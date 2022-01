Taille du marché des produits comestibles infusés au CBD , part des entreprises, croissance, opportunités, tendances et prévisions de portée jusqu’en 2029

Le rapport de grande envergure Comestibles infusés au CBD offre une large analyse statistique des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’import/export. De plus, les entreprises peuvent appliquer les informations contenues dans ce rapport pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Les principaux sujets tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés en détail dans ce rapport. En s’appuyant sur l’expérience mondiale d’analystes, de consultants et d’experts du secteur, ce rapport a été préparé et livré avec excellence. Les entreprises peuvent obtenir des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs grâce au rapport sur le marché des produits comestibles infusés au CBD.

L’étude de marché comprend des données historiques et prévisionnelles telles que la demande, les détails des applications, les tendances des prix et les parts d’entreprise des principaux acteurs par géographie, en particulier sur les régions clés comme les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et d’autres régions.

Le marché des produits comestibles infusés au CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 25 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Un nombre croissant de pays dépénalisant le cannabis devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Principaux acteurs du marché avec une analyse approfondie :

Société Bhang

CONFECTIONS KIVA

MARQUES VCC

Société de croissance de la canopée

Aurore Cannabis

Tilray, Aphria

HEXO

OrganiGram Holdings

La société Valens

…………

Des entreprises supplémentaires peuvent être incluses sur demande

Le rapport couvre une performance détaillée de certains des acteurs clés et une analyse des principaux acteurs de l’industrie, des segments, des applications et des régions. En outre, le rapport examine également les politiques du gouvernement dans différentes régions, ce qui illustre les principales opportunités ainsi que les défis du marché dans chaque région.

Segmentation : marché des produits comestibles infusés au CBD

Par source (chanvre, marijuana)

Par forme (huile de procédé, distillat, isolat)

Par grade (alimentaire, thérapeutique)

Par application (alimentation et boissons, cosmétiques et soins personnels, pharmaceutique, autres)

Portée du rapport :

Le rapport Comestible infusé au CBD met à disposition des données remarquables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Le rapport de marché fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie Comestible infusé au CBD. Le rapport d’analyse du marché mondial offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, du type de produit, de l’analyse de la production et de la technologie en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport fiable sur le marché Comestible infusé au CBD affiche les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs.

Table des matières:

Chapitre 1: Aperçu des produits comestibles infusés au CBD, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, limites, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2 : Analyse de la chaîne de l’industrie des produits alimentaires infusés au CBD, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de produit comestible infusé au CBD.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application de CBD infusé comestible.

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) des produits comestibles infusés au CBD par régions.

Chapitre 6 : Production, consommation, exportation et importation de produits comestibles infusés au CBD par régions.

Chapitre 7: État du marché des produits comestibles infusés au CBD et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8 : Paysage concurrentiel, présentation des produits, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs de Comestible infusé au CBD.

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des produits comestibles infusés au CBD par type et application.

Chapitre 10 : Analyse du marché et prévisions par régions.

Chapitre 11: Caractéristiques de l’industrie, facteurs clés, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité de l’investissement.

Chapitre 12 : Conclusion sur le marché.

Chapitre 13 : Annexe telle que la méthodologie et les ressources de données de cette recherche.

Étendue du marché mondial des produits comestibles infusés au CBD et taille du marché

Sur la base de la source, le marché des produits comestibles infusés au CBD est segmenté en chanvre et marijuana.

Le segment de la forme du marché des produits comestibles infusés au CBD est divisé en huile de traitement, distillat et isolat

Le segment de qualité du marché des produits comestibles infusés au CBD est divisé en produits alimentaires et thérapeutiques.

Le segment des applications du marché des produits comestibles infusés au CBD est segmenté en aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Comestible infusé au CBD

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits comestibles infusés au CBD sont Bhang Corporation, KIVA CONFECTIONS, VCC BRANDS, Canopy Growth Corporation, Aurora Cannabis, Tilray, Aphria, HEXO., OrganiGram Holdings, The Valens Company, INDIVA., Neptune Wellness Solutions Inc. , parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Sur la base de la région

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de CBD infusé comestible dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Questions fréquemment posées

Quels sont les facteurs clés qui stimulent l’expansion du marché Comestible infusé au CBD ?

Quelle sera la valeur du marché Comestible infusé au CBD en 2020-2027 ?

Quelle région apportera des contributions notables aux revenus mondiaux du marché comestible infusé au CBD?

Quels sont les principaux acteurs qui tirent parti de la croissance du marché ?

En outre, le rapport de recherche examine :

Analyse concurrentielle et fabricants sur le marché mondial

Par type de produit, applications et facteurs de croissance

Tendances de l’industrie et perspectives pour les applications majeures / Utilisateurs finaux / Zone d’utilisation

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie .

