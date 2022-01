Taille du marché des protéines fonctionnelles en Europe 2027 – Ventes, revenus, prix et marge brute de l’industrie, statut d’importation et d’exportation

Le dernier rapport Business Market Insights a ajouté un rapport sur l’étude de recherche «Marché des protéines fonctionnelles en Europe» par Market Digits offre des perspectives détaillées sur les produits et élabore une revue de marché jusqu’en 2027. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• APC INC

• FrieslandCampina

• Abbott Nutrition

• Compagnie Archer Daniels Midland

• Groupe d’ingrédients Arla Foods

• Cargill, incorporée

• Glanbia plc

• DSM

• Real Dairy Australia Pty Ltd.

• Fonterra Co-operative Group Limited

• Kerry

• Ingrédients Saputo

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché européen des protéines fonctionnelles

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour dériver la taille du marché européen des protéines fonctionnelles. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2020-2027) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact de covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant une incidence sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

Marché des protéines fonctionnelles – par type de produit

• Hydrolysats

• Concentrés

• Isole

Marché des protéines fonctionnelles – par application

• Nourriture fonctionnelle

• Boissons fonctionnelles

• Compléments alimentaires

• Nutrition animale

• Autres

