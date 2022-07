Taille du marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe et opportunités de croissance avec l’analyse d’impact COVID19

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen des réservoirs de stockage de GNL au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe devrait passer de 1 788,71 millions de dollars US en 2021 à 3 069,83 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,1 % de 2021 à 2028.

Initialement, l’isolation était employée à l’aide de panneaux de polystyrène fixés à la surface extérieure du récipient sous pression. Pour le transport d’hydrocarbures liquides diversifiés, le système de stockage standard est maintenu à basse température dans des récipients sous pression en acier austénitique Code IGC Type-C. Cependant, les fabricants pensent à tort que l’isolation est sensible, fragile et ne peut pas être utilisée sans un auvent en acier utilisé pour la protection contre les intempéries. Le matériau isolant acheté par les fabricants doit recouvrir un revêtement extérieur résistant au feu, qui génère une surface extérieure dure.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00024116

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Air Eau inc.

• Chart Industries, Inc.

• CIMC Enric Holding Ltd.

• Cryolor

• IHI Corporation

• Inde Inox Pvt. Ltd.

• ISISAN AS

• Linde Plc

• McDermott International, Inc.

• Wartsila Corporation

Segmentation du marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe

Marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe – Par configuration

• Réservoir autoportant

• Réservoir non autoportant

Marché des réservoirs de stockage de GNL en Europe – Par type

• Méthanier

• Navire alimenté au GNL

La recherche sur le marché européen des réservoirs de stockage de GNL se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des réservoirs de stockage de GNL en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00024116

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070