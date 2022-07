Taille du marché des purificateurs d’air, croissance, portée du produit, forte demande, tendances récentes, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial air devrait atteindre 18,15 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. L’utilisation de purificateurs d’air augmente dans tous les pays, notamment là où les niveaux de pollution sont extraordinairement élevés. Des facteurs tels que l’augmentation des activités industrielles, l’augmentation de l’urbanisation, l’augmentation de la pollution due aux fortes émissions des usines et les activités des unités sociales agissent comme les principaux moteurs du marché. L’APAC, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les principales régions à forte demande de filtres à air.

Du côté de la disponibilité, depuis le début de l’emprisonnement à l’échelle mondiale, le secteur des appareils aériens a été gravement entravé. Les ventes au détail et en ligne se sont arrêtées en raison de la perturbation sur plusieurs fronts comme la logistique, les canaux en ligne et la chaîne de valeur. L’utilisation uniquement pour la livraison de choses essentielles a provoqué un arrêt des ventes résidentielles, ce qui a obligé les sociétés de développement d’équipements aériens à compter sur les utilisateurs finaux commerciaux pour faire une demande sur tout le montant.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/116

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des purificateurs d’air qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes , et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Unilever PLC, LG Electronics, Inc., IQAir North America, Panasonic Corporation, Aerus LLC, Whirlpool Corporation, Hamilton Beach Brands, Inc., Daikin Industries, Ltd., Honeywell International, Inc. et Koninklijke Philips NV

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/116

Principaux points saillants du rapport

Une fois les restrictions de verrouillage dues au covid-19 assouplies, les sociétés internationales d’appareils aériens consommeront probablement les stocks existants pour faire face à la production et au commerce international entravés, malgré les perturbations de la chaîne. La reprise dans le secteur résidentiel devrait être lente en raison du paiement discrétionnaire des clients et des faibles niveaux de pollution.

Au fil des ans et encore aujourd’hui, les purificateurs d’air sont considérés comme un artefact de luxe ou de mode au lieu d’une nécessité par l’abondance. un bref changement ciblé vers les entreprises et les utilisateurs finaux institutionnels, en particulier les hôpitaux, les bureaux et les bâtiments gouvernementaux, devrait aider à récupérer l’activité des appareils à air.

HEPA est apparu comme la plus grande section technologique en 2019 avec une part de marché de 45,1%, en raison de l’amélioration de la puissance de la technologie une fois qu’elle implique les acariens, les pollens, la saleté et différents allergènes intérieurs

Emergen Research a segmenté le marché mondial des purificateurs d’air sur le base de la technologie, des applications et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

à particules à haute efficacité (HEPA)

charbon actif

Filtres ioniques

Autres

Applications Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Commercial

Résidentiel

Industriel

Autres

À savoir en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/air-purifier-market

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’offre et la demande ratio, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Table des matières

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché des purificateurs d’air et analyse d’impact

Chapitre 5. Marché des purificateurs d’air par type de technologie Aperçus et tendances, revenus (milliards USD), volume (Kilo Tonnes)

Chapitre 6. Marché des purificateurs d’air par applications Insights & Trends Revenue (USD Billion), Volume (Kilo Tons)

Chapitre 7. Perspectives régionales du marché des purificateurs d’air

Chapitre 8. Paysage concurrentiel

Chapitre 9. Profils d’entreprise

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/116

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

marché de la réalité augmentée @ https://marketographics.com/augmented-reality-market-share/

marché de la gestion des déchets plastiques @ https://marketographics.com/plastic-waste-management-market-size/

marché des systèmes de gestion du champ de bataille @ https://marketographics.com/battlefield-management-systems-market/

marché de la surveillance et de la reconnaissance du renseignement aéroporté @ https://marketographics.com/airborne-intelligence-surveillance-and-reconnaissance-market-2/

marché des appareils de rythme cardiaque @ https://marketographics.com/heart-rhythm-devices-market-size/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-air-purifier-market