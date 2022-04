Taille du marché des peptides de collagène, revenus des acteurs clés, analyse SWOT, PEST et Porter pour 2021-2028

mondial des peptides de collagène devrait atteindre 913,1 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus prévue peut être attribuée à l’évolution de la préférence des consommateurs vers un mode de vie sain et à l’expansion de l’application des peptides de collagène dans les produits nutritionnels, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Les propriétés psychologiques et nutritionnelles des peptides de collagène offrent plusieurs avantages pour la santé, tels que la réduction des douleurs musculaires après un exercice intense. , améliorer la santé des articulations, favoriser la croissance musculaire, fournir de l’énergie pendant les entraînements et renforcer la peau en aidant le corps à produire plus de collagène et d’acide hyaluronique et en prévenant la perte osseuse.

Le rapport d’étude de marché sur les peptides de collagène est un document complet et vital englobant les stratégies commerciales, les analyses qualitatives et quantitatives et les tendances émergentes du marché mondial des peptides de collagène. Le rapport propose une recherche approfondie et une évaluation des éléments clés du marché mondial des peptides de collagène. Les analystes de recherche ont formulé ce rapport grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des défis, des tendances et des opportunités pour fournir une vue panoramique du marché des peptides de collagène.

Pour plus d’informations, obtenezhttps://www.emergenresearch.com/request-sample/573

@

un exemple de rapport iciavec la technologie japonaise dans la catégorie HoReCa. La gélatine premium permettra aux connaisseurs de cuisine de préparer divers desserts, gelées, bonbons glacés, bonbons mous et guimauves aux normes internationales.

En avril 2020, GELITA AG a lancé un nouveau produit – VERISOL GELITA – qui contient des peptides de collagène bioactifs, qui sont un composant essentiel pour soutenir une peau saine. Il est scientifiquement prouvé que VERISOL a des résultats positifs sur l’état général de la peau.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’application croissante de peptides de collagène dans les suppléments en raison de propriétés multifonctionnelles telles que la réduction des douleurs musculaires, le contrôle de l’arthrite, l’amélioration de la santé osseuse globale et le soulagement de certaines affections cutanées. Un nombre croissant de consommateurs aux États-Unis et au Canada intègrent des produits à base de collagène dans leur alimentation pour une meilleure santé et une meilleure nutrition. Le changement de comportement des consommateurs est un facteur clé qui alimente la demande de suppléments à base de collagène, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché des peptides de collagène à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des peptides de collagène. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché des peptides de collagène et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Les principaux acteurs / fabricants présentés dans le rapport sont les suivants: le

marché des peptides de collagène est Gelita AG, Tessenderlo Group, Holista Colltech, Darling Ingredients, Nitta Gelatin, Amicogen Inc., Ewald-Gelatine, Nippi Inc., Weishardt et Vital Proteins.

Demandez une remise sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/request-discount/573

Emergen Research a segmenté le marché des peptides de collagène en fonction de la source, de la forme, de l’application et de la région :

Source Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 –2028)

Bovine

Porcine

Marine & Poultry

Form Outlook (Revenus, USD Millions; 2018–2028)

Dry

Liquid

Application Outlook (Revenus, USD Millions; 2018–2028)

Produits nutritionnels

Aliments et boissons

pharmaceutiques

Cosmétiques et produits de soins personnels

Le marché mondial des peptides de collagène est analysé plus en détail dans les zones géographiques clés où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché des peptides de collagène en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre et demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander la personnalisation du rapport @https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/573

Le rapport propose des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Peptides de collagène. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des peptides de collagène, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des peptides de collagène.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial des peptides de collagène

Évaluation critique des segments de marché clés

Analyse complète du moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Cliquez ici pour acheter maintenant @https://www.emergenresearch.com/select-license/573

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

Lisez des rapports similaires d’Emergen Research :

Marché du traitement de l’eau et des eaux usées @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/water-and-wastewater-treatment-market

Marché des hydrocolloïdes @ https://www.emergenresearch.com/industry -report/hydrocolloids-market

fullerène @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/fullerene-market

Marché des bâtiments intelligents @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-buildings-market

Marbre Market @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/marble-market

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance