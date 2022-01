Taille du marché des plateformes de marketing d’influence d’une valeur de 337,74 millions de dollars, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à 13,4% TCAC – Rapport exclusif de The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche sur le marché « Influencer marketing du marché des plateformes » Prévisions 2027 – Covid-19 Impact et analyse globale par les offres (solutions et de services), application (Recherche et découverte, gestion des campagnes, Influencer Relationship Management, Analytics et rapports, et Autres), taille de l’organisation (petite et moyenne entreprise et grande entreprise), utilisateur final (mode et style de vie, agences de marketing, vente au détail et biens de consommation, voyages et hôtellerie, etc.) 2019 et devrait atteindre 337,74 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 13,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Avec l’amélioration de la vitesse d’Internet et la disponibilité du streaming à faible coût, la demande de contenu vidéo augmente considérablement. La plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux adoptent la tendance du contenu vidéo pour influencer leur public. Auparavant, YouTube se concentrait sur la vidéo, mais maintenant de grands acteurs tels qu’Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et d’autres s’occupent également du contenu vidéo.

Les influenceurs adoptent de manière significative la tendance à influencer leur audience par la vidéo. Les influenceurs montrent à leur public les dernières tendances de leur créneau et mènent généralement la charge lorsque le réseau social ajoute une nouvelle fonctionnalité. Le marché des plateformes de marketing d’influence publie de plus en plus de contenu vidéo sur les plateformes sociales.

On s’attend à ce que d’ici 2022, environ 80% de tout le trafic Internet soit destiné à la vidéo. Le facteur clé du contenu vidéo est l’adoption croissante des smartphones et la disponibilité d’Internet haut débit à des prix abordables. On s’attend à ce que les marques adoptent de manière significative le marketing d’influence vidéo et opèrent sur toutes les plateformes d’influence vidéo.

Impact de Covid-19 sur le marché des plateformes de marketing d’influence

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché des plateformes de marketing d’influence. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent la plateforme de marketing d’influence. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision

Des facteurs tels qu’un taux d’engagement élevé et une authentification accrue permettent aux influenceurs d’adopter le contenu vidéo pour le marketing. Les influenceurs exploitent la nature interactive du contenu vidéo pour stimuler les ventes. Les influenceurs optent pour la diffusion en direct, qui comprend des sessions de questions et réponses, le déballage du produit en temps réel et des séquences en coulisses lors d’événements. L’adoption croissante du contenu vidéo stimule considérablement le marché des plateformes de marketing d’influence et devrait connaître une demande importante au cours de la période de prévision.

Les micro-influenceurs ont un impact positif sur le marché

La tendance à opter pour des micro-influenceurs plutôt que pour des méga-influenceurs est observée sur le marché. Les marques privilégient les influenceurs qui ont moins de 10 000 followers sur les réseaux sociaux. Le micro-influenceur interagit et s’engage plus fréquemment avec ses abonnés et est plus authentique et plus accessible.

Cependant, les célébrités et les méga-influenceurs comptent des millions d’adeptes, mais ils ne sont pas aussi interactifs avec leur public et semblent moins accessibles. Les micro-influenceurs ont tendance à bien connaître leur créneau et leurs abonnés sont plus susceptibles de faire confiance à leurs recommandations. Les micro-influenceurs sont plus abordables que les méga-influenceurs et les célébrités.

En raison de la demande croissante, les macro-influenceurs et les méga-influenceurs dictent les prix plus librement. C’est l’un des enjeux clés pour les marques de s’offrir les macro-influenceurs. En raison du coût élevé associé aux macro-influenceurs et aux méga-influenceurs, les marques optent pour les micro-influenceurs. Le segment des micro-influenceurs devrait connaître une forte demande au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Le rapport traite des principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché des plateformes de marketing d’influence et qui dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport fournit des informations sur les stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché des plateformes de marketing d’influence.

Les principaux acteurs couverts par les marchés des plateformes de marketing d’influence :

AspireIQ, Inc.

BD d’influenceurs

IZEA dans le monde, Inc.

JuliusWorks, Inc.

Kolsquare

Launchmetrics

gaucher

Mavrck

NeoReach

Traackr, Inc.

Offrir des informations sur le marché

Avec la prolifération croissante des réseaux de médias sociaux dans la vie des clients et le nombre croissant d’influenceurs, les entreprises du monde entier se concentrent sur la création de stratégies de marketing d’influence efficaces. Les influenceurs des médias sociaux jouent un rôle important dans l’écosystème du marketing d’influence car ils ont le potentiel d’influencer les décisions d’achat des clients (abonnés). Un autre facteur important derrière la tendance à la croissance rapide du marketing d’influence est la part croissante de clients adolescents qui sont difficiles à exploiter avec les outils de marketing traditionnels. Les marques recherchent des moyens innovants d’exploiter cette section de clients et le marketing d’influence via les plateformes de médias sociaux est une solution parfaite à ce problème. En raison de ces facteurs,

Aperçu du marché des technologies d’application

Dans le monde numérique en évolution rapide d’aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à divers défis pour augmenter la visibilité de leur marque et leurs ventes en raison de la surcharge d’informations sur le marché. Le marketing est l’une des fonctions vitales de toute entreprise qui aide les marques à trouver et à atteindre leur public cible. Les entreprises utilisent diverses formes de marketing, y compris le marketing hors ligne et en ligne. Avec la pénétration croissante des appareils numériques et la tendance croissante des plateformes de médias sociaux, les entreprises se tournent vers des tactiques de marketing innovantes telles que le marketing d’influence. Cependant, les entreprises ont du mal à rechercher des influenceurs appropriés pour marquer leurs produits et services. Même dans les cas où les marques trouvent leurs influenceurs appropriés, elles devront s’engager et établir des relations avec ces personnes, ce qui est un processus lent et complexe. Pour faciliter ce processus de découverte et d’engagement avec les influenceurs souhaités, les plateformes de marketing d’influence sont nées. Ces plateformes permettent aux entreprises de rationaliser le processus de recherche et d’accélérer le processus d’engagement. Il existe différents types de plateformes d’influence, par exemple, certaines plateformes se concentrent sur la recherche et la découverte d’influenceurs tandis que d’autres vont au-delà et utilisent divers processus algorithmiques, l’intelligence artificielle, l’analyse et l’exploration de données pour offrir des fonctionnalités avancées pour plus de visibilité dans l’ensemble du processus. Il existe diverses entreprises proposant des plateformes d’influence innovantes avec des outils efficaces tels que la recherche et la découverte d’influenceurs, la gestion de campagnes, le marché des influenceurs, la gestion des relations, l’analyse de tiers, la sensibilisation et l’engagement des influenceurs, le suivi des performances avec les données démographiques du public, rémunération des influenceurs, promotion et amplification du contenu publicitaire parmi beaucoup d’autres. Certaines de ces sociétés de plateformes d’influence incluent Upfluence, NeoReach, AspireIQ, Julius, Open Influence, Doveltale, Scrunch, Takumi, Tapinfluence, Onalytica et FameBit, entre autres.

