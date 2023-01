Taille du marché des pessaires, part, revenus, marge brute, segmentation, TCAC de 8,55% et prévisions jusqu’en 2029

Les rapports sur le marché des pessaires permettent aux entreprises d’obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à spéculer sur une diminution ou une augmentation de la production d’un produit particulier. Nous fournissons également une étude complète du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer une stratégie commerciale. Ce rapport d’étude de marché comprend les informations les plus importantes sur le marché pour conduire votre entreprise au plus haut niveau de croissance et de succès. Diverses sources fiables telles que des magazines, des sites Web et des rapports annuels d’entreprises, des livres blancs et des fusions ont été utilisées pour recueillir les données et les informations mentionnées dans les rapports d’analyse de marché fiables de Pessary.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du pessaire sont:

Personal Medical Corp (États-Unis)

Integra Life Sciences (États-Unis)

Panpac Medical (Chine)

Me Design Inde (Inde)

Smith Medical (États-Unis)

Groupe médical St.Thomas (États-Unis)

MedGyn Products, Inc. (États-Unis)

Cooper Surgical Inc.(미국)

Medical Consulting Group, LLC (en anglais)

Biotech America, Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché Pessaire : –

Par type :

Gelhorn, Ring, Donut, etc.

Par application :

hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques

Analyse du marché et informations clés :

Selon Data Bridge Market Research, le marché des pessaires était évalué à 294,7 millions USD en 2021 et devrait atteindre 568,09 millions USD d’ici 2029, affichant un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports organisés par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des pessaires: –

chauffeur:

reporter la chirurgie

La chirurgie est une option que beaucoup de femmes veulent éviter, et un pessaire peut aider les femmes à reporter ou à prévenir la chirurgie. Réduit le risque de chirurgie chez les femmes physiquement incapables de subir une intervention chirurgicale.

Diversité

Les pessaires à anneaux, les pessaires gerung et les pessaires à tour ne sont que quelques-uns des nombreux types de pessaires disponibles. Selon la gravité et le type de vos symptômes, vous avez le choix entre plusieurs options.

une population âgée croissante

Le taux de réussite élevé des pessaires amènera l’industrie des pessaires à un nouveau niveau. Les troubles du mode de vie sont également en hausse. La prévalence croissante de maladies telles que le prolapsus des organes pelviens et l’incontinence urinaire soutiendra la croissance du marché des pessaires.

La police d’assurance comprend un pessaire

Les pesaires étaient rarement assurés. En raison de la sensibilisation et de l’utilisation accrues des pessaires, les pessaires sont désormais assurés. Sur la base de ces facteurs, le marché du pessaire devrait croître rapidement.

occasion

Un pessaire vaginal est l’un des traitements les plus populaires pour le prolapsus d’organe et l’incontinence urinaire, car il est facile à utiliser, peu coûteux et sûr. Par rapport à d’autres alternatives de traitement, ces variables contribuent à une plus grande satisfaction des patients. En conséquence, les pessaires vaginaux sont maintenant couramment utilisés pour traiter le prolapsus pelvien et/ou l’incontinence d’effort. Les femmes de tous âges sont touchées par le prolapsus des organes pelviens (POP). Dans un avenir proche, des politiques gouvernementales positives, des incitations et des réglementations favorables devraient déterminer la croissance du marché des pessaires vaginaux. À mesure que le revenu disponible augmente, le pouvoir d’achat des clients augmente, permettant à l’industrie du pessaire vaginal de continuer à se développer.

Marché de Pessary par région :

Le marché mondial des pessaires est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays et par produit énumérés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Pessaries sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada et le Mexique. , et le Mexique. . Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) ) Moyen-Orient et Il fait partie de l’Afrique (MEA), une partie de l’Amérique du Sud comme le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des pessaires en raison de l’augmentation des cas d’arythmie, des politiques de remboursement adaptées aux patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de soins de santé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population nombreuse et du lancement de nouveaux produits innovants.

Index: marché mondial des pessaires

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact du COVID-19 sur le pessaire dans le secteur de la santé

7 Marché mondial du pessaire, par type de produit

8 Marché mondial du pessaire , par mode

9 Marché mondial du pessaire, par type

10 Marché mondial du pessaire, par mode 11 Marché mondial des pessaires par

utilisateur final,

12 Marché mondial des pessaires par région,

13 Marché mondial des pessaires par région,

aperçu de l’entreprise 14 Analyse SWOT

15 Profil de l’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et les informations sur le marché sur le marché Pessaire?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs sur le marché Pessaire?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Pessaires?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des pessaires auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des pessaires?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’industrie mondiale du pessaire ?

Qui sont les meilleurs acteurs de l’industrie du pessaire ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type, application et marché Pessaire?

Quels sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix du marché Pessaire?

Impact du COVID-19 sur le marché des pessaires :

L’épidémie de COVID-19 a perturbé les systèmes économiques et sociaux du monde entier. La maladie s’est infiltrée dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement de diverses entreprises, y compris le marché des pessaires vaginaux. Le gouvernement a imposé des confinements sur plusieurs sites. Analysons à la fois la demande et l’offre pour découvrir comment l’épidémie de COVID-19 a affecté le marché mondial.

Brièvement, nous étudierons les effets à court et à long terme de la pandémie de COVID-19. Il aidera à élaborer des plans d’affaires pour tous les acteurs du marché, y compris les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux pendant et après la pandémie.

DEVELOPPEMENTS récents:

En mai 2021, nous n’avons pas pu démontrer la non-infériorité du misoprostol 25 μg toutes les 4 heures par rapport au pessaire de dinoprostone pour les taux de césarienne post-déclenchement du travail (IOL), mais nous avons à peine dépassé la limite de confiance de la différence. Des études ont montré que les marges de non-infériorité.

