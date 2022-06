Taille du marché des polymères de latex synthétiques, demande du secteur, principaux acteurs – Wacker Chemie AG, Synthomer plc, BASF SE

Data Bridge Market Research analyse que le marché des polymères de latex synthétiques connaîtra un TCAC de 8,30 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance des polymères de latex synthétiques, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante de polymères de latex synthétiques pour un large éventail d’applications d’utilisateurs finaux telles que l’industrie automobile, l’industrie textile, le secteur de la santé et d’autres applications d’utilisateurs finaux, augmentation des investissements par le gouvernement pour les activités de recherche et développement et la poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des polymères de latex synthétiques.

La méthodologie de recherche utilisée pour estimer et prévoir ce marché commence par capturer les revenus des principaux acteurs et leurs parts de marché. Diverses sources secondaires telles que les communiqués de presse, les rapports annuels, les organisations à but non lucratif, les associations industrielles, les agences gouvernementales et les données douanières ont été utilisées pour identifier et collecter des informations utiles pour cette étude commerciale approfondie du marché. Les calculs basés sur cela ont conduit à la taille globale du marché. Après être arrivé à la taille globale du marché, le marché total a été divisé en plusieurs segments et sous-segments, qui ont ensuite été vérifiés par le biais de recherches primaires en menant des entretiens approfondis avec des experts du secteur tels que des PDG, des vice-présidents, des directeurs et des cadres.

Les principaux acteurs du marché des polymères de latex synthétiques incluent Wacker Chemie AG, Synthomer plc, BASF SE, Celanese Corporation, Dow, Arkema, ARLANXEO, Asahi Kasei Corporation, OMNOVA Solutions Inc., Trinseo, Apcotex Industries Limited, Bangkok Synthetics CO, Ltd, The Goodyear Tire and Rubber Company, Jubilant FoodWorks, KUMHO PETROCHEMICAL., LG Chem Ltd, Lion Elastomers LLC, The Lubrizol Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd et Versalis SpA, entre autres.

Étendue du marché mondial des polymères de latex synthétiques et taille du marché

Le marché des polymères de latex synthétiques est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des polymères de latex synthétiques est segmenté en styrène acrylique, styrène butadiène, acrylique, copolymère d’acétate de vinyle, acétate de polyvinyle, acétate de vinyle éthylène et autres.

Sur la base de l’application, le marché des polymères de latex synthétiques est segmenté en peintures et revêtements, adhésifs et mastics, non-tissés, tapis, papier et carton et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des polymères de latex synthétiques est segmenté en secteurs de la construction, de l’industrie automobile, du secteur électronique, de l’industrie textile, du secteur de la santé et autres.

Par ailleurs, l’impact du COVID-19 est également concerné. Depuis l’épidémie de décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans le monde entier et a causé d’énormes pertes de vies, et l’économie et les marchés mondiaux de la fabrication, du tourisme et des finances ont été durement touchés, tandis que le marché/l’industrie en ligne augmenté. Heureusement, avec le développement de vaccins et un autre effort des gouvernements et des organisations mondiales, l’impact négatif du COVID-19 devrait s’atténuer et l’économie mondiale devrait se redresser.

Cette recherche couvre les impacts du COVID-19 sur les industries en amont, intermédiaires et en aval. De plus, cette recherche fournit une évaluation approfondie du marché en mettant en évidence des informations sur divers aspects couvrant la dynamique du marché tels que les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces et les nouvelles et tendances de l’industrie. Au final, ce rapport fournit également une analyse approfondie et des conseils professionnels sur la manière d’affronter la période post-COIVD-19.

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Les objectifs de l’étude du marché des polymères de latex synthétiques sont:

Analyser et rechercher la capacité, la production, la valeur, la consommation, le statut et les prévisions mondiaux des polymères de latex synthétiques ;

Se concentrer sur les principaux fabricants de polymères de latex synthétiques et étudier la capacité, la production, la valeur, la part de marché et les plans de développement au cours des prochaines années.

Pour se concentrer sur les principaux fabricants mondiaux, définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités, les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

