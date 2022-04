Taille du marché des polymères super absorbants, part des revenus de l’entreprise, facteurs clés et analyse des tendances, 2017-2027

Le marché mondial des polymères super absorbants représentera 16,53 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante des fabricants de couches pour bébés et aux initiatives gouvernementales croissantes visant à accroître les applications de SAP dans les produits agricoles pour une gestion efficace de l’eau d’irrigation. La croissance de la population gériatrique, associée à la hausse du taux de natalité, devrait stimuler la demande de couches pour adultes et bébés, ce qui augmentera l’utilisation des polymères super absorbants. Le nombre croissant de cas d’incontinence urinaire parmi la population gériatrique devrait stimuler la demande de produits du marché. L’accent croissant des fabricants sur l’innovation de nouveaux produits avec des coûts-avantages et davantage de capacités de rétention d’eau devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. L’augmentation des investissements dans la R & D pour développer des SAP biosourcés stimulera les opportunités de croissance à l’avenir.

Le rapport sur le marché mondial des polymères super absorbants offre initialement un aperçu approfondi du marché des polymères super absorbants ainsi qu’un aperçu des développements et des avancées dans le secteur. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures. L’étude de recherche fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

Quelques points saillants du rapport

En avril 2017, un nouveau SAP haute performance « FAVOR max » a été lancé par Evonik Industries AG afin de rendre les produits d’incontinence urinaire et les couches pour bébés et adultes encore plus fiables et absorbantes. Le nouveau produit a été lancé pour élargir son portefeuille de produits auprès des clients et pour rester compétitif sur le marché professionnel.

Le polyacrylate de sodium détenait la plus grande part de marché de 44,6 % en 2019, car il est largement utilisé dans la production de couches jetables pour adultes et bébés, de produits d’hygiène féminine et de produits d’incontinence urinaire pour adultes.

L’hygiène personnelle devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 7,7 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de couches jetables pour bébés en raison de la hausse du taux de natalité. La sensibilisation croissante à l’hygiène a entraîné une demande croissante de produits d’hygiène féminine.

Le segment de l’agriculture devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision, car les polymères super absorbants sont largement utilisés dans l’horticulture, le jardinage, les terrains de golf et la foresterie. En outre, les capacités de rétention et d’absorption d’eau du SAP ont stimulé la demande de produits dans le segment agricole.

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante couplée à la croissance du revenu disponible et à l’augmentation du taux de natalité.

Le rapport met en évidence l’impact actuel du COVID-19 sur le marché des polymères super absorbants ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché des polymères super absorbants en fonction de l’impact du COVID-19.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

Evonik Industries AG, BASF SE, LG Chemicals Ltd., Nippon Shokubai Co., Ltd., Sumitomo Seika Chemicals Company, Ltd., Formosa plastics Group, SDP Global Co., Ltd., Satellite Science and Technology Co., Ltd, Yixing Danson Technology et Kao Corporation, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des polymères super absorbants en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Copolymère de polyacrylamide/polyacrylate

Polyacrylate de sodium

Polysaccharides

Copolymère d’éthylène anhydride maléique

Autres

perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Agriculture

Hygiène personnelle (serviettes hygiéniques, produits d’incontinence urinaire pour adultes, couches pour bébés )

Industriel

Médical (pansements)

Autres

L’analyse régionale du marché des polymères super absorbants comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine) , Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre une compréhension complète du Super Absorbant Marché des polymères dans des régions clés en ce qui concerne les modèles régionaux de production et de consommation, l’importation / exportation, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances, les perspectives de croissance et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Chacune des régions mentionnées est analysée sur la base des données de marché complètes obtenues des principaux pays de chaque région pour donner une compréhension claire du marché.

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché des polymères super absorbants. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des polymères super absorbants, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des polymères super absorbants.

Couverture clé du marché des polymères super absorbants :

Informations pertinentes sur le marché mondial des polymères super absorbants

Identification de la croissance dans divers segments et sous-segments du marché des polymères super absorbants

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Les tendances émergentes et l’analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélère le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des moteurs et des limites

