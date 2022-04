Taille du marché des revêtements de sol, partage des revenus, analyse des moteurs et des tendances, taille du marché des revêtements de sol 2019-2030

.mondial des du marché devrait atteindre 576,47 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 5,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and DataL’augmentation des investissements dans les industries de la construction et de la rénovation ainsi que les récents changements de mode de vie induits par l’effet de la pandémie ont augmenté la demande de conceptions d’intérieur de maison, ce qui à son tour stimule la croissance des revenus du marché.

Le design d’intérieur vise à créer des espaces esthétiques dans une zone résidentielle ou non résidentielle particulière. Une tendance à la hausse des investissements dans la décoration intérieure a été particulièrement observée pendant la période de la pandémie, une augmentation des dépenses étant allouée à l’amélioration de l’espace personnel, à l’amélioration de l’esthétique et à la mise en valeur de la richesse personnelle. Ce facteur devrait stimuler la croissance des revenus du marché. Les progrès technologiques ont permis d’améliorer les produits de revêtement de sol avec des propriétés telles que – anti-dérapant, isolation phonique, durabilité accrue, bonne acoustique et résistance à la poussière et à l’humidité. Ces propriétés ou caractéristiques créeront une demande accrue de produits de revêtement de sol qui contribueront à la croissance des revenus du marché.

Cependant, les retards dans les projets de construction sont l’un des facteurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En plus des répétitions de coûts et des délais, les matières premières nécessaires à la construction et à la conception, avec la volatilité des coûts, affectent l’approvisionnement. Cela remet en question la livraison rapide du produit, l’augmentation des prix, ce qui devrait freiner la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Mohawk Industries, Inc., Gerflor Group, Toli Corporation, Congoleum Corporation, The Dixie Group, Inc., Shaw Industries Group , Inc., Mannington Mills, Inc., Forbo Holding AG., Tarkett SA et LG Hausys, Ltd.

Certains faits saillants clés du

segment de couverture Report Soft devraient enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision. Le segment de revêtement souple peut être divisé en mousse, en plastique souple et en stratifié de liège. L’augmentation de la demande de revêtements de sol souples peut être attribuée à la facilité et à l’expérience agréable qu’elle offre aux utilisateurs. C’est le principal moteur de la croissance des revenus du segment.

Le segment des carreaux devrait enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision. Les carreaux sont un produit préféré pour les revêtements de sol en raison de leurs faibles coûts et de leur disponibilité. Les carreaux ont également l’avantage supplémentaire d’être résistants aux rayures et aux taches, ce qui les rend adaptés à l’adoption dans les ménages à faible revenu.

Le segment des bâtiments résidentiels devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des revêtements de sol entre 2022 et 2030. La croissance rapide des nouveaux travaux de construction ainsi que la reprise des anciens travaux de construction devrait augmenter la demande de matériaux de revêtement de sol, ce qui devrait entraîner une croissance des revenus de la tranche.

Le marché des revêtements de sol en Amérique latine devrait représenter une part mineure des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision. La demande rapide de revêtements de sol sur mesure augmente sa demande dans divers pays de la région. L’augmentation des exigences en matière de revêtements de sol pour répondre à la croissance des établissements de santé et d’enseignement dans la région est également un autre facteur qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché des revêtements de sol.

Le 29 mars 2022, Mikasa Floors, qui est une filiale de Greenlam Industries Ltd. a dévoilé de nouveaux produits pour sa collection 2022. L’attraction principale de la nouvelle collection de revêtements de sol en bois comprend des produits de 11 nouvelles couleurs esthétiques et 24 nouveaux produits inspirés par les commentaires des consommateurs.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des revêtements de sol en fonction du type, de l’application, du matériau et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD milliards ; 2019-2030)

non résilients

résilients

Revêtements souples

Autres types

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Bâtiments de soins de santé Bâtiments

éducatifs Bâtiments

commerciaux

résidentiels

Complexes sportifs

Perspectives matérielles (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Bois

Vinyle etcaoutchouc

Tuiles

Autres

Segmentation du marché régional :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Israël

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Principaux points à retenir du rapport sur le marché mondial des revêtements de sol :

Un aperçu complet des industries mondiales des revêtements de sol.

Projections précises du marché en termes de taille, de part et de volume du marché au cours de la période de prévision.

Étude approfondie de la dynamique du marché mondial, qui comprend les principaux moteurs de croissance, les opportunités, les menaces, les défis, les contraintes et les futures voies de croissance.

Analyse approfondie des nombreuses tendances du marché à venir et les plus récentes.

Etude approfondie des principaux marchés régionaux.

Aperçu détaillé du paysage concurrentiel du marché mondial Revêtements de sol.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial des revêtements de sol.

Bref aperçu des profils et des portefeuilles d’entreprises, et des informations cruciales sur les gammes de produits et d’applications.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements et d’informations sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

