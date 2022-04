Taille du marché des navires en plastique renforcé de fibres (FRP), part des revenus, principaux acteurs, analyse de la croissance et prévisions, 2020-2028

La du marché mondial des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) devrait atteindre 5 924,0 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,7 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les réglementations environnementales strictes, les incitations gouvernementales pour les carburants alternatifs et le développement des infrastructures sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché des navires en plastique renforcé de fibres (FRP). Le FRP est largement utilisé pour la fabrication de navires dans diverses industries telles que l’exploitation minière, les pâtes et papiers, la chimie, l’énergie et autres en raison de diverses propriétés, à savoir la fabrication et la conception, la durabilité, le coût, la rigidité et la résistance aux chocs. Lors de la fabrication de récipients en FRP, une matrice polymère telle que l’ester vinylique, l’époxy ou le polyester est souvent utilisée. Par rapport aux pétroliers en acier conventionnels, les navires en PRF gagnent en popularité en raison de leur légèreté et de leur meilleure résistance à la corrosion. De plus, de nombreuses entreprises développent de nouveaux navires en FRP dotés de caractéristiques innovantes. Par exemple, Kaymo fabrique des réservoirs verticaux en FRP avec trois couches de protection, qui offrent un niveau de sécurité plus élevé pour le transport ou la manipulation de substances dangereuses.

Certaines grandes entreprises présentées dans le rapport sur le marché des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) sont Sainath Industrial Corporation, Plas-Tank Industries Inc., JRMS Engineering Works, TROY Dualam Inc., Kaymo Fiber Reinforced Plastic Manufacture Co. Ltd., Swami Plastic Industries, Augusta Fiberglass Coating Inc., Link Engineers, Hexagon Composites ASA et Worthington Industries

,

Inc. partager en 2020. De nombreuses minuscules fibres de verre sont compilées et maintenues rigidement en place par une résine polymère plastique dans les composites de fibre de verre (GFRP). Ceux-ci ont d’excellentes propriétés physiques et mécaniques telles que la flexibilité, la résistance, la légèreté et la durabilité. De plus, ils résistent à la chaleur, à la température et à l’humidité.

Le segment du polyester devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste sur le marché mondial des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) au cours de la période de prévision. Le polyester est composé d’acides organiques et d’alcool polyhydrique ou multi-hydroxylé. Ces résines sont extrêmement résistantes à l’eau et aux produits chimiques. Ceux-ci sont également résistants aux intempéries, ont une longue durée de vie et ont un meilleur mouillage des fibres de verre. Pour durcir la structure et apporter plus de protection, la résine polyester est associée à la fibre de verre.

Le segment de l’automobile et des transports devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste sur le marché mondial des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) au cours de la période de prévision. Le carburant est stocké dans des récipients en FRP dans les voitures et les véhicules utilitaires. Celles-ci sont entièrement faites d’une seule pièce, sans coutures soudées, ce qui réduit le risque d’éclatement en cas de collision. De plus, les composites FRP ne rouillent pas, prolongeant ainsi la durée de vie des navires FRP.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part importante des revenus du marché mondial des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) au cours de la période de prévision. Dans cette région, les avantages fiscaux ont été renforcés ou étendus. La raison principale est de renforcer les incitations fiscales pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2), car le gaz naturel émet moins de CO 2 par unité d’énergie produite que l’essence. En conséquence, la demande de navires en FRP augmente dans cette région.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des navires en plastique renforcé de fibres (FRP) en fonction du type de fibre, de la résine, du canal de distribution et de l’application. , et région :

Type de fibre Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

verre Fibre

de carbone Fibre

d’aramide

Autres

Résine Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Polyester

Époxy

Polyuréthane

Autres

Perspectives du canal de distribution (Revenus, millions USD ; 2018 -2028)

en ligne

hors

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Automobile et transport

Eau et eaux usées

Chimie

Industrie

Pétrole et gaz

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

du Moyen-Orient et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Analyse régionale

Le rapport offre un aperçu clair de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne les régions où le marché a déjà établi sa proéminence. En outre, il analyse les régions clés pour le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances et les demandes régionales et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Les segments d’analyse régionale proposent également une analyse par pays pour offrir une vue panoramique du marché.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/fiber-reinforced-plastic-vessels-market

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel du marché pour offrir un avantage au lecteur. Ce segment se concentre sur les initiatives et les innovations adoptées par les principaux acteurs pour s’implanter solidement sur le marché. Le rapport met également en lumière les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats et les accords, entre autres, pour offrir une meilleure compréhension du marché. Le rapport offre également des informations sur les revenus, la marge bénéficiaire brute, la situation financière, la position sur le marché, le portefeuille de produits et d’autres aspects vitaux de chaque acteur. Le rapport comprend également une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails sur le rapport et la fonction de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

