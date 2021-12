Taille du marché des puces IoT, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans IoT Chip Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des puces IoT. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des puces IoT est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des puces IoT devrait passer de sa valeur initiale estimée de 9,18 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 26,21 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,00 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux avantages associés à l’utilisation de la demande croissante de conceptions de type Soc flexibles et de microcontrôleurs spécifiques aux applications.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-iot-chip-market&Somesh

Facteurs de marché:

Il y a une forte demande pour les appareils portables qui devraient agir comme un moteur de la croissance du marché

Il y a une demande de riz pour les conceptions de type Soc flexibles et les MCU spécifiques aux applications devraient également stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les inquiétudes croissantes concernant les problèmes de sécurité devraient freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des puces IoT

Par matériel

Processeur Microcontrôleur (MCU) Processeur d’application (AP) Processeur de signal numérique (DSP)

Capteur Accéléromètre Unité de mesure inertielle (IMU) Capteur de fréquence cardiaque Capteur de pression Capteur de température Capteur de glycémie Capteur d’oxygène dans le sang Capteur d’électrocardiogramme (ECG) Capteur d’humidité Capteur d’image Détecteur de lumière ambiante Capteur de débit Capteur de niveau Capteur de produits chimiques et de gaz Capteur de mouvement et de position

Circuit intégré de connectivité ANT+ Bluetooth Bluetooth Smart/Bluetooth Low Energy (BLE) Zigbee Fidélité sans fil (Wi-Fi) Ethernet Communication en champ proche (NFC) Enocean Réseau cellulaire Transducteur à distance adressable sur route sans fil (WHART) Module du système mondial de navigation par satellite (GNSS) Fil Z-Wave ISA100

Périphérique de mémoire Mémoire statique à accès aléatoire (SRAM) Mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM)

Périphérique logique Réseau de portes programmables sur site (FPGA)



Par application d’utilisation finale

Appareils portables Moniteurs d’activité Montres connectées Lunettes Intelligentes Caméras portables

Soins de santé Moniteur de fitness et de fréquence cardiaque Tensiomètre Lecteur de glycémie Moniteur de glycémie en continu Oxymètre de pouls Défibrillateur externe automatisé Pompe à seringue programmable Injecteur portable Moniteur multi-paramètres

Electronique grand public Réfrigérateur Télévision haute résolution Machine à laver Autres produits

Automatisation du bâtiment Capteurs de présence Capteurs de lumière du jour Thermostats intelligents Caméras IP Compteurs intelligents Serrures intelligentes Détecteur de fumée Actionneurs de contrôle d’éclairage Passerelles

Industriel Mots industriels Robots industriels autodidactes

Automobile et transport Voitures connectées Systèmes de transport intelligents (STI)

Banque, services financiers et assurances (BFSI) Point de vente mobile (Mpos) Kiosques

Agriculture Capteurs sans fil pour les applications agricoles

Vendre au détail Balises intelligentes

Pétrole et gaz Capteurs sans fil pour le pétrole et le gaz

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Silicon Labs a lancé sa plate-forme (puce) Wireless Gecko pour l’Internet des objets (IoT). Silicon Laboratories, Inc. est une société mondiale de semi-conducteurs sans usine. Par ce lancement, la société essaie d’améliorer ses performances dans l’IoT.

En avril 2019, Xiaomi a lancé sa division chipset dans les gadgets IoT pour cette unité est déclarée avec un investissement de 1,5 milliard de dollars par cette société étend ses activités dans l’IoT Xiaomi est l’un des leaders mondiaux des chipsets pour smartphones.

Analyse compétitive

Le marché mondial des puces IoT est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des puces IoT pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demandez une table des matières GRATUITE à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-iot-chip-market&Somesh

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des puces IoT sont Intel Corporation (États-Unis), Qualcomm Technologies, Inc (États-Unis), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), NXP Semiconductors. (Pays-Bas), Microchip Technology Inc. (États-Unis), MediaTek Inc. (Taïwan), STMicroelectronics. (Suisse), Renesas Electronics Corporation (Japon), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), NVIDIA Corporation (États-Unis), Cypress Semiconductor Corporation (États-Unis), Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis), Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud), MediaTek Inc. (Taïwan) Microchip Technology Inc. (États-Unis), Silicon Laboratories. (États-Unis), Telit (Italie), Nordic Semiconductor ASA (Norvège), Semtech Corporation (États-Unis), Marvell (Bermudes), AMD (États-Unis), WhizNets Inc. (États-Unis) et entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-iot-chip-market&Somesh