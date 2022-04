Taille du marché des revêtements de sol automobiles, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2020-2027

L’incidence croissante du nombre de ventes de voitures, les politiques gouvernementales strictes concernant les caractéristiques de sécurité des véhicules, la préférence des consommateurs pour l’amélioration de l’esthétique des véhicules sont les principaux moteurs du marché des revêtements de sol automobiles.

Taille du marché – 768,6 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 6,9%, tendances du marché – La hausse de la tendance à l’amélioration du confort des passagers.

Le marché mondial des revêtements de sol automobiles devrait atteindre 1,32 milliard USD en 2027. L’industrie automobile à croissance rapide à travers le monde devrait stimuler la croissance globale du marché. De plus, les préférences croissantes des clients pour l’amélioration du confort des passagers et de l’esthétique des véhicules devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de l’utilisation de tapis isolants et d’articles connexes dans les voitures particulières pour la sécurité, le confort et l’esthétique des tapis devrait bientôt stimuler la demande pour le produit. Au cours de la période de prévision, l’importance croissante de la réduction du bruit et de l’isolation thermique devrait également avoir un effet positif sur la demande de produits. La conception esthétique et la facilité d’entretien sont des caractéristiques qui devraient stimuler la popularité des revêtements de sol automobiles.

La demande de tapis de sol dans les automobiles pour la protection des sols est directement proportionnelle à la demande des véhicules. La production croissante de véhicules en Asie-Pacifique devrait stimuler la demande de produits, principalement en raison de la présence de pays en développement. Le marché mondial des revêtements de sol automobiles est guidé par des acteurs mettant en œuvre des stratégies telles que de meilleurs plans de croissance, des alliances réussies, des lancements de produits, des coentreprises, une image de marque diversifiée, des investissements, des fusions et acquisitions et de la R&D.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 est susceptible d’interagir dans une certaine mesure avec la production de l’industrie. Des acteurs importants de l’industrie sont incertains des perspectives du marché et continuent de changer leurs approches pour soutenir cette situation difficile. La pandémie a eu un impact sérieux sur l’industrie automobile, et la plupart des grands constructeurs automobiles ont dû arrêter à la fois la production et d’autres opérations. La pénurie de main-d’œuvre dans de nombreuses régions du monde est attribuée aux fermetures fréquentes. Le change, les exportations et les importations sont impactés par le COVID-19 et la demande dans l’industrie a par la suite considérablement diminué. Les principales entreprises du marché cherchent à liquider leurs stocks et à se concentrer sur le maintien de leur trésorerie. À la suite de cette sombre pandémie, le secteur aura encore une chance de se développer à mesure que les consommateurs se soucieront davantage de la sécurité et de la santé, en se concentrant sur l’adoption de voitures respectueuses de l’environnement et économes en carburant. Le revenu discrétionnaire réel des consommateurs est susceptible de diminuer et les fournisseurs cherchent à trouver des moyens créatifs de satisfaire les demandes des consommateurs à des prix considérablement réduits.

Les principaux participants sont DuPont, Toyota Boshoku Corporation, The 3M Company, AGM Automotive LLC, Faurecia SA, Apache Mills, Inc., Derby Fabricating Solutions, LLC, HP Pelzer Automotive System Inc., Corry Rubber Corporation, Freudenberg Performance Materials, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’introduction de diverses technologies dans le développement des revêtements de sol automobiles devrait offrir de nouvelles perspectives de croissance aux acteurs du marché dans un avenir proche.

L’essor du marché mondial des revêtements de sol automobiles est propulsé par des facteurs principaux tels que la longévité, des intérieurs propres, une durabilité accrue et un faible entretien ont conduit à la pénétration croissante du produit dans les applications automobiles.

Tous les principaux acteurs du marché ont investi massivement dans des initiatives de R&D ces dernières années, contribuant à l’invention de multiples produits innovants. Les principaux acteurs prévoient d’élargir leur gamme de produits par des fusions stratégiques et des acquisitions de petites et moyennes entreprises. Une rivalité intense entre les joueurs est donc attendue dans les années à venir.

En 2018, Godfrey Hirst Group (Australie), c’est-à-dire acquis par Mohawk Industries, le plus grand fabricant de tapis d’Australie, pour étendre ses opérations mondiales. L’expertise de Godfrey Hirst dans la production, le marketing et la distribution complète la distribution actuelle de surfaces dures de Mohawk et améliore sa gamme de produits.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le secteur automobile mondial Marché des revêtements de sol sur la base du type de produit, du matériau, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (revenus, milliards USD ; 2019-2027)

Tapis

Tapis

Autres

perspectives des matériaux (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Nylon

Polyuréthane

Polypropylène

Caoutchouc

Autres

Application Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Voitures de tourisme

Véhicules utilitaires lourds Véhicules

utilitaires légers

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

En conclusion, tous les aspects du marché du revêtement de sol automobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

