Taille du marché des organes sur puces, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse des revenus et prévisions jusqu’en 2027

Dans le dernier rapport intitulé «Global Organs-on-Chips Market», publié par Emergen Research, notre équipe d’experts a effectué des recherches méticuleuses sur la taille du marché mondial des organes sur puce qui devrait atteindre 209,4 millions USD à un TCAC stable de 28,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’organes sur puce pour le développement et le dépistage de médicaments afin de réduire les pertes financières associées aux échecs médicamenteux. Le rapport coût-efficacité, l’échelle miniaturisée et le contrôle précis de l’organe sur puce sur le microenvironnement mécanique et chimique suscitent un intérêt considérable dans les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour réduire le taux d’échec des médicaments.

La demande croissante d’organes sur puce pour le développement et le dépistage de médicaments afin de réduire les pertes monétaires associées aux échecs médicamenteux est un facteur important de croissance du marché mondial des organes sur puce

Actuellement, le dépistage bidimensionnel de nouveaux médicaments et l’analyse pharmacocinétique et pharmacodynamique in vitro sont répandus pratiques avant qu’un médicament puisse être envoyé à la phase suivante, telle que la phase de test préclinique. Cependant, les organes du corps humain sont des entités tridimensionnelles et leur comportement complexe ne peut pas être efficacement modélisé dans des cultures bidimensionnelles. L’utilisation d’organes sur puce fournit un microenvironnement qui imite les conditions physiopathologiques du corps humain et contribue ainsi à économiser des pertes financières substantielles en remplaçant la méthode par essais et erreurs par un processus plus fiable et efficace.

L’étude examine les données historiques collectées à partir des années 2019 et 2020 et considère 2021 comme l’année de base pour projeter la croissance de l’industrie jusqu’en 2028. Elle effectue une analyse détaillée de la taille, de la part, de la demande, des tendances, des revenus et des ventes du marché. ventes pour suivre l’évolution de l’industrie au fil des ans.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

MIMETAS BV, SynVivo Inc., Emulate Inc., InSphero AG, CN Bio, Nortis Inc., Organovo Holdings Inc., TissUse GmbH, AxoSim Inc. et Kirkstall Ltd

Un bref aperçu des tendances et opportunités

du secteur Tous les segments étudiés dans l’étude de recherche sont analysés sur la base de BPS , la part de marché, les revenus et d’autres facteurs importants. Notre étude de recherche montre comment différents segments contribuent à la croissance du marché mondial des organes sur puce. Il fournit également des informations sur les principales tendances liées aux segments inclus dans le rapport. Cela aide les acteurs du marché à se concentrer sur les domaines à forte croissance du marché mondial Organes sur puces. L’étude de recherche propose également une analyse distincte des segments sur la base de l’opportunité en dollars absolus.

L’étude évalue la dynamique de l’industrie en constante évolution qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie concernant le marché mondial des organes sur puces, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Foie sur puce Organes multiples sur puce Rein sur puce Cœur sur puce Poumon sur puce Intestin sur puce Autres



Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Découverte de médicaments Développement de modèles physiologiques Recherche en toxicologie



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Entreprises pharmaceutiques Instituts de recherche Industrie des soins personnels Autres



Quelques faits saillants du rapport

En mars 2021, CN Bio, qui est une société engagée dans le développement d’organes sur puce, a annoncé le lancement commercial de PhysioMimix, qui est un organe innovant sur un système micro-physiologique à puce.

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde. L’avènement des organes sur puce a permis de mener des recherches bioniques in vitro sur les tissus cardiaques. Un cœur sur puce reproduit les mécanismes cardiaques pour tester rapidement les composés médicamenteux et étudier la réponse des cellules cardiaques. Le cœur sur puce microphysiologique offre un moyen simple et économique d’étudier les maladies cardiovasculaires, de développer des médicaments et de tester la cardiotoxicité, de fournir des médicaments personnalisés et de régénérer les tissus endommagés.

organe sur puce, y compris le foie, les poumons, le cerveau ou le cœur, offre un niveau de fonctionnalité et un contrôle biologique améliorés pour imiter les effets qui se produiraient par l’application d’un produit de soin personnel et cosmétique dans le système biologique humain et, ainsi, aide à prédire l’efficacité d’un produit cosmétique et ses effets secondaires sur l’homme.

Le marché des organes sur puce en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à l’augmentation des activités de recherche et développement d’organes sur puce, à l’adoption rapide de technologies de pointe et à l’augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques dans la découverte de médicaments. En outre, la présence d’entreprises de premier plan fournissant des organes sur puce est à l’origine d’une croissance robuste du marché dans la région.

Parcourir la description complète du rapport + la méthodologie de recherche + la table des matières + les infographies @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/organs-on-chips-market

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché des organes sur puce répond à certaines des questions les plus critiques :

quelle sera la taille du marché en 2031 et quelle sera sa croissance ? taux va-t-il connaître ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Orgue sur puce?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Orgue sur puce ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de Orgue sur puce?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Avantages de l’achat d’organes sur puce Rapports sur le marché :

Satisfaction client : Notre équipe d’experts vous assiste dans tous vos besoins de recherche et optimise vos rapports.

Assistance aux analystes : avant ou après l’achat du rapport, demandez à un analyste professionnel de répondre à vos questions.

Qualité assurée : met l’accent sur l’exactitude et la qualité des rapports.

Compétences incomparables : les analystes fournissent des informations détaillées sur les rapports.

