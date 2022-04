Taille du marché des polymères renforcés de fibres, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2028

La du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres (FRP) a atteint 171,3 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation accrue des barres d’armature en PRF dans les projets de construction, ainsi que l’augmentation des dépenses publiques pour la construction et l’entretien dans les pays en développement, sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres (FRP). La demande croissante de barres d’armature en FRP dans les structures maritimes et les fronts de mer devrait encore augmenter la croissance des revenus du marché dans un avenir proche. Les structures marines sont très vulnérables aux conditions environnementales défavorables, à la corrosion de l’acier, aux abrasions et aux réactions aux sulfates. En raison de leur endurance élevée à la fatigue, de leur résistance à la rupture et de leurs capacités de renforcement élevées, la demande de barres d’armature en FRP augmente pour les structures maritimes et les applications riveraines. Les caractéristiques élevées de résistance à la corrosion, de contrôle des fuites et de contrôle des fractures ont facilité la recherche et le développement dans l’application de l’eau de mer.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Le rapport d’étude de marché sur les barres d’armature en polymère renforcé de fibres est un document complet et vital englobant les stratégies commerciales, les analyses qualitatives et quantitatives et les tendances émergentes du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres. Le rapport propose une recherche et une évaluation approfondies des éléments clés du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres. Les analystes de recherche ont formulé ce rapport grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des défis, des tendances et des opportunités pour fournir une vue panoramique du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres.

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment de la fibre de carbone devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. En raison de ses propriétés de haute résistance et de légèreté, il est utilisé plus largement dans la construction de ponts, de ponts et de garde-corps, de dalles, de piliers, de structures de stationnement et de parapets. La demande pour ces fibres devrait être stimulée par sa résistance aux ions chlorure ainsi qu’aux épidémies chimiques, sa meilleure résistance à la traction et sa capacité à supporter des charges plus lourdes.

Le segment des salles d’IRM devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Le champ électromagnétique fourni par les armatures en acier standard peut interférer avec le fonctionnement des appareils IRM. La transparence magnétique, la résistance à la chaleur et la résistance électrique sont des caractéristiques importantes qui augmentent l’utilisation des barres d’armature en FRP dans les applications d’isolation électromagnétique.

Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans la construction en raison du développement rapide des infrastructures dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique stimule la croissance du marché dans cette région.

Certaines grandes entreprises du marché comprennent Nycon Corporation, Pultron Composites Ltd, Owens Corning, Kodiak Fiberglass Rebar LLC, Sireg Geotech Srl, Composite Group Chelyabinsk, Dextra Group, Hughes Brothers Inc., FiReP, Sanskriti Composites Pvt. Ltd.

En mai 2020, Dextra Group a annoncé une collaboration avec Rocscience. Rocscience est un pionnier dans le développement d’applications 2D et 3D pour les ingénieurs civils, miniers et géotechniques. Les applications Rocscience Slide2, Slide3, RS2 et RS3 incluent désormais une large gamme de solutions d’ingénierie du sol Dextra. Les clients pourront choisir les produits Dextra dans une liste intégrée et les intégrer directement dans les conceptions.

Emergen Research a segmenté les barres d’armature mondiales en polymère renforcé de fibres (FRP) en fonction du type de fibre, du type de résine, de l’application et de la région :

fibre (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

basalte Fibre

verre Fibre

de carbone Fibre

d’aramide

Type de résine Perspectives (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028)

Époxy

Polyester

Vinyle Pâques

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2028 )

Usines de traitement des eaux

Autoroutes, ponts et bâtiments

Structures marines et fronts de mer

Autres

Le marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres est analysé plus en détail dans les principales zones géographiques où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. .

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport propose des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il présente également l’impact de divers facteurs du marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des barres d’armature en polymère renforcé de fibres.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres

Évaluation critique des segments de marché clés

Analyse complète des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Merci pour avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

