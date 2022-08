Taille du marché des revêtements en poudre, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus jusqu’en 2030

Reports and Data estime que le paysage concurrentiel mondial des revêtements en poudre est très fragmenté avec de nombreux acteurs opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principales entreprises du marché sont engagées dans des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations et des lancements de produits pour obtenir une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. Le rapport considère 2020-2021 comme années historiques, 2020 comme année de référence et 2022-2030 comme période de prévision. Le rapport propose le TCAC et la taille du marché pour les revêtements en poudre mondiaux au cours de la période de prévision.

Le rapport offre également des informations clés sur les principales entreprises opérant sur le marché, leur part de marché et leur position mondiale, ainsi que leur portefeuille de produits et leurs avancées. Les principales entreprises du marché sont PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems Ltd., Kansai Nerolac Paints Limited, IFS Coatings, The Valspar Corporation, TIGER Coatings, Kansai Paint Co., Ltd. ., et BASF SE.

Aperçu des revêtements en poudre :-

La taille du marché mondial des revêtements en poudre était de 12,18 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,0 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de revêtements en poudre dans les équipements médicaux et l’utilisation accrue de revêtements en poudre dans les composants automobiles sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché. Le revêtement en poudre est préféré dans l’industrie médicale en raison de ses propriétés antibactériennes, qui aident à maintenir un environnement hygiénique et stérile. Cette propriété le rend adapté à un large éventail d’installations médicales, y compris les fauteuils roulants et les lits d’hôpitaux ainsi que les intérieurs de blocs opératoires. Dans les milieux médicaux, le revêtement en poudre combat la moisissure, les germes, les parasites et les virus, et est devenu de plus en plus important dans l’industrie médicale.

Les revêtements en poudre ne contiennent aucun solvant, ils émettent donc moins de composés organiques volatils (COV) dans l’atmosphère et présentent un faible risque de combustion pendant le stockage et l’application. De plus, lorsque la poudre entre en contact avec la peau humaine, elle est rapidement éliminée, ce qui réduit les risques pour la santé du personnel. Les revêtements en poudre sont actuellement très demandés pour les appareils électroménagers en raison de leur excellente qualité et de la durabilité de leurs produits. Les applications de revêtement en poudre sont bien connues dans l’industrie de l’électroménager comme une finition de haute qualité pour les applications majeures et mineures. Les revêtements en poudre sont utilisés sur une grande variété d’appareils électriques, y compris les sèche-linge, les climatiseurs, les lave-vaisselle, les ventilateurs, les fours à micro-ondes, les cuisinières, les cuiseurs à riz, les congélateurs, les composants stéréo, les réfrigérateurs, les composants vidéo, les composants de télévision, les refroidisseurs d’eau,

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des revêtements en poudre en fonction du type, de l’application et de la région :

Par type de revêtement

Revêtement par pulvérisation électrostatique

Revêtement à lit fluidisé

Procédé à lit fluidisé électrostatique

Pulvérisation à la flamme

Par Substrat Perspectives

Métallique

Non métallique

Par application Outlook

Biens de consommation

appareils électroménagers

Architectural

Automobile

Industries générales

Meubles

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la croissance attendue d’une année sur l’autre des revêtements en poudre au cours de la période de prévision ?

Quelles tendances clés devraient influencer la croissance des revenus du marché à l’avenir?

Quelle région devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision ?

Quelles entreprises clés sont présentées dans le rapport ?

