques à usage unique. L’utilisation de sacs à ordures compostables et biodégradables augmente en conséquence.

Progrès de la technologie

De plus, le développement technologique en cours favoriserait l’expansion du marché. L’introduction de nouvelles techniques de pointe facilite la décomposition des sacs compostables et biodégradables. Par exemple, en avril 2021, des scientifiques de l’Université de Californie à Berkeley ont créé une nouvelle approche pour déconstruire plus simplement les articles compostables avec de la chaleur et de l’eau. Ce facteur augmentera donc encore la croissance future du marché des sacs poubelle biodégradables compostables.

Contraintes/Défis

Disponibilité des alternatives

Bien qu’ils constituent une meilleure option de gestion des déchets que le plastique, les sacs à ordures compostables et biodégradables ne sont pas sans défaut. Les sacs en plastique recyclés sont une autre alternative supérieure pour les déchets destinés à la décharge. Ces facteurs entravent davantage la croissance globale du marché.

Coût élevé

Le coût élevé des sacs à ordures compostables et biodégradables par rapport aux sacs en plastique traditionnels et l’abordabilité croissante des sacs à ordures compostables et biodégradables avec des additifs non dégradables peuvent tous deux entraver la croissance des revenus du marché mondial à un certain niveau. Par conséquent, ce facteur mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché des sacs poubelle biodégradables compostables.

Ce rapport sur le marché des sacs poubelle biodégradables compostables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sacs poubelle biodégradables compostables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En juin 2020, Ecosac Utility Bags, la plus grande marque indienne de sacs poubelles compostables et oxo-biodégradables, a lancé la gamme Kachra Sack de sacs compostables et utilitaires. Les nouveaux sacs écologiques sont un excellent substitut aux sacs en plastique et réduiront les niveaux de pollution.

En mai 2021, l’un des pionniers dans le développement de substituts de plastique certifiés compostables à domicile, Compostic, a introduit une nouvelle gamme de sacs réutilisables et de pellicules plastiques compostables à domicile aux États-Unis.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des sacs poubelle biodégradables compostables:

Mondi (Royaume-Uni)

Vegware Ltd, (Royaume-Uni)

VICTOR Güthoff & Partner GmbH (Allemagne)

CeDo Ltd (Royaume-Uni)

BioBag International AS (Norvège)

Polybags Limited. (ROYAUME-UNI)

GROUPE CLONDALKIN (Pays-Bas)

Plastiroll Oy LTD (Finlande)

The Biodegradable Bag Company Ltd. (Inde)

MirPack (Espagne)

The Compost Bag Company nv/sa (Belgique)

SIMPAC. (Corée du Sud)

TERDEX GmbH (Allemagne)

Pack-It BV (Pays-Bas)

Cromwell Polythene Ltd. (Royaume-Uni)

Flexopack (Grèce)

Virosac Srl (Italie)

Segmentation du marché :

Le marché des sacs poubelle biodégradables compostables est segmenté en fonction de la capacité, du type de produit, du type de matériau, de l’épaisseur et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Capacité

7-20 gallons

20-30 gallons

30-40 gallons

40-55 gallons

Au-dessus de 55 gallons

type de produit

Biodégradable

Compostable

type de materiau

Acide polylactique (PLA)

Polyhydroxyalcanoate (PHA)

PBS

PBAT

Mélanges d’amidon

Cellophane

Papier

Épaisseur

0-0,7 mil

7-0,9 mil

9-1,5 mil

Au-dessus de 1,5 mil

Utilisation finale

Vente au détail et consommateur

Industriel

Institutionnel

Analyse/aperçus régionaux du marché Sac poubelle biodégradable compostable

DONNÉES Pays

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Sac poubelle biodégradable compostable?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Sac poubelle biodégradable compostable?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Sac poubelle biodégradable compostable?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Sac poubelle biodégradable compostable?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Sac à ordures biodégradable compostable auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Sac à ordures biodégradable compostable?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

