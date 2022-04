Taille du marché des pare-feu de sécurité réseau 2021 Statistiques de croissance, demande de l’industrie, données des principaux fabricants, ventes d’innovation futures, état de la consommation, part mondiale, tendances à venir, stratégies de stimulation des activités, revenus et prévisions 2030

Le rapport sur le marché des pare-feu de sécurité réseau contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Pare-feu de sécurité réseau par région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

À l’échelle mondiale, la taille du marché des pare-feu de sécurité réseau était évaluée à 3,45 milliards de dollars en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé d’environ 20 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Selon la configuration, tout le trafic entre ou sort du réseau via un pare-feu. Les critères de sécurité sont comparés à chaque message entrant et ceux qui ne les respectent pas sont rejetés. Avec une configuration appropriée, un pare-feu permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les ressources dont ils ont besoin en dehors du réseau protégé tout en empêchant les pirates, les virus ou tout autre code malveillant d’entrer. Les pare-feu peuvent être matériels ou logiciels. Les pare-feu peuvent limiter l’accès à un ordinateur et à un réseau protégés, consigner tout le trafic réseau entrant ou sortant d’un réseau et autoriser l’accès à distance aux réseaux privés à l’aide de certificats d’authentification sécurisés.

Dynamique du secteur du marché mondial des pare-feu de sécurité réseau

Le segment des solutions a dominé la part de marché mondiale des pare-feu de sécurité réseau et devrait le rester dans les années à venir. Le nombre de menaces est en augmentation en raison des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des réseaux.

Les fournisseurs de pare-feu de sécurité réseau ont acquis un avantage concurrentiel en raison de la demande croissante de services de protection contre les incendies. Le marché mondial sera également lucratif au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue de l’IoT et du cloud computing.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

Perspectives régionales du marché des pare-feu de sécurité réseau

En termes de pare-feux de sécurité réseau et de leur développement, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché. Les entreprises américaines adoptent largement les solutions réseau, ce qui stimule la croissance des pare-feu de sécurité réseau. De plus, l’incidence croissante des violations de données et l’augmentation des cyberattaques à cible financière ont incité les entreprises à trouver des solutions de sécurité pré-réseau. De plus, la majorité des fournisseurs du marché de la sécurité Internet sont nord-américains, ce qui crée un fort potentiel de croissance. Les solutions logicielles de pare-feu de sécurité réseau et plusieurs fournisseurs offrant une protection par déni de service distribué (DDoS) sont deux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, les entreprises de la région continuent d’utiliser des logiciels pour détecter et prévenir les menaces le plus tôt possible, ce qui contribue à l’essor des pare-feu de sécurité réseau.

Le marché des pare-feu de sécurité réseau en Amérique du Nord est tiré par les industries de l’aérospatiale, de la défense et du renseignement. Pour que les systèmes de sécurité de l’État restent opérationnels, d’énormes investissements ont été réalisés dans la technologie de cybersécurité pour protéger les actifs intelligents. Les technologies de défense modernes ont évolué dans des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud, y compris les véhicules sans équipage et les armes hypersoniques. En raison de sa forte dépendance aux données et à la communication, ce développement est facile à casser et à attaquer. Par conséquent, l’augmentation de la demande de solutions de pare-feu de sécurité réseau résulte de la mise en œuvre de mesures de protection des informations sensibles.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

Impact du Covid-19

Pendant la pandémie de COVID, le monde s’est appuyé sur les détaillants en ligne et les sites Web de commerce électronique pour répondre à ses besoins d’achat depuis la fermeture des centres commerciaux et des magasins. Pour cette raison, les secteurs bancaire et financier avaient une grande responsabilité d’investir massivement dans la sécurité des passerelles de paiement pour aider à protéger ces transactions en ligne accrues. Par conséquent, pour protéger ces données personnelles des patients et ces outils d’analyse des informations contre les cybercriminels, les solutions de pare-feu de sécurité réseau sont très demandées dans le monde entier. De plus, plusieurs entreprises ont mis en place le travail à distance pour leurs employés afin de lutter contre le virus de la grippe COVID-19. Le risque accru d’exposition des données d’entreprise résulte des conditions de travail à distance. Les travailleurs peuvent rester productifs, cependant, avec facilité et commodité.

Aperçu du rapport

Le marché mondial des pare-feu de sécurité réseau est segmenté en fonction du composant, du type et du déploiement.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

Segmentation basée sur le composant

Solution

Pare-feu de signalisation

Pare-feu SMS

Prestations de service

Services professionnels

Services gérés

Segmentation basée sur le type

Pare-feu de nouvelle génération

Filtrage de paquets

Inspection dynamique des paquets

Management des menaces unifiées

Segmentation basée sur le déploiement

Sur site

Nuage

Virtualisation

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Concurrents clés

ADAPTATIVEMOBILE

Mobileum

NuméroNet

AMD Telecom

Cellusys

SAP SE

Orange

Réseaux d’esprit ouvert

Anam

Sinch

Demandez une personnalisation :-

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC410

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél. : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/