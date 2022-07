Taille du marché des revêtements résistants à la chaleur et opportunités de croissance 2022-2029 | AkzoNobel NV (Pays-Bas), Sherwin Williams Company (États-Unis), PPG Industries Inc. (États-Unis)

Les revêtements résistants à la chaleur sont une forme de revêtement protecteur constitué de résines particulières qui protègent et protègent le revêtement contre les dommages tout en empêchant la propagation des flammes. Les bâtiments et les structures, l’automobile et les transports, ainsi que d’autres industries peuvent bénéficier des caractéristiques exceptionnelles de durabilité, de résistance à la chaleur et de résistance à la corrosion. Dans l’industrie du bâtiment et de la construction, les revêtements résistants à la chaleur sont largement utilisés. Ils sont utilisés pour répondre aux exigences et codes de sécurité incendie critiques sur une variété de matériaux et de biens de construction. L’utilisation de revêtements résistants à la chaleur contribue à réduire les incendies et à améliorer la sécurité des personnes.

Le marché mondial des revêtements résistants à la chaleur était évalué à 6,16 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,53 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport commence par une brève présentation et un aperçu du marché des revêtements résistants à la chaleur, sur le paysage actuel du marché, les tendances du marché, les principaux acteurs du marché, le type de produit, l’application et la région. Il comprend également l’impact de COVID-19 (Omicron) sur les tendances du marché des revêtements résistants à la chaleur, les prévisions futures, les opportunités de croissance, les industries des utilisateurs finaux et les acteurs du marché. Il fournit également des données historiques, des scénarios de marché actuels et des informations futures sur le marché des revêtements résistants à la chaleur. Cette étude fournit une compréhension complète de la valeur marchande avec le prix du produit, la demande, la marge brute et l’offre du marché des revêtements résistants à la chaleur. La section perspective concurrentielle du rapport présente un aperçu clair de l’analyse de la part de marché des principaux acteurs de l’industrie.

Les principaux fabricants du marché des revêtements résistants à la chaleur sont AkzoNobel NV (Pays-Bas), Sherwin Williams Company (États-Unis), PPG Industries Inc. (États-Unis), Axalta Coating Systems (États-Unis), Jotun (Norvège), Hempel A/S (Danemark) , Teknos Group (Finlande), Kansai Paints Co., Ltd (Japon), KCC Corporation (Corée du Sud), RPM International Inc. (États-Unis), FITZPATRICK PAINTING INC. (États-Unis), Right Choice Painting & Construction (États-Unis), Basic Needs Construction & Painting Company, LLC., (États-Unis) et Tikkurila OYJ (Finlande).

Ce rapport sur le marché des revêtements résistants à la chaleur couvre des segments de marché importants en fonction du type, de l’application et de la région. Le segment d’analyse régionale comprend des régions clés telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Il montre des mesures commerciales importantes, notamment la densité de population, la qualité, le développement et les scénarios de marché globaux. Il aborde également des données importantes couvrant des sujets clés de l’industrie tels que l’expansion du marché et l’évolution de la situation du marché. Ce rapport approfondi sur le marché des revêtements résistants à la chaleur met également en lumière des technologies importantes et aide les organisations à mieux comprendre les habitudes d’achat de leurs clients. Il montre le scénario du marché mondial pour la période de prévision.

Portée du marché mondial des revêtements résistants à la chaleur

Le marché des revêtements résistants à la chaleur est segmenté en fonction du type de résine, du procédé de fabrication et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de résine

Époxy

Silicone

Polyester

Acrylique

Résines modifiées

Les autres

Sur la base du type de résine, le marché des revêtements résistants à la chaleur a été segmenté en époxy, silicone, polyester, acrylique, résines modifiées et autres.

Processus de fabrication

Liquide

Poudre

Le marché des revêtements résistants à la chaleur a également été segmenté sur la base du processus de fabrication en liquide et en poudre. On estime que le segment de l’énergie détient la plus grande part de marché en raison des réglementations environnementales strictes concernant les produits à base de solvants qui ont poussé les fabricants de revêtements à se tourner vers les produits à base de poudre.

Utilisation finale

Biens de consommation

Automobile et transport

Industriel et équipement

Bâtiment et construction

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des revêtements résistants à la chaleur est segmenté en biens de consommation, automobile et transport, industrie et équipement, bâtiment et construction et autres.

