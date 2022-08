Taille du marché des munitions d’armes d’une valeur de 35,63 milliards USD d’ici 2027

L’accent croissant mis sur l’autodéfense et la forte augmentation des investissements dans les armes et les munitions pour les organismes de défense et d’application de la loi sont les principaux facteurs qui influent sur la croissance du marché.

Le marché mondial des armes et munitions devrait atteindre 35,63 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des armes et munitions pour l’autodéfense, l’augmentation des activités nationales d’insurrection et de terrorisme, l’intérêt croissant pour la chasse aux oiseaux, l’utilisation des armes et munitions dans les sports et la disponibilité des armes rentables. avec des munitions, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, l’augmentation considérable du conflit transfrontalier, l’élargissement du nombre de troupes armées chargées de l’application des lois et de nouveaux bataillons de groupes de travail, ainsi que la guerre asymétrique et les conflits frontaliers entre pays sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets à l’aide de mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante du polymère dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché. .

Taille du marché – 24,30 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 4,8 %, tendances du marché – Demande accrue pour les armes intelligentes et ses armes et munitions

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des munitions pour armes qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes , et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des munitions d’armes.

Terrain compétitif :

Le marché mondial des munitions pour armes est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché. Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Principaux acteurs du marché Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company , entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des armes et munitions sur la base du type, des utilisateurs finaux, du calibre, de la technologie, de la létalité, des composants, des matériaux utilisés et de la région :

perspectives de type (revenu : milliards USD ; volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Bras

Pistolets Revolvers Fusils Mitrailleuses Fusils de chasse Carabines Autres

Munitions

Balles Bombes aériennes Grenades Obus d’artillerie Mortiers Lanceurs Autres

perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Militaire

Application de la loi

Chasse

Sport

d’autodéfense

(chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Petit

9 mm 56 mm 62 mm 7 mm .338 Lapua Magnum .338 Norma Magnum 5 mm Autres

Moyen

20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Autres

Haut

60 mm 81 mm 120m 155 mm Autres

perspectives technologiques (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Guidé

non guidée

(Revenus : milliards de dollars ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Mortel

moins létaux

(Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Fusées & Amorces

Propulseurs

Socles

Projectiles et ogives

autres

matériaux utilisés (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Acier

Aluminium

Polymère

Autres

analyses régionales du marché :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

En novembre 2019, Nammo a déclaré qu’une acquisition de Chemring Ordnance, une filiale de Chemring Group, aiderait Nammo à renforcer ses capacités de fabrication aux États-Unis.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, l’incidence croissante des affrontements interpersonnels, des guerres asymétriques, des activités terroristes, de la violence domestique, ainsi qu’un développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Rapport sur le marché mondial des munitions pour armes – Table des matières :

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial des armes à feu, suivie de l’étendue du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, des forces motrices et autres.

Le chapitre 2 classe de manière générale le marché des armes à feu en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché des armes à feu, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Armes Munitions, ainsi que leurs ventes et parts de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Le rapport Arms Munitions Market comprend également une analyse des investissements et une analyse des tendances de croissance pour aider les lecteurs à maximiser leur retour sur investissement. Il met en évidence les opportunités de croissance existantes dans les segments de marché mondiaux des munitions pour armes. Il propose une enquête approfondie sur le statut des importations et des exportations et sur les taux de production et de consommation. Le rapport sur le marché des munitions d’armes fournit également certains des aspects essentiels du marché pour établir une prévision pour les années à venir sur la base des informations dérivées dans le cadre de l’analyse historique et d’une analyse du scénario de marché actuel.

