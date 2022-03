Taille du marché des racks de centre de données, part, plans d’affaires à venir, prévisions des tendances émergentes jusqu’en 2028

Les partenaires Insight fournissent des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché des racks de centre de données. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché Data Center Rack, une estimation précise de la taille du marché Data Center Rack, les tendances à venir, les changements dans le comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs du marché et autres. caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché.

Un rack de centre de données est un cadre conçu pour héberger des serveurs, des câbles, des périphériques réseau et d’autres équipements informatiques de centre de données. Les racks de centre de données sont principalement utilisés pour la gestion de l’infrastructure dans les centres de données. Avec l’évolution rapide des technologies et l’adoption de serveurs haute densité, l’infrastructure de rack est un aspect important dans les centres de données, augmentant ainsi la demande pour le marché des racks de centre de données.

Segmentation du marché

Le marché mondial des racks de centre de données est segmenté en fonction du composant de base, du type de rack, de la hauteur du rack, de la largeur du rack, de la taille du centre de données et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solution, services. Sur la base du type de rack, le marché est segmenté en armoires à cadre ouvert. Sur la base de la hauteur du rack, le marché est segmenté en dessous de 42U, 42U – 52U, au-dessus de 52U. Sur la base de la largeur du rack, le marché est segmenté en 19 pouces, 23 pouces, autres. Sur la base de la taille du centre de données, le marché est segmenté en centres de données de petite et moyenne taille, grands centres de données. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, vente au détail, fabrication, soins de santé, autres.

Principaux fabricants clés : Cisco Systems, Inc., Dell Inc., Eaton Corporation, Fujitsu Ltd., Hewlett Packard Enterprise Development LP, nVent, Oracle Corporation, Rittal GmbH & Co. KG, Schneider Electric, Vertiv Group Corp.

Dynamique du marché

La demande croissante de services technologiques et les investissements croissants dans les infrastructures informatiques avancées, associés au déploiement croissant de centres de données à travers le monde, constituent le principal facteur déterminant la croissance du marché des racks de centres de données. De plus, des facteurs tels que l’adoption croissante de racks durables, la disponibilité de solutions de rack à faible coût et l’augmentation du secteur de l’informatique et des télécommunications devraient stimuler la croissance du marché des racks de centres de données au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des racks de centre de données par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

