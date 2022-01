Taille du marché des Produits Chimiques de Traitement de l’Eau et des Eaux Usées (CTEU), Portée, Prévisions jusqu’en 2027 // Kemira, BASF, Ecolab, Suez (GE), Solenis, Dow, Akzo Nobel, Groupe SNF, Shandong Taihe, Groupe Feralco

La classe de produits chimiques la plus simple est celle des neutralisants de pH, bien que le pourquoi et la façon dont ils sont utilisés varient en fonction du processus de production des eaux usées. Les quatre principaux types de produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées sont les neutralisants du pH, les agents anti-mousses, les coagulants et les floculants.

Les traitements chimiques utilisent l’additif de produits chimiques pour rendre l’eau industrielle apte à être utilisée ou évacuée. Ceux-ci comprennent des processus tels que la précipitation chimique, la désinfection chimique, le processus d’oxydation avancé (AOP), l’échange d’ions et la neutralisation chimique.

JOUEUR DE KAY

Le groupe FNS, le Groupe Shandong Taihe, le Groupe Feralco, les Additifs pour l’eau BWA, Aditya Birla Chemicals, Solvay

Le marché mondial des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME) est divisé en sections en fonction de l’article, du type, des administrations et de l’innovation. Ces portions ont été concentrées exclusivement. L’examen précis permet d’évaluer les éléments ayant un impact sur le marché des Produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME). Les spécialistes ont examiné l’idée d’amélioration, les intérêts dans les travaux innovants, les exemples d’utilisation changeants et le développement d’un certain nombre d’utilisations. En outre, les examinateurs ont également évalué les aspects financiers du changement du marché des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME) qui influencent logiquement son cours.

Segmentation du Marché Mondial des Produits Chimiques de Traitement de l’Eau et des Eaux Usées:

Par type:

* Ajusteurs de Ph et adoucisseurs

* Floculants et Coagulants

* Inhibiteurs de corrosion

* Inhibiteurs de Tartre / Dispersants

* Biocides et Désinfectants

* Autres

Par application:

* Traitement des Eaux Usées de la Fabrication du Papier

* Traitement des Eaux Industrielles

* Traitement de l’Eau Potable

* Traitement de l’Eau de Refroidissement

* Autres

La partie enquête territoriale du rapport permet aux acteurs de se concentrer sur les districts et les nations à haut développement qui pourraient les aider à améliorer leur qualité sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME). En plus d’élargir leur impression sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME), l’enquête locale aide les acteurs à élargir leurs offres tout en ayant une compréhension supérieure de la conduite des clients dans les districts et les nations explicites. Le rapport donne le TCAC, le revenu, la création, l’utilisation et d’autres mesures et chiffres significatifs liés aux secteurs d’activité mondiaux tout comme territoriaux. Il montre à quel point le tri, l’application et les portions territoriales uniques progressent sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées (CEUME) jusqu’au développement.

