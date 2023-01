Taille du marché des parfums d’intérieur, tendances, opportunités, demande, analyse de la croissance et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des parfums d’intérieur était évalué à 6,64 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,31 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,65 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et une couverture des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la géographie, les acteurs du marché et les scénarios de marché, ainsi que le comportement des consommateurs.

Les parfums d’intérieur sont utilisés pour masquer les mauvaises odeurs et se présentent sous forme de sprays, de désodorisants électriques et d’autres formes. Ils ont de nombreuses applications dans les maisons, les voitures, les hôpitaux et les bureaux. Le parfum est composé de différents arômes qui allègent l’ambiance tout en créant un environnement stressant. Les parfums d’intérieur sont fabriqués à partir d’une variété d’ingrédients, dont l’eucalyptus, le jasmin et la lavande.

L’augmentation du revenu disponible et l’évolution des modes de vie des consommateurs dans différentes régions ont considérablement augmenté la demande de parfums d’intérieur. Ces produits parfumés sont créés par différents acteurs du marché pour les clients qui souhaitent quitter leur maison avec un parfum rafraîchissant qui persiste longtemps après leur départ.

développement récent

Henkel a annoncé son intention de fusionner ses activités de blanchisserie, d’entretien ménager et de soins de beauté sous la marque Henkel Consumer en 2022. L’entreprise a immédiatement commencé à planifier le processus d’intégration, dans le but d’établir la nouvelle organisation au début de 2023.

Febreze, propriété de Procter & Gamble, a annoncé qu’elle lancerait un parfum de luxe Ember en 2022, qui a des parfums d’agrumes pétillants et des notes boisées élégantes.

Godrej aer a lancé Godrej aer Power Pocket, une gamme puissante de parfums de salle de bain, qui remplacera la gamme Air Pocket actuelle de l’entreprise en 2021.

Couverture du marché mondial des parfums d’intérieur

Le marché des parfums d’intérieur est segmenté en fonction du type de produit, de la forme, du parfum, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments de croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

catégorie de produit

résolveur

floral

vaporisateur

Bougie

désodorisant électrique

Brûleur

huile aromatique

lampe

forme

liquide

finement

difficile

parfum

citron

Lavande

jasmin

Rose

bois de santal

vanille

ETC

utilisateur final

soins à domicile

soins de santé

l’hospitalité

musée

afficher

ETC

canal de distribution

Vente directe

commerce électronique

magasin de détail

ETC

Les principaux acteurs du marché des parfums d’intérieur comprennent :

International Flavors & Fragrances, Inc.(미국)

Sensient Technology Corporation (États-Unis)

Givaudan (Suisse)

Symrise AG (Allemagne)

Firmenich International (Suisse)

MANE FILS SA (France)

Takasago International Co., Ltd. (일본)

SMA (États-Unis)

Manette (France)

Robert (France)

T·Hasegawa (Japon)

Saveurs et parfums Bell (미국)

Les points clés du marché mondial des parfums d’ambiance augmenteront l’impact sur les revenus des entreprises de différentes industries en :

Fournir un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité des différents produits/solutions/technologies sur le marché des parfums d’intérieur.

Il guide les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés aux stratégies de consolidation pour le marché mondial des parfums d’ambiance et propose des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leurs activités.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

Il donne un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs visant à maintenir leur leadership sur le marché et fournit une analyse de l’offre du marché des parfums d’intérieur.

Analyse régionale du marché des parfums d’intérieur:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des parfums d’ambiance présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. Selon les chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section V : Environnement du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

ARTICLE 10 : STATUT DE CLIENT

SECTION 11 : MARCHÉ DES UTILISATEURS FINAUX

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Quelle est la faisabilité d’un investissement à long terme sur le marché des parfums d’intérieur ? Quels sont les facteurs qui stimuleront la demande de parfums d’intérieur dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des parfums d’ambiance ? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

