taille du marché des produits de soudage 2020-2027, principales stratégies, entreprises clés, analyse de la part

Le marché mondial des produits de soudage devrait croître à un taux de 6,3 % au cours de la période 2020-27. Le marché à l’étude devrait atteindre 23,20 milliards USD en 2027. La demande de flexibilité de conception, la réduction du poids des structures de construction dans les secteurs de la construction et de l’industrie devraient stimuler la croissance du marché.

Le processus d’assemblage de métaux ou de plastiques est largement utilisé dans les secteurs de l’automobile, de la construction, de la marine et de la fabrication. Il y a une croissance rapide de l’urbanisation, de l’industrialisation et de la construction de bâtiments improvisés à travers le monde, ce qui contribue principalement au marché. En dehors de cela, l’introduction d’automobiles et d’équipements marins techniquement avancés crée une énorme demande pour des produits de soudage technologiquement supérieurs. Les principaux acteurs du marché se concentrent donc sur le développement de solutions de soudage automatisé afin de répondre aux besoins de ses industries utilisatrices finales.

Le segment du soudage à l’arc semble avoir de très bonnes perspectives sur le marché en dehors du segment des électrodes enrobées. L’Amérique du Nord et l’Europe sont déjà des marchés établis pour les produits de soudage dans lesquels la région Asie-Pacifique connaît un taux de croissance important en termes de consommation et devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs et fabricants du marché tentent de proposer des produits innovants et ont lancé un certain nombre de nouveaux produits capables d’atteindre l’efficacité en termes de précision, de qualité et d’effort requis. Mais les fabricants du monde entier sont confrontés à un défi de taille en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre, en particulier dans les régions économiques émergentes, associée au manque de main-d’œuvre qualifiée qui limite dans une certaine mesure la fabrication de produits techniquement avancés.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, le marché des produits de soudage devrait subir un coup dur. La demande du marché dépend principalement des secteurs de l’automobile, de la construction et de la marine, qui subissent d’énormes pertes, ce qui à son tour affecte gravement le marché à l’étude. L’importation de pièces automobiles en provenance de Chine a complètement cessé, ce qui perturbe le processus de fabrication, et le soudage faisant partie de ce processus devient inutile au milieu de cette crise. La production de véhicules à travers le monde a été presque réduite à zéro, ce qui affecterait largement les chiffres du marché étudié en 2020. Les segments immobiliers résidentiel et non résidentiel du secteur de la construction subiraient des coups importants en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ainsi que problèmes financiers et il y aura une forte baisse de la demande du secteur. Par conséquent, le marché des produits de soudage devrait faire face à des temps difficiles.

Les principaux participants sont Amada Holdings, Colfax, Fronius, Illinois Tool Works, Lincoln Electric, Grainger, Kemppi, Polysoude, Swagelok et ARCO Welding Supply.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que des produits de soudage tels que les alliages d’acier inoxydable, les fils MIG, l’aluminium MIG et TIG, le fil de projection thermique sont utilisés en raison de leur faible coût et devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les fils pleins et les électrodes enrobées connaîtront une croissance considérable malgré la perte d’une petite part de marché, tandis que l’utilité des flux câblés en scie dans les plates-formes d’exploration, les plates-formes de forage offshore et les cuves sous pression entraînera le segment d’un pourcentage significatif.

La technologie de soudage par friction-malaxage s’avère extrêmement utile et aide à prévenir la distorsion mécanique, ce qui rend les produits sans défauts. La technologie peut également s’adapter aux variations du processus de fabrication et a de faibles coûts d’exploitation. Ces avantages rendent la technologie assez populaire dans le secteur automobile, bien que le segment technologique ait encore très peu de parts de marché.

Le segment de la construction et le segment automobile avaient des parts de marché très proches en 2019 et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. En 2019, le segment de la construction détenait une part de marché de plus de 35,0 %. Le segment marin devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de produits marins mieux équipés qui nécessitent un processus et des produits de soudage de meilleure qualité.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 6,7 % au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de la fabrication automobile en Chine, en Inde, en Indonésie et au Japon et on estime que 47 % de la croissance du marché proviendra de cette région.

Il y a eu un certain nombre de lancements de produits sur le marché, tels que A7 MIG Welder, KempArc Pulse, KempArc Synergic, des ensembles de pistolets de soudage robotisés.

Paysage

des transactions Les acquisitions importantes en cours sur le marché comprennent l’acquisition de Marvel Manufacturing Inc. par Amada Holdings en 2018, Lincoln Electric acquérant 49,6 % des parts d’Askaynak en 2019, Kemppi acquérant le fabricant italien de torches de soudage Trafimet Group SPA en 2019.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des produits de soudage en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de la région

: Perspectives (volume, milliers d’unités ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Électrodes

enrobées

Fils pleins Fils fourrés Fils de sciage

et flux

Autres

Perspectives technologiques (volume, milliers d’unités ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

résistance Soudage à l’

arc

Soudage oxy-combustible Soudage par

faisceau laser

Autres

Perspectives d’application (volume, milliers d’unités ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Bâtiment et construction

Automobile et transport

Marine

Autres

En plus des informations de base, le rapport offre également un aperçu des stratégies de marketing facilement adoptées par les principaux fabricants pour l’approbation de leurs produits. Le rapport offre des données importantes relatives aux tendances de développement et à la position sur le marché pour offrir des informations plus approfondies sur les clients ciblés, les promotions de la marque et l’analyse des prix. Le rapport met également en lumière les chaînes d’approvisionnement et les changements dans les tendances des matières premières en amont et des distributeurs en aval.

Le rapport explique la part de marché et le volume des ventes de chaque entreprise, ainsi que les principaux détails des opérations de ces entreprises. Le rapport offre en outre une couverture étendue de leur portefeuille de produits, de leurs plans d’expansion commerciale, de leurs marges bénéficiaires brutes, de leur contribution aux revenus, de leurs plans d’investissement et de leur situation financière. Le rapport couvre également les alliances stratégiques observées au sein de ces entreprises clés telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les partenariats et les accords, ainsi que les promotions de marques et les lancements de produits.

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements et d’informations sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

