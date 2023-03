Taille du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique, croissance de 17,2 % , analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || ACI Worldwide (États-Unis), PayPal, Inc. (États-Unis), Novatti Group Ltd (Australie)

Taille du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique, croissance de 17,2 % , analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || ACI Worldwide (États-Unis), PayPal, Inc. (États-Unis), Novatti Group Ltd (Australie)

Le rapport complet sur le marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique fournit les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2021-2029 pour le marché. Aucune pierre n’est laissée de côté lors de la recherche et de l’analyse des données pour préparer un rapport d’étude de marché comme celui-ci et les autres. Il comprend une enquête méthodique sur le scénario actuel du marché mondial, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Pour connaître tous les facteurs ci-dessus, un rapport sur le marché des mots clés est créé, transparent, complet et de qualité supérieure.

Les principaux acteurs du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique :

ACI Worldwide (États-Unis), PayPal, Inc. (États-Unis), Novatti Group Ltd (Australie), Global Payments Inc. (États-Unis), Visa (États-Unis), Stripe, Inc. (Irlande), Google, LLC (États-Unis), Finastra . (Royaume-Uni), SAMSUNG (Corée du Sud), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (États-Unis), Aurus Inc. (États-Unis), Adyen (Pays-Bas), Apple Inc. (États-Unis), Fiserv, Inc. (États-Unis), WEX Inc. (États-Unis), wirecard (États-Unis), Mastercard. (États-Unis) parmi tant d’autres.

Le rapport complet sur le marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique aide à obtenir des tendances précieuses, un aperçu du comportement des consommateurs et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats des études de marché, offrant aux utilisateurs un outil d’analyse de données pour créer des stratégies exploitables à partir d’une gamme d’informations axées sur les consommateurs. Avec un tel document de marché, les entreprises peuvent être rendues plus intelligentes et plus efficaces qui répondent finalement aux besoins du public cible et qui conduisent à accélérer considérablement le succès commercial. Un rapport d’étude de marché international sur le paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique est le plus efficace pour fournir une vue holistique du marché.

Dynamique du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Initiatives émergentes pour adopter l’interface de paiement numérique à l’échelle mondiale

Les efforts mondiaux pour adopter une interface de paiement unifiée, associés à un taux de numérisation croissant, en particulier dans la région Asie-Pacifique, renforcent la croissance du marché. De plus, une prise de conscience croissante de la sûreté et de la sécurité de ces interfaces stimulera la croissance du marché. De plus, la tendance croissante à la numérisation offre en outre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Un soutien accru du gouvernement

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales et de politiques de soutien du gouvernement central et des États en ce qui concerne la promotion de la croissance du marché, en particulier dans la région APAC, élargira considérablement le champ de la croissance. Moyen-Orient et Afrique Le paiement numérique est l’un des principaux impératifs de croissance pour les pays de cette région. Par conséquent, une attention accrue du gouvernement créera de nombreuses opportunités.

En outre, des facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’industrialisation et le nombre croissant d’utilisateurs de smartphones dans le monde ont encore contribué à l’expansion globale du marché au cours de la période de prévision. De plus, le nombre croissant d’interfaces de paiement au quotidien et l’augmentation du revenu personnel disponible devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Tendance à la hausse des achats en ligne

Le nombre croissant de canaux de commerce électronique, l’évolution des goûts et des préférences des clients en matière de mode et l’occidentalisation croissante auront une influence positive sur le taux de croissance du marché. La prolifération croissante des principaux canaux de commerce électronique, en particulier Amazon, alimente le taux de croissance.

Accroître l’adoption d’Internet

L’accès croissant à Internet haut débit et l’amélioration de l’infrastructure Internet dans les économies en développement propulseront à nouveau le taux de croissance du marché. La pénétration des services Internet 4G et 5G élargira le champ de la croissance et de l’expansion à l’échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique :

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Basé sur les segments du marché de l’industrie des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique :

Offre

Solutions

Solutions de passerelle de paiement

Solutions de traitement des paiements

Solutions de portefeuille de paiement

Solutions de sécurité des paiements et de gestion de la fraude

Solutions de point de vente (POS)

Prestations de service

Services professionnels

Consultant

Mise en œuvre

Assistance et entretien

Services gérés

Modèle de déploiement

Sur place

Nuage

Taille de l’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Moyen de paiement

Cartes de paiement

Point de vente

Service d’interface de paiement unifiée (UPI)

Paiement mobile

Paiement en ligne

Mode d’utilisation

Application mobile

Bureau/Navigateur Web

Technologie

Interface de programmation d’applications (API)

Analyse de données et ML

Technologie du grand livre numérique (DLT)

IA et IdO

Authentification biométrique

Cas d’utilisation

Personne (P/C)

Commerçant/ Entreprise

Gouvernement

Utilisateur final

Commercial

Consommateur

Objectifs du rapport sur le marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique

Analyser la taille du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique

Explorer les dynamiques clés du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique

Mettre en évidence les tendances importantes du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique en termes de production, de revenus et de ventes

Présenter en profondeur les principaux acteurs du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique et montrer comment ils se font concurrence dans le secteur

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Fiserv présentera EnteractSM, une toute nouvelle plate-forme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud pour les institutions financières, en novembre 2021. Un cadre d’intégration basé sur Microsoft Azure proposé par Enteract permet une intégration des processus en temps réel dans les services bancaires de base, le contenu d’entreprise la gestion et les canaux numériques. Il synchronise également les données des consommateurs avec les systèmes back-end.

Virgin Money et Global Payments Inc. ont signé un contrat en septembre 2021 pour utiliser le réseau bilatéral distinctif de Global Payments afin de donner aux consommateurs de Virgin Money l’accès à des expériences de paiement numérique de pointe au Moyen-Orient et en Afrique dans le monde entier.

RealNet est une nouvelle plate-forme logicielle en tant que service (SaaS) basée sur le cloud qui permettra des transactions de compte à compte (A2A) pour les entreprises, les particuliers et les gouvernements sur des réseaux de paiement en temps réel. RealNet a été introduit par FIS en avril 2021.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Certaines des questions clés auxquelles répondent ces rapports sur le marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique :

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui animent le paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée au Moyen-Orient et en Afrique Paiement numérique ?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du paiement numérique mondial au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique ?

Table des matières

Aperçu du rapport : il comprend les principaux acteurs du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché Moyen-Orient et Afrique Paiement numérique sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : Outre un aperçu du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique par application, il donne une étude sur la consommation du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché, les produits, les revenus, la production, les activités et la société du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique.

Prévisions du marché par production : les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché du paiement numérique au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché des paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-digital-payment-market

