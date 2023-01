Taille du marché des pneus de vélo, croissance de 10,83 %, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Continental AG (Allemagne), Bridgestone Corporation (Japon), Michelin (France)

Le marché mondial des pneus de vélo était évalué à 2,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,78 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,83 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Tubeless Tire représente le plus grand segment de type de propulsion sur le marché respectif en raison de la résistance accrue. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Le marché des pneus de vélo est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les aspects clés du marché Pneus de vélo. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché des pneus de vélo. Grâce à une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché des pneus de vélo. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché des pneus de vélo.

Les principaux acteurs du marché Pneus vélo sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché des pneus de vélo. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché des pneus de vélo. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs, nouveaux et confirmés, du marché des pneus de vélo.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) @ :

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bike-tyre-market

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les pneus de vélo :

Continental AG (Allemagne), Bridgestone Corporation (Japon), Michelin (France), The Goodyear Tire & Rubber Company (Inde), Pirelli & CSpA (Italie), Sumitomo Corporation (Japon), Yokohama Tire Corporation (Japon), Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Corée du Sud), Nokian Tyres plc (Finlande), CEAT Ltd. (Italie), Toyo Tire Corporation (Japon), Shandong Tang Ren Import and Export Trading Co., Ltd. (Chine), Hebei Huichao Machinery Parts Co., Ltd. (Chine), Zhejiang PDW Industrial Co., Ltd (Chine), Jiangxi Deyou Technology Co., Ltd (Chine), Qingdao Keter Tire Co.Limited Trading Company (Chine), Shandong Juling Group (Chine), Aliner Automotive Équipements Pvt. Ltd. (Inde) et Auto Tool Equipment Solution (Inde), entre autres

Le rapport complet sur le marché des pneus de vélo aide à obtenir des tendances précieuses, un aperçu du comportement des consommateurs et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats des études de marché, offrant aux utilisateurs un outil d’analyse de données pour créer des stratégies exploitables à partir d’une gamme d’informations axées sur les consommateurs. Avec un tel document de marché, les entreprises peuvent être rendues plus intelligentes et plus efficaces qui répondent finalement aux besoins du public cible et qui conduisent à accélérer considérablement le succès commercial. Un rapport d’étude de marché international sur les pneus de vélo est le plus efficace pour fournir une vue holistique du marché.

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bike-tyre-market

Dynamique du marché des pneus de vélo

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Demande de vélos de sport

L’augmentation de la demande de vélos de sport due à l’utilisation accrue des vélos dans les activités de trekking et de loisirs est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des pneus de vélo. Une augmentation du nombre d’événements cyclistes et d’expéditions à vélo sur des terrains difficiles, y compris des chaînes de montagnes escarpées.

Popularité des compétitions cyclistes

La popularité croissante des compétitions cyclistes dans les événements sportifs accélère la croissance du marché. L’augmentation de ces compétitions cyclistes accélère le périmètre des ventes de pneus après-vente en raison du besoin constant de services d’entretien.

Progrès dans les vélos

Les progrès réalisés dans les vélos, tels que les nouvelles batteries avec des capacités plus élevées et une durée de vie plus longue, ainsi que l’utilisation de vélos électriques, influencent davantage le marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des pneus de vélo.

Des opportunités

En outre, l’augmentation des ventes de vélos électriques offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le cyclisme accéléreront encore la croissance du marché des pneus de vélo.

DEVELOPPEMENTS récents

Tous les modèles Land Rover Defender étaient équipés en usine des pneus multisegments CrossContact RX de 19 et 22 pouces de Continental en janvier 2022. Cette gamme de pneus est spécialement développée pour les véhicules multisegments et utilitaires sport (SUV).

Analyse régionale du marché des pneus de vélo:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Basé sur les segments du marché de l’industrie des pneus de vélo:

Type de vélo

Montagne

Hybride

Électrique

Confort

Jeunesse

Croisière

Route

type de produit

Pneu à chambre à air

Pneu sans chambre à air

Pneu solide

La taille des pneus

Jusqu’à 12 pouces

12 à 22 pouces

Au-dessus de 22 pouces

Canal de vente

FEO

Marché secondaire

Objectifs du rapport sur le marché des pneus de vélo

Analyser la taille du marché Pneus vélo sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Pneu de vélo

Explorer les dynamiques clés du marché Pneu de vélo

Mettre en évidence les tendances importantes du marché Pneus vélo en termes de production, de revenus et de ventes

Profilage en profondeur des meilleurs acteurs du marché Pneus De Vélo et montrant comment ils sont en concurrence dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché Pneu de vélo

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Faites une demande avant d’acheter@

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-bike-tyre-market

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises des pneus de vélo

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Table des matières

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché des pneus de vélo couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché des pneus de vélo. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché Pneus de vélo sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché des pneus de vélo par application, il donne une étude de la consommation sur le marché des pneus de vélo par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché des pneus de vélo sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché Pneus de vélo, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché des pneus de vélo ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation: Les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché des pneus de vélo ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché Pneus de vélo.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bike-tyre-market

Principaux rapports sur les tendances par DBMR :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-ev-connectors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-ev-connectors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ev-connectors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ev-connectors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automotive-coil-spring-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automotive-pillars-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com