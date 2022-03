Taille du marché des munitions de petit calibre, part, croissance de l’industrie, tendance, opportunités commerciales, défis, moteurs et rapport de recherche sur les contraintes d’ici 2028

La du marché mondial des munitions de petit calibre devrait atteindre 9,35 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. L’augmentation des dépenses de défense, l’intérêt croissant pour des activités telles que la chasse et le tir, le nombre croissant de propriétaires d’armes à feu civils, les préoccupations croissantes concernant la sécurité personnelle et la possession d’une arme à feu pour l’autodéfense et la protection sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des munitions de petit calibre.

Le tir à la cible, comme le tir au pigeon d’argile, le tir sur le terrain et le tir au piège, est populaire dans divers pays du monde, ce qui soutient une demande constante de munitions de petit calibre. En outre, la demande d’armes de poing et de munitions de petit calibre pour l’autodéfense augmente en raison de l’incidence croissante des crimes contre les personnes et les biens dans divers pays. En outre, de grands pays tels que les États-Unis, la Chine et la Russie se concentrent davantage sur des dépenses importantes pour l’achat de munitions de petit calibre afin de remplacer les anciens arsenaux par des équipements de pointe. L’augmentation des guerres civiles et des conflits, les activités terroristes et le lancement de produits de défense plus modernes sont d’autres moteurs clés de la croissance du marché mondial des munitions de petit calibre.

En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché Munitions de petit calibre. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des munitions de petit calibre.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des munitions de petit calibre dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Munitions de petit calibre dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations/exportations, du rapport de l’offre et de la demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché des munitions de petit calibre est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Munitions de petit calibre.

Quelques faits saillants du rapport

En avril 2020, la filiale de Thales, Australian Munitions, a enregistré ses plus importantes commandes d’exportation de munitions de plus de 30 millions de dollars en provenance des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Canada , Asie et Europe. Australian Munitions est un important fabricant de certains des meilleurs propulseurs et munitions de petit calibre au monde et cette commande augmentera la croissance du marché mondial des munitions de petit calibre.

Le segment 9 mm représentait une part de revenus significativement robuste en 2020 en raison de la caractéristique de recul réduit du pistolet, ce qui le rend plus facile à manipuler. Ce calibre est largement utilisé par les forces de l’ordre car il permet une acquisition de cible plus rapide grâce à sa taille compacte, ce qui le rend plus facile à transporter.

Le segment du plomb représentait une part de revenus significativement importante en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Le plomb est bon marché, malléable et a un point de fusion bas, ce qui le rend plus facile à mouler et à façonner que la plupart des autres matériaux.

Certaines grandes entreprises incluses dans le rapport sur le marché mondial sont Aguila Ammunition, BAE Systems, Nammo AS, Northrop Grumman Corporation, CBC Global Ammunition, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Elbit Systems Ltd., FN Herstal, Denel Pretoria Metal Pressings (PMP), et Olin Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des munitions de petit calibre en fonction du type de calibre, du type de balle, du type de pistolet, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de calibre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) .223 Remington .308 Winchester 9 mm 62 45 ACP .338 Lapua Magnum 56 mm Autres



perspectives du type de balle (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Plomb Cuivre Laiton Autres



Perspectives du type d’arme (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Fusils Pistolets poing Fusils Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) la sécurité intérieure loi sur Chasse et sports Autodéfense



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018 –2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



