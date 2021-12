Taille du marché des prothèses dentaires en mettant l’accent sur les technologies émergentes, les principaux pays, la mise à jour des principaux acteurs et les prévisions 2027

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions 2026 du marché des prothèses dentaires, couvrant divers éléments de l’industrie et tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des prothèses dentaires devrait atteindre 5659,4 millions USD d’ici 2023 à un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6% pour atteindre 3 800 milliards de dollars US en 2019, soit 11 582 dollars US par personne, et représentaient 17,7% du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales en soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille des marchés et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

introduction

La prothèse dentaire est également connue sous le nom de prothèse dentaire. Les prothèses dentaires sont principalement utilisées pour améliorer les dents endommagées ou déficientes. Il améliore les fonctions ainsi que l’apparence des dents.

Le marché mondial des prothèses dentaires a été segmenté en fonction du type qui comprend les prothèses dentaires, les couronnes, les ponts, les facettes, les piliers et les incrustations. Dont le segment des ponts détient 27,6 % de part de marché sur le marché mondial des prothèses dentaires par type et devrait atteindre 1601,9 millions USD d’ici 2023 contre 1071,8 millions USD en 2016. Crown devrait croître au TCAC le plus rapide de 6,4 % de 2017 à 2023.

Sur la base du type de matériau, il est segmenté en porcelaine fondue sur métal (pfm), métal, tout céramique et autres. Dont le segment porcelaine-métal (PFM) détient 39,5% de part de marché des prothèses dentaires par type de matériau et devrait atteindre 2132,8 millions de dollars d’ici 2023.

Sur la base de l’utilisateur final, il est segmenté en marchés des hôpitaux et cliniques dentaires, laboratoires de recherche dentaire. Dont les hôpitaux et les cliniques détiennent 80,7% de part de marché des prothèses dentaires par utilisateur final et devraient atteindre 4475.4 millions USD d’ici 2023 contre 3133.8 millions USD en 2016. Les laboratoires de recherche dentaire devraient croître à un TCAC le plus rapide de 6,8% de 2017 à 2023

Sur la base des régions, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché 38,4 % du marché mondial des prothèses dentaires et devrait atteindre 2031,7 millions USD d’ici 2023, contre 1490,8 millions USD en 2016. Le marché APAC devrait croître au TCAC le plus rapide de 6,3 % de 2017 à 2023.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des prothèses dentaires sont : Henry Schein, Inc. (US), DENTSPLY Sirona (US), 3M (US), Institut Straumann AG (Suisse), Zimmer Biomet (US), Nobel Biocare (Part of Danaher corporation) (États-Unis), Ivoclar Vivadent AG (Liechtenstein), Osstem Prosthetics (Corée du Sud), Planmeca OY (Finlande), CAMLOG Biotechnologies AG (Suisse)

Objectifs de l’étude

> Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des prothèses dentaires

> Fournir des informations sur les facteurs influençant et affectant la croissance du marché

> Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par pays

> Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments de marché en fonction des canaux, des applications et des régions du marché mondial de la prothèse dentaire.

> Fournir un profil stratégique des principaux acteurs du marché et analyser de manière approfondie leur part de marché, leurs compétences de base et tracer un paysage concurrentiel pour le marché

> Fournir des facteurs économiques qui influencent le marché mondial des prothèses dentaires

> Fournir une analyse détaillée de la chaîne de valeur et de la chaîne d’approvisionnement du marché mondial des prothèses dentaires

Public cible

> Fournisseurs de prothèses dentaires

> Fabricants de prothèses dentaires

> Laboratoires de recherche dentaire

> Investisseurs potentiels

> Recherche médicalech Instituts

> Key Executive (CEO et COO) et Strategy Growth Manager

> Sociétés de recherche

Principales conclusions

> L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des prothèses dentaires, 1490,8 millions USD en 2016 et devrait atteindre 2031,7 millions USD d’ici 2023 avec un TCAC le plus rapide de 6,3%

> Le segment de marché de la couronne est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,3 % sur le marché mondial des prothèses dentaires, par types

> Les hôpitaux et les cliniques contribuent à une part remarquable du marché en enregistrant 80,7 % du marché mondial des prothèses dentaires, par les utilisateurs finaux en 2016

Les rapports couvrent également l’analyse régionale

> Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

> Europe

o Allemagne

France

Royaume-Uni

Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

> Asie Pacifique

Japon

o Chine

Inde

o République de Corée

o Reste de l’Asie-Pacifique

> Moyen-Orient & Afrique

Moyen-Orient

Afrique

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des années à venir.

Comment sont évalués les acteurs clés du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres concernant les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport sur le marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

