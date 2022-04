Taille du marché des revêtements miroirs, tendances clés, défis et normalisation, recherche, acteurs clés, impact économique et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des revêtements miroirs contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché des revêtements miroir par région.

Les revêtements miroir sont appliqués sur la lentille par application sous vide de couches d’interférence, qui sont constituées de métaux, de plastiques laqués, d’oxydes en poudre ou d’autres composés disponibles. Les revêtements miroirs comprennent des couches d’interférence constructives qui interfèrent avec la lumière traversant la lentille en réfléchissant la lumière. Le marché mondial des revêtements de miroirs est stimulé par l’attention croissante portée à l’énergie solaire concentrée et à la demande croissante de revêtements de miroirs dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un marché important pour le marché des revêtements miroirs.

. En outre, la demande croissante de revêtements miroirs verts, à faible teneur en COV et durables offrira de nouvelles opportunités à l’industrie mondiale des revêtements miroirs. En outre, les acteurs du marché du monde entier entreprennent une série d’initiatives stratégiques qui devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché. Par exemple, en 2021, The Sherwin Williams Company a signé un accord pour l’acquisition de l’activité European Industrial Coatings de Sika.

Cela a ajouté aux perspectives de croissance rentable de l’entreprise. Aussi, en 2020, le groupe Fenzi s’est associé à Arsenal Capital Partners afin d’offrir un capital supplémentaire pour aider à l’accélération de la croissance de l’entreprise. Cela a également permis à l’entreprise de se développer et de croître en accélérant les investissements dans les capacités de R&D, la capacité, les talents et les acquisitions stratégiques. De telles initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché à travers le monde devraient encore augmenter la demande et l’adoption de revêtements de miroir dans différentes industries d’utilisation finale et donc favoriser la croissance du marché. Cependant, les inconvénients des revêtements à base d’eau peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

L’analyse régionale du marché mondial des revêtements miroirs est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part en termes de revenus du marché sur le marché mondial des revêtements de miroirs au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que la croissance des industries d’utilisation finale, les initiatives gouvernementales favorables, la main-d’œuvre à faible coût, la demande croissante de transport, de construction et d’électricité durables, etc. contribuent à la plus grande part de marché de la région au cours des années de prévision.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Fenzi Group

Tianjin Xin Lihua Color Materials Co., Ltd (NBC)

The Sherwin-Williams Company

Casix

Ferro Corporation

Glas Tr??sch Holding AG

General Optics (Asia) Limited

Newport Thin Film Laboratory (NTFL )

Grincoat Company Ltd.

Dynasil Corporation

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Type:

Résine polyuréthane Résine

époxy Résine

acrylique

Autres

Par technologie :

Revêtements à base d’eau Revêtements à base

de solvant Revêtements à base

de nanotechnologie

Par substrat :

Revêtements à base d’argent Revêtements

à base d’aluminium

Autres

Par industrie d’utilisation finale :

Architecture

Automobile et transport

Décoration Énergie

solaire

Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027.

Public cible du marché mondial des revêtements miroirs dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits. Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier. Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés. Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués. Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs. Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

