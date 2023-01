Taille du marché des oméga 3 et planification des activités, innovation pour voir une prévision de croissance modeste

Un rapport commercial mondial sur Omega 3 contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des oméga 3 était évalué à 2,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 4,76 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché des oméga 3 sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Définition du marché

Les plantes, les huiles de noix et les poissons comme le thon, le saumon et le flétan, ainsi que d’autres fruits de mer comme le krill et les algues, contiennent des acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont des acides gras essentiels nécessaires à la santé humaine. Ces acides gras sont essentiels au fonctionnement du cerveau ainsi qu’à la croissance et au développement humains. La consommation d’acides gras oméga-3 réduit le risque de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et l’arthrite.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (ALA, EPA, DHA), source (huile de poisson et huile de krill, huile d’algue, noix, graines de citrouille, huile de soja, huile de canola, caillé de haricot, autres), application (complément alimentaire, pharmaceutique, préparation pour nourrissons, aliments et boissons , aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne)Rabar Pty Ltd (Australie) Golden Omega (Chili), Kinomega Biopharm Inc. (Chine), Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine), Polaris (États-Unis), Pharma Marine AS (Norvège), Huatai Biopharm (Chine), ALGISYS LLC (États-Unis) et Biosearch Life (Espagne) Des opportunités Augmentation des activités de R&D et modernisation accrue des nouveaux produits.

Collaboration entre fabricants de glaces biologiques et laiterie locale pour fournir des matières premières

En raison de la prévalence croissante du diabète, la crème glacée bio sans sucre gagne en popularité

Dynamique du marché des oméga 3

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la consommation d’Oméga 3

Les acides gras oméga-3 aident à réduire le risque de battements cardiaques anormaux ou d’arythmies, qui peuvent entraîner la mort subite du patient. Il contribue également à la réduction des taux de triglycérides, au ralentissement du taux de croissance de la plaque d’athérosclérose et à la réduction de la pression artérielle. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des alternatives plus saines tout en considérant les soins préventifs comme un outil nécessaire pour les aider à mener une vie plus saine. En conséquence, les oméga 3 deviennent de plus en plus populaires car ils sont une bonne source de vitamines , de protéines et de minéraux et peuvent aider à lutter contre des maladies comme le cancer, l’asthme et la dépression.

Stratégies de marketing et recommandations pour stimuler la croissance du marché

Certains des facteurs qui influencent les décisions d’achat des consommateurs sont le nom de la marque, la valeur nutritionnelle et la sécurité du produit. La sensibilisation aux avantages des suppléments à base d’oméga-3 par le biais de divers médias, y compris électroniques et imprimés, est également susceptible d’influencer le comportement d’achat. La consommation de poisson devrait encore augmenter, en particulier dans les pays en développement. L’huile de poisson est la principale source d’oméga 3.

Opportunité

L’application croissante d’acides gras oméga 3 dans les aliments pour animaux de compagnie et les produits pharmaceutiques stimule le marché, tout comme l’augmentation des initiatives publiques associées à la santé et à la forme physique, qui aident davantage le marché. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé pousse les acteurs du marché à innover pour rester compétitifs. D’autre part, la technologie fournit des huiles odorantes dans une formulation micro-émulsionnée conçue pour augmenter l’absorption en surface. La technologie OmegaZero® aide à l’émulsification de l’huile odoriférante dans l’intestin plutôt que de former une couche à la surface du suc gastrique, réduisant considérablement la surface de contact de l’huile avec l’air.

Contraintes

Cependant, la capture inégale de poissons et la demande croissante de poissons provenant d’autres sources d’application réduisent leur disponibilité à moindre coût, limitant la croissance du marché. L’augmentation des polluants environnementaux, métalliques et dangereux dans les poissons les rend toxiques pour la consommation, ce qui devrait limiter la croissance du segment. En outre, l’augmentation des réglementations sur les activités de pêche pour protéger les espèces de poissons devrait avoir un impact sur l’approvisionnement en matières premières de l’industrie.

Ce rapport sur le marché des oméga 3 fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des oméga 3, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Natures Crops International a annoncé la sortie des premiers suppléments gommeux fonctionnels de l’industrie contenant de l’huile d’Ahiflower en 2021. Ahiflower est une alternative végétalienne cultivée de manière régénérative aux huiles de poisson et de lin, offrant des avantages nutritionnels et de santé oméga complets soutenus par des essais cliniques humains et le plus complet et équilibré omégas.

Coromega, une société de Quadra Ingredients, a annoncé le lancement de Coromega Pup Packets, leur premier supplément liquide à presser oméga-3 pour chiens, en 2021. Chaque Pup Packet contient trente fois la teneur en oméga-3 d’un animal à mâcher typique.

Nordic Naturals entrera dans la catégorie beauté en 2021 avec de nouveaux suppléments pour la santé de la peau. Nordic Beauty Omega-3 + Borage Oil, qui combine de l’EPA + DHA hautement concentré provenant d’huile de poisson et de l’acide gamma-linolénique (GLA) provenant d’huile de graines de bourrache pour fournir un soutien complet pour une peau saine, est l’un des ratés.

Segmentation:

Le marché des oméga 3 est segmenté en fonction de la source, du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

Marin

L’huile de poisson

Anchois

Sardine

Saumon

Thon

foie de morue

Autres

L’huile de krill

Huile d’algues

Noix et graines

Noyer

Graines de citrouille

Autres

Les huiles végétales

L’huile de soja

Huile de canola

Autres

Soja et produits à base de soja

Lait de soja

Caillé de haricots

Taper

ALA (acide alpha-linolénique)

EPA (acide eicosapentanoïque)

DHA (acide docosahexaénoïque)

Application

Les préparations pour nourrissons

Nourriture et boissons

Complément alimentaire

Pharmaceutique

Aliments pour animaux de compagnie et animaux

Nutrition clinique

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché Oméga 3 sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des oméga 3 sont

DSM (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Groupe Lonza (Suisse)

Glanbia Plc (Irlande)

SMA (États-Unis)

Meilleures marques (États-Unis)

SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne)

Adisseo (France)

BTSA Biotechnologies Applied SL (Espagne)

Rabar Pty Ltd (Australie)

Golden Omega (Chili)

Kinomega Biopharm Inc. (Chine)

Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine)

Polaris (États-Unis)

Pharma Marine AS (Norvège)

Huatai Biopharm (Chine)

ALGISYS LLC (États-Unis)

Biosearch Life (Espagne)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attraits du rapport sur le marché des oméga 3: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Oméga 3 aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des oméga 3

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

