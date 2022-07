Taille du marché des revêtements textiles, tendances, analyse complète, 2022-2029

Analyse et taille du marché

Les véhicules utilitaires et les voitures particulières sont largement utilisés et les ventes ont augmenté ces dernières années. De plus, les revêtements en polyuréthane (PU) à base d’eau deviennent la technologie de revêtement préférée en raison de la demande croissante de produits plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, qui devraient favoriser positivement le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des revêtements textiles était évalué à 3,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,44 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Le processus de dépôt de divers produits chimiques et résines sur une ou les deux faces d’un substrat textile est appelé revêtement textile. Ces composés sont généralement ajoutés pour améliorer les propriétés physiques du textile, telles que la résistance au feu, à l’eau, à l’ abrasion , à la saleté et aux taches, ainsi que la stabilité à la chaleur et la respirabilité. Les thermoplastiques, tels que le chlorure de polyvinyle, le polyuréthane et les acryliques, et les thermodurcissables, tels que le styrène-butadiène, le caoutchouc naturel, le nitrite et le butyle, font partie des types de revêtements textiles les plus courants. Ils sont principalement utilisés dans la production d’airbags, de bandes transporteuses, de matériaux de barrière, d’équipements hospitaliers et de vêtements de protection, mais ils ont également de nombreuses applications dans les industries aérospatiale, des transports, de la construction et médicale.

Avec l’étude gagnante du rapport sur le marché des revêtements textiles, des opportunités clés sur le marché et des facteurs d’influence sont fournis, ce qui est utile pour porter l’entreprise au plus haut niveau. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend en outre des prévisions utilisant un arrangement pratique d’incertitudes et de techniques. Une équipe d’experts analyse et prévoit les données du marché à l’aide de modèles statistiques et rationnels de marché bien établis pour rendre le rapport de Textile Coating exceptionnel.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtement textile

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements textiles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des revêtements textiles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du revêtement textile sont

Covestro AG (Allemagne)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Solvay SA (Belgique)

Clariant SA (Suisse)

BASF SE (Allemagne)

Avient (États-Unis)

Construction Materials Co., Ltd., (Chine)

Holcim (Suisse)

GROUPE CHRYSO (France)

GCP Applied Technologies Inc. (États-Unis)

Omnova Solutions inc. (NOUS)

DuPont (États-Unis)

Sumitomo Chemical Company (Japon)

PPG Industries, Inc. (États-Unis)

M&I Materials Limited (Royaume-Uni)

Formulated Polymer Products Ltd. (Royaume-Uni)

Tanatex Chemicals BV (Pays-Bas)

Impact du COVID-19 sur le marché des revêtements textiles

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des revêtements textiles, car les ouvertures de nouveaux magasins ont cessé, et même les détaillants nationaux connaissent des problèmes d’inventaire en raison d’un volume important d’envois invendus. Cela est dû à une baisse de la demande de marchandises textiles. De plus, les diverses perturbations, ainsi que les retards dans diverses opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement causés par divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour lutter contre les maladies, se sont propagés, ce qui a entraîné un revers financier massif pour le marché. La communauté des affaires est en outre touchée par les pénuries de liquidités, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les problèmes liés au travail. Ces déterminants susmentionnés ont énormément pesé sur la trajectoire des revenus du marché.

Du côté positif, on estime que le marché se redresse à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Portée du marché mondial des revêtements textiles

Le marché du revêtement textile est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la méthode de revêtement et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Thermoplastiques

Chlorure de polyvinyle

Polyuréthane

Acryliques

Les autres

Polyoléfines

Nylons

EVA

Thermodurcissables

Caoutchouc styrènebutadiène

Caoutchouc naturel

Les autres

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc butyle

Les autres

Technologie

À base de solvant

D’origine hydrique

Revêtement en poudre

Les autres

Méthode de revêtement

Direct

Roulement direct

Pad-Dry-Cure

Mousse expansée et écrasée

Extrusion à chaud

Calendrier

Application

Vêtements

Vêtements de protection balistique

costumes NBC

Vêtements de protection chimique

Transport

Tissus d’airbags

Sellerie automobile

Les autres

Médical

Dispositifs extracorporels

Dispositifs implantables et non implantables

Industriel

Filtres en tissu

Les autres

Construction

Palissades et signalétique

Filets d’échafaudage

Auvents et auvents

Membranes architecturales

Les autres

Les autres

Sports/Loisirs

Emballage

Agriculture

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Textile Coating fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché des revêtements textiles 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché des revêtements textiles

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des revêtements textiles

