Taille du marché des robots de traite, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur les robots de traite met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie des robots de traite et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Obtenir des informations complètes sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus assez long qui est facilité par ce rapport. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport d’étude de marché.

Le marché des robots de traite atteindra une valeur estimée à 5,05 milliards et croîtra à un TCAC de 11,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation du coût de la main-d’œuvre réduite en raison de l’automatisation dans les fermes laitières est un facteur essentiel qui stimule le marché des robots de traite.

L’augmentation des progrès technologiques et des lancements de produits est un facteur crucial pour accélérer la croissance du marché, ainsi que pour augmenter les avantages clés des robots de traite, augmenter la demande pour réduire le coût de la main-d’œuvre grâce à l’automatisation, augmenter la taille des troupeaux dans les exploitations laitières, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, et augmenter les coûts de main-d’œuvre et l’adoption de l’automatisation dans l’industrie laitière sont les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent le marché des robots de traite.

Segmentation : Marché mondial des robots de traite

Le marché des robots de traite est segmenté en fonction du type, de la taille du troupeau et de l’offre. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des robots de traite est segmenté en unité à une seule stalle, unité à plusieurs stalles et rotation de traite automatisée.

En fonction de la taille du troupeau, le marché des robots de traite est segmenté en moins de 100, entre 100 et 1 000 et plus de 1 000.

Le marché des robots de traite est également segmenté sur la base de l’offre en matériel, logiciel et services. Le matériel a été segmenté en dispositifs d’automatisation et de contrôle et en dispositifs de détection et de surveillance. Les dispositifs d’automatisation et de contrôle ont été segmentés en dispositifs de bras robotisés, unités de contrôle et d’affichage, compteurs à lait, analyseurs de lait, systèmes de nettoyage et de détection et autres. Les dispositifs de détection et de surveillance ont été segmentés en capteurs, étiquettes et lecteurs RFID, systèmes de caméras et autres. Les logiciels ont été davantage segmentés en cloud et local/web. Les services ont été subdivisés en services d’intégration de systèmes et de conseil, services gérés, services de connectivité, services professionnels assistés et services de maintenance et d’assistance.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robots de traite sont DeLaval, GEA Group Aktiengesellschaft, Lely, SA Christensen & Co., Fullwood Packo, Afimilk Ltd, BouMatic, Hokofarm Group BV, LIC., DAIRYMASTER., Milkwell Milking Systems, Paul Mueller Company, Pearson International LLC, Read Industrial Ltd., Rotec Engineering Ltd, A/S SA Christensen & Co., Spunhill., Stellapps Technologies Pvt. Ltd. et System Happel parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

